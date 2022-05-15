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Зеленский наградил наградами героев Украины

15 мая, 2022 воскресенье
06:37
Общество

Соответствующий Указ №334/2022, о награждении государственными наградами Украины 215 защитников, президент подписал 14 мая

Об этом сообщает в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ.

За личное мужество и самоотверженность, проявленную во время защиты Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, а также верность военной присяге. Владимир Зеленский постановил:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого I степени – Белякова Юрия Владимировича – Полковника

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени:

  • Жукова Максима Николаевича – Подполковника
  • Ласийчука Евгения Викторовича – Подполковника
  • Самофалова Дмитрия Александровича – Майора
  • Ткаченко Алексея Юрьевича – Капитана

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени:

  • Бойченко Валерия Владимировича – Старшего лейтенанта
  • Василия Романа Викторовича – Подполковника
  • Витюка Артема Вадимовича – Старшего лейтенанта
  • Головатого Владимира Васильевича (Посмертно) – Старшего лейтенанта
  • Десятнюка Александра Александровича (Посмертно) – Старшего лейтенанта
  • Дудку Александра Петровича – старшего лейтенанта
  • Мартынюка Максима Сергеевича – Старшего лейтенанта
  • Маценко Николая Валерьевича – Старшего лейтенанта
  • Мордашка Сергея Михайловича – Старшего лейтенанта
  • Мунтяна Руслана Николаевича – Старшего лейтенанта
  • Муравей Данила Геннадиевича – Старшего лейтенанта
  • Педана Александра Павловича (Посмертно) – Майора
  • Соколюка Максима Викторовича – Капитана
  • Сокура Владимира Викторовича – Капитана
  • Степуру Тараса Ивановича – Подполковника
  • Чапалыку Дмитрия Владимировича – Старшего лейтенанта

Наградить орденом "За мужество" ІІ степени

  • Жосса Виктора Ивановича – Капитана
  • Левика Виталия Владимировича – Майора
  • Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени
  • Алисова Андрея Александровича – Солдата
  • Артюшенко Андрея Викторовича – Старшего солдата
  • Бабака Владислава Николаевича – Сержанта
  • Бабчинского Николая Семеновича (Посмертно) – Штаб-сержанта
  • Барановского Виталия Анатольевича – Солдата
  • Беседу Дениса Васильевича – Солдата
  • Безопасного Евгения Олеговича – Младшего сержанта
  • Бикмурзина Александра Александровича (Посмертно) – Солдата
  • Белого Вадима Николаевича – Старшего солдата
  • Билонога Виталия Юрьевича – Солдата
  • Бомбу Василия Николаевича – Старшего сержанта
  • Бочкарева Алексея Германовича – Майора
  • Бута Сергея Александровича – Старшего солдата
  • Бухтеярова Вячеслава Викторовича – Старшего солдата
  • Ива Романа Валерьевича – Старшего солдата
  • Вичкаева Антона Александровича – Младшего сержанта
  • Волошановского Виктора Николаевича – Старшего солдата
  • Габокана Александра Александровича – Младшего сержанта
  • Гавриленко Андрея Сергеевича – Старшего лейтенанта
  • Гарниша Виталия Викторовича – Главного сержанта
  • Гищинского Владимира Владимировича – Старшего сержанта
  • Горбуна Сергея Викторовича (Посмертно) – Сержанта
  • Городенского Романа Станиславовича – Матроса
  • Григорова Ричарда Здиславовича – Старшего солдата
  • Гуцуляка Василия Ивановича (Посмертно) – Старшего солдата
  • Дадака Юрия Романовича (Посмертно) – Солдата
  • Дацкива Михаила Ярославича (Посмертно) – Младшего сержанта
  • Дейнеку Николаю Николаевичу – старшему лейтенанту
  • Дельцова Леонида Александровича (Посмертно) – Солдата
  • Денюшина Олега Александровича (Посмертно) – Младшего сержанта
  • Дзызюка Алексея Ивановича (Посмертно) – Старшего солдата
  • Долгуна Владимира Михайловича – Старшего солдата
  • Докучаева Андрея Александровича – Старшего лейтенанта
  • Дорожка Виктора Валерьевича (Посмертно) – Солдата
  • Дробота Станислава Михайловича – Штаб-сержанта
  • Дуня Виктора Викторовича – Солдата
  • Дюльгера Дмитрия Ивановича (Посмертно) – Солдата
  • Езерского Мирона Богдановича (Посмертно) – Солдата
  • Епифанова Дмитрия Игоревича (Посмертно) – Солдата
  • Жернового Алексея Анатольевича – Старшего солдата
  • Жуковского Сергея Петровича (Посмертно) – Сержанта
  • Загорняка Андрея Сергеевича (Посмертно) – Младшего сержанта
  • Задиру Владислава Анатольевича (Посмертно) – Солдата
  • Заярного Антона Николаевича – Старшего солдата
  • Зеленцова Станислава Владимировича – Солдата
  • Зубковича Олега Станиславовича (Посмертно) – Младшего сержанта
  • Зубченко Андрея Ивановича – старшего солдата
  • Иванчека Андрея Васильевича (Посмертно) – Солдата
  • Ивченко Евгения Алексеевича (Посмертно) – Младшего сержанта
  • Илькова Александра Владимировича (Посмертно) – Сержанта
  • Калину Сергея Владимировича – Капитана
  • Колмацуя Дмитрия Федоровича – Солдата
  • Катеринюка Александра Викторовича (Посмертно) – Старшего солдата
  • Кириллюка Алексея Алексеевича – Сержанта
  • Кихтяка Игоря Ярославовича (Посмертно) – Солдата
  • Клименко Александра Анатольевича (Посмертно) – Старшего солдата
  • Коваленко Александра Николаевича – Майора
  • Ковита Сергея Валентиновича (Посмертно) – Сержанта
  • Кожухова Дмитрия Александровича – Младшего сержанта
  • Козаченко Андрея Евгеньевича (Посмертно) – Старшего солдата
  • Козыря Андрея Борисовича (Посмертно) – Солдата
  • Колачника Дмитрия Сильвесторовича (Посмертно) – Штаб-сержанта
  • Колтака Сергея Сергеевича – Старшего солдата
  • Коновала Сергея Владимировича (Посмертно) – Солдата
  • Кононенко Александра Владимировича (Посмертно) – Майора
  • Копейку Сергея Владимировича – Старшего солдата
  • Корбу Андрея Николаевича (Посмертно) – Главного сержанта
  • Корниенко Руслана Викторовича – Старшего сержанта
  • Костива Андрия Михайловича (Посмертно) – Сержанта
  • Кравса Михаила Андреевича (Посмертно) – Солдата
  • Кравцова Евгения Евгеньевна – Солдата
  • Кравченко Виталия Викторовича (Посмертно) – Солдата
  • Краснова Владимира Владимировича (Посмертно) – Старшего сержанта
  • Куприенко Сергея Сергеевича – Солдата
  • Лаврука Вадима Владимировича (Посмертно) – Младшего сержанта
  • Лаушкина Олега Александровича – Старшего солдата
  • Лысого Артура Юрьевича – Солдата
  • Литвинова Алексея Алексеевича – Солдата
  • Ломака Николая Николаевича – Старшего солдата
  • Лупешка Николая Александровича – Младшего сержанта
  • Малика Константина Александровича – Солдата
  • Мамаева Владимира Владимировича (Посмертно) – Младшего сержанта
  • Маркова Сергея Алексеевича – старшего солдата
  • Михонова Валентина Петровича – Солдата
  • Мищенко Александра Николаевича – Старшего солдата
  • Назаренко Дмитрия Анатольевича – Солдата
  • Незаписенко Виталия Юрьевича (Посмертно) – Младшего сержанта
  • Николайчука Богдана Валерьевича – Солдата
  • Обертия Николая Григорьевича (Посмертно) – Штаб-сержанта
  • Олейника Андрея Игоревича – Сержанта
  • Пашенко Богдана Александровича – Старшего лейтенанта
  • Приходько Антона Владимировича – Солдата
  • Проскуровича Евгения Дмитриевича – Подполковника
  • Резченко Ивана Александровича – Солдата
  • Руденко Владислава Владимировича – Младшего сержанта
  • Рудского Александра Александровича – Сержанта
  • Сыворотку Алексея Александровича (Посмертно) – Солдата
  • Сикалова Сергея Евгеньевича – Сержанта
  • Седельникова Алексея Александровича – Старшего солдата
  • Скорича Анатолия Станиславовича (Посмертно) – Младшего сержанта
  • Соболя Сергея Сергеевича – Младшего сержанта
  • Сокура Юрия Анатольевича – Старшего солдата
  • Солдатова Сергея Евгеньевича – Старшего солдата
  • Сочана Владислава Андреевича – Солдата
  • Степасюка Андрея Васильевича (Посмертно) – Старшего солдата
  • Строгецкого Святослава Дмитриевича – Старшего солдата
  • Сукача Николая Михайловича – Главного сержанта
  • Теслюка Анатолия Александровича – Старшего сержанта
  • Тимчака Владислава Андреевича – Старшего солдата
  • Тимчака Сергея Анатольевича – Солдата
  • Вдовиченко Валерия Валерьевича – Младшего лейтенанта
  • Удода Андрея Ивановича – Солдата
  • Фалку Николая Николаевича – Солдата
  • Чаленко Евгения Викторовича – Солдата
  • Шапошника Анатолия Валерьевича (Посмертно) – Старшего сержанта
  • Швеца Валерия Николаевича – Капитана
  • Шипулина Вадима Витальевича – Младшего сержанта
  • Скворца Егора Евгеньевича – Лейтенанта
  • Ягнича Владимира Николаевича – Штаб-сержанта
  • Наградить Орденом Даниила Галицкого
  • Бондаренко Антона Анатольевича – старшего лейтенанта
  • Казака Александра Николаевича – Полковника
  • Онищука Александра Сергеевича – Полковника
  • Петровского Олега Евгеньевича – Полковника
  • Плесного Виктора Николаевича – Генерал-майора
  • Старинка Игоря Александровича – Капитана
  • Наградить Медалью "За Военную Службу Украины"
  • Бабака Сергея Васильевича – Майора
  • Бершадского Дмитрия Юрьевича – Старшего солдата
  • Войтенка Сергея Михайловича – Солдата
  • Воробья Романа Сергеевича – Главного сержанта
  • Грибача Андрея Васильевича – Старшего солдата
  • Грицая Василия Валерьевича – Майора
  • Данилащука Виктора Васильевича – Главного сержанта
  • Жарика Александра Николаевича – Полковника
  • Задорожного Александра Сергеевича – Старшего солдата
  • Ибатулина Виталия Петровича – Сержанта
  • Каракулу Геннадия Петровича – Сержанта
  • Кифорака Евгения Анатольевича – старшего солдата
  • Комиссара Андрея Петровича – старшего сержанта
  • Ломкова Артема Николаевича – Штаб-сержанта
  • Мельничука Евгения Игоревича – Старшего солдата
  • Милерсона Богдана Николаевича – Младшего сержанта
  • Мироненко Виталия Витальевича – Старшего лейтенанта
  • Мороза Александра Юрьевича – Сержанта
  • Москалюка Вадима Васильевича – Сержанта
  • Ненчука Романа Мирославовича – Солдата
  • Олейника Виталия Дмитриевича – Солдата
  • Оспищева Алексея Олеговича – Старшего лейтенанта
  • Платаного Андрея Владимировича – Солдата
  • Ремца Валерия Владимировича – Старшего солдата
  • Сазонова Владимира Владимировича – Полковника
  • Спасюка Василия Владимировича – Сержанта
  • Сухоняка Ивана Васильевича – Старшего солдата
  • Таратуна Виталия Валентиновича – Солдата
  • Тимкива Николая Владимировича – Старшего солдата
  • Титаренко Владимира Валерьевича – Солдата
  • Трояна Игоря Евгеньевича – Старшего солдата
  • Трубина Сергея Георгиевича – Солдата
  • Трухана Максима Владимировича – Полковника
  • Фомкина Артема Андреевича – Капитана
  • Харченко Виталия Николаевича – Старшего солдата
  • Козленка Андрея Ивановича – Полковника
  • Шевченко Руслана Викторовича – Подполковника
  • Юрия Леонида Михайловича – Старшего солдата

Наградить Медалью "Защитнику отчизны"

  • Агаева Рамиза Иризи Оглы – Солдата
  • Богачика Юрия Станиславовича – Старшего солдата
  • Высоцкого Дмитрия Михайловича – старшего солдата
  • Волошина Николая Ивановича – Подполковника
  • Гаврилюка Валерия Васильевича – Майора
  • Городицкого Владимира Ивановича – Солдата
  • Городового Руслана Владимировича – Старшего солдата
  • Карпца Евгения Николаевича – Старшего солдата
  • Киселя Сергея Ивановича – Старшего солдата
  • Кирьянова Артура Руслановича – Старшего солдата
  • Коваля Александра Владимировича – Старшего солдата
  • Корнеяшика Василия Андреевича – Солдата
  • Котлярчука Тараса Игоревича – Старшего солдата
  • Лелетка Артема Михайловича – Майора
  • Мартынюка Андрея Владимировича – Старшего солдата
  • Мигула Игоря Владимировича – Солдата
  • Михальчука Виктора Анатольевича – Старшего солдата
  • Мищенко Александра Владимировича – Солдата
  • Педана Игоря Ивановича – Полковника
  • Рудомского Юрия Васильевича – Солдата
  • Селищева Евгения Александровича – Солдата
  • Симочка Михаила Михайловича – Подполковника
  • Узлова Олега Владимировича – Капитана
  • Филина Виталия Андреевича – Подполковника
  • Чернюшко Игоря Анатольевича – Младшего сержанта

Наградить медалью "За спасенную жизнь"

  • Лосева Владислава Александровича – старшего лейтенанта медицинской службы.

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Владимир Зеленский
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