Зеленский наградил наградами героев Украины

Об этом сообщает в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ.

За личное мужество и самоотверженность, проявленную во время защиты Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, а также верность военной присяге. Владимир Зеленский постановил:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого I степени – Белякова Юрия Владимировича – Полковника

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени:

Жукова Максима Николаевича – Подполковника

Ласийчука Евгения Викторовича – Подполковника

Самофалова Дмитрия Александровича – Майора

Ткаченко Алексея Юрьевича – Капитана

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени:

Бойченко Валерия Владимировича – Старшего лейтенанта

Василия Романа Викторовича – Подполковника

Витюка Артема Вадимовича – Старшего лейтенанта

Головатого Владимира Васильевича (Посмертно) – Старшего лейтенанта

Десятнюка Александра Александровича (Посмертно) – Старшего лейтенанта

Дудку Александра Петровича – старшего лейтенанта

Мартынюка Максима Сергеевича – Старшего лейтенанта

Маценко Николая Валерьевича – Старшего лейтенанта

Мордашка Сергея Михайловича – Старшего лейтенанта

Мунтяна Руслана Николаевича – Старшего лейтенанта

Муравей Данила Геннадиевича – Старшего лейтенанта

Педана Александра Павловича (Посмертно) – Майора

Соколюка Максима Викторовича – Капитана

Сокура Владимира Викторовича – Капитана

Степуру Тараса Ивановича – Подполковника

Чапалыку Дмитрия Владимировича – Старшего лейтенанта

Наградить орденом "За мужество" ІІ степени

Жосса Виктора Ивановича – Капитана

Левика Виталия Владимировича – Майора

Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

Алисова Андрея Александровича – Солдата

Артюшенко Андрея Викторовича – Старшего солдата

Бабака Владислава Николаевича – Сержанта

Бабчинского Николая Семеновича (Посмертно) – Штаб-сержанта

Барановского Виталия Анатольевича – Солдата

Беседу Дениса Васильевича – Солдата

Безопасного Евгения Олеговича – Младшего сержанта

Бикмурзина Александра Александровича (Посмертно) – Солдата

Белого Вадима Николаевича – Старшего солдата

Билонога Виталия Юрьевича – Солдата

Бомбу Василия Николаевича – Старшего сержанта

Бочкарева Алексея Германовича – Майора

Бута Сергея Александровича – Старшего солдата

Бухтеярова Вячеслава Викторовича – Старшего солдата

Ива Романа Валерьевича – Старшего солдата

Вичкаева Антона Александровича – Младшего сержанта

Волошановского Виктора Николаевича – Старшего солдата

Габокана Александра Александровича – Младшего сержанта

Гавриленко Андрея Сергеевича – Старшего лейтенанта

Гарниша Виталия Викторовича – Главного сержанта

Гищинского Владимира Владимировича – Старшего сержанта

Горбуна Сергея Викторовича (Посмертно) – Сержанта

Городенского Романа Станиславовича – Матроса

Григорова Ричарда Здиславовича – Старшего солдата

Гуцуляка Василия Ивановича (Посмертно) – Старшего солдата

Дадака Юрия Романовича (Посмертно) – Солдата

Дацкива Михаила Ярославича (Посмертно) – Младшего сержанта

Дейнеку Николаю Николаевичу – старшему лейтенанту

Дельцова Леонида Александровича (Посмертно) – Солдата

Денюшина Олега Александровича (Посмертно) – Младшего сержанта

Дзызюка Алексея Ивановича (Посмертно) – Старшего солдата

Долгуна Владимира Михайловича – Старшего солдата

Докучаева Андрея Александровича – Старшего лейтенанта

Дорожка Виктора Валерьевича (Посмертно) – Солдата

Дробота Станислава Михайловича – Штаб-сержанта

Дуня Виктора Викторовича – Солдата

Дюльгера Дмитрия Ивановича (Посмертно) – Солдата

Езерского Мирона Богдановича (Посмертно) – Солдата

Епифанова Дмитрия Игоревича (Посмертно) – Солдата

Жернового Алексея Анатольевича – Старшего солдата

Жуковского Сергея Петровича (Посмертно) – Сержанта

Загорняка Андрея Сергеевича (Посмертно) – Младшего сержанта

Задиру Владислава Анатольевича (Посмертно) – Солдата

Заярного Антона Николаевича – Старшего солдата

Зеленцова Станислава Владимировича – Солдата

Зубковича Олега Станиславовича (Посмертно) – Младшего сержанта

Зубченко Андрея Ивановича – старшего солдата

Иванчека Андрея Васильевича (Посмертно) – Солдата

Ивченко Евгения Алексеевича (Посмертно) – Младшего сержанта

Илькова Александра Владимировича (Посмертно) – Сержанта

Калину Сергея Владимировича – Капитана

Колмацуя Дмитрия Федоровича – Солдата

Катеринюка Александра Викторовича (Посмертно) – Старшего солдата

Кириллюка Алексея Алексеевича – Сержанта

Кихтяка Игоря Ярославовича (Посмертно) – Солдата

Клименко Александра Анатольевича (Посмертно) – Старшего солдата

Коваленко Александра Николаевича – Майора

Ковита Сергея Валентиновича (Посмертно) – Сержанта

Кожухова Дмитрия Александровича – Младшего сержанта

Козаченко Андрея Евгеньевича (Посмертно) – Старшего солдата

Козыря Андрея Борисовича (Посмертно) – Солдата

Колачника Дмитрия Сильвесторовича (Посмертно) – Штаб-сержанта

Колтака Сергея Сергеевича – Старшего солдата

Коновала Сергея Владимировича (Посмертно) – Солдата

Кононенко Александра Владимировича (Посмертно) – Майора

Копейку Сергея Владимировича – Старшего солдата

Корбу Андрея Николаевича (Посмертно) – Главного сержанта

Корниенко Руслана Викторовича – Старшего сержанта

Костива Андрия Михайловича (Посмертно) – Сержанта

Кравса Михаила Андреевича (Посмертно) – Солдата

Кравцова Евгения Евгеньевна – Солдата

Кравченко Виталия Викторовича (Посмертно) – Солдата

Краснова Владимира Владимировича (Посмертно) – Старшего сержанта

Куприенко Сергея Сергеевича – Солдата

Лаврука Вадима Владимировича (Посмертно) – Младшего сержанта

Лаушкина Олега Александровича – Старшего солдата

Лысого Артура Юрьевича – Солдата

Литвинова Алексея Алексеевича – Солдата

Ломака Николая Николаевича – Старшего солдата

Лупешка Николая Александровича – Младшего сержанта

Малика Константина Александровича – Солдата

Мамаева Владимира Владимировича (Посмертно) – Младшего сержанта

Маркова Сергея Алексеевича – старшего солдата

Михонова Валентина Петровича – Солдата

Мищенко Александра Николаевича – Старшего солдата

Назаренко Дмитрия Анатольевича – Солдата

Незаписенко Виталия Юрьевича (Посмертно) – Младшего сержанта

Николайчука Богдана Валерьевича – Солдата

Обертия Николая Григорьевича (Посмертно) – Штаб-сержанта

Олейника Андрея Игоревича – Сержанта

Пашенко Богдана Александровича – Старшего лейтенанта

Приходько Антона Владимировича – Солдата

Проскуровича Евгения Дмитриевича – Подполковника

Резченко Ивана Александровича – Солдата

Руденко Владислава Владимировича – Младшего сержанта

Рудского Александра Александровича – Сержанта

Сыворотку Алексея Александровича (Посмертно) – Солдата

Сикалова Сергея Евгеньевича – Сержанта

Седельникова Алексея Александровича – Старшего солдата

Скорича Анатолия Станиславовича (Посмертно) – Младшего сержанта

Соболя Сергея Сергеевича – Младшего сержанта

Сокура Юрия Анатольевича – Старшего солдата

Солдатова Сергея Евгеньевича – Старшего солдата

Сочана Владислава Андреевича – Солдата

Степасюка Андрея Васильевича (Посмертно) – Старшего солдата

Строгецкого Святослава Дмитриевича – Старшего солдата

Сукача Николая Михайловича – Главного сержанта

Теслюка Анатолия Александровича – Старшего сержанта

Тимчака Владислава Андреевича – Старшего солдата

Тимчака Сергея Анатольевича – Солдата

Вдовиченко Валерия Валерьевича – Младшего лейтенанта

Удода Андрея Ивановича – Солдата

Фалку Николая Николаевича – Солдата

Чаленко Евгения Викторовича – Солдата

Шапошника Анатолия Валерьевича (Посмертно) – Старшего сержанта

Швеца Валерия Николаевича – Капитана

Шипулина Вадима Витальевича – Младшего сержанта

Скворца Егора Евгеньевича – Лейтенанта

Ягнича Владимира Николаевича – Штаб-сержанта

Наградить Орденом Даниила Галицкого

Бондаренко Антона Анатольевича – старшего лейтенанта

Казака Александра Николаевича – Полковника

Онищука Александра Сергеевича – Полковника

Петровского Олега Евгеньевича – Полковника

Плесного Виктора Николаевича – Генерал-майора

Старинка Игоря Александровича – Капитана

Наградить Медалью "За Военную Службу Украины"

Бабака Сергея Васильевича – Майора

Бершадского Дмитрия Юрьевича – Старшего солдата

Войтенка Сергея Михайловича – Солдата

Воробья Романа Сергеевича – Главного сержанта

Грибача Андрея Васильевича – Старшего солдата

Грицая Василия Валерьевича – Майора

Данилащука Виктора Васильевича – Главного сержанта

Жарика Александра Николаевича – Полковника

Задорожного Александра Сергеевича – Старшего солдата

Ибатулина Виталия Петровича – Сержанта

Каракулу Геннадия Петровича – Сержанта

Кифорака Евгения Анатольевича – старшего солдата

Комиссара Андрея Петровича – старшего сержанта

Ломкова Артема Николаевича – Штаб-сержанта

Мельничука Евгения Игоревича – Старшего солдата

Милерсона Богдана Николаевича – Младшего сержанта

Мироненко Виталия Витальевича – Старшего лейтенанта

Мороза Александра Юрьевича – Сержанта

Москалюка Вадима Васильевича – Сержанта

Ненчука Романа Мирославовича – Солдата

Олейника Виталия Дмитриевича – Солдата

Оспищева Алексея Олеговича – Старшего лейтенанта

Платаного Андрея Владимировича – Солдата

Ремца Валерия Владимировича – Старшего солдата

Сазонова Владимира Владимировича – Полковника

Спасюка Василия Владимировича – Сержанта

Сухоняка Ивана Васильевича – Старшего солдата

Таратуна Виталия Валентиновича – Солдата

Тимкива Николая Владимировича – Старшего солдата

Титаренко Владимира Валерьевича – Солдата

Трояна Игоря Евгеньевича – Старшего солдата

Трубина Сергея Георгиевича – Солдата

Трухана Максима Владимировича – Полковника

Фомкина Артема Андреевича – Капитана

Харченко Виталия Николаевича – Старшего солдата

Козленка Андрея Ивановича – Полковника

Шевченко Руслана Викторовича – Подполковника

Юрия Леонида Михайловича – Старшего солдата

Наградить Медалью "Защитнику отчизны"

Агаева Рамиза Иризи Оглы – Солдата

Богачика Юрия Станиславовича – Старшего солдата

Высоцкого Дмитрия Михайловича – старшего солдата

Волошина Николая Ивановича – Подполковника

Гаврилюка Валерия Васильевича – Майора

Городицкого Владимира Ивановича – Солдата

Городового Руслана Владимировича – Старшего солдата

Карпца Евгения Николаевича – Старшего солдата

Киселя Сергея Ивановича – Старшего солдата

Кирьянова Артура Руслановича – Старшего солдата

Коваля Александра Владимировича – Старшего солдата

Корнеяшика Василия Андреевича – Солдата

Котлярчука Тараса Игоревича – Старшего солдата

Лелетка Артема Михайловича – Майора

Мартынюка Андрея Владимировича – Старшего солдата

Мигула Игоря Владимировича – Солдата

Михальчука Виктора Анатольевича – Старшего солдата

Мищенко Александра Владимировича – Солдата

Педана Игоря Ивановича – Полковника

Рудомского Юрия Васильевича – Солдата

Селищева Евгения Александровича – Солдата

Симочка Михаила Михайловича – Подполковника

Узлова Олега Владимировича – Капитана

Филина Виталия Андреевича – Подполковника

Чернюшко Игоря Анатольевича – Младшего сержанта

Наградить медалью "За спасенную жизнь"

Лосева Владислава Александровича – старшего лейтенанта медицинской службы.