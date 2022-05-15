Зеленский наградил наградами героев Украины
Соответствующий Указ №334/2022, о награждении государственными наградами Украины 215 защитников, президент подписал 14 мая
Об этом сообщает в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ.
За личное мужество и самоотверженность, проявленную во время защиты Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, а также верность военной присяге. Владимир Зеленский постановил:
Наградить орденом Богдана Хмельницкого I степени – Белякова Юрия Владимировича – Полковника
Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени:
- Жукова Максима Николаевича – Подполковника
- Ласийчука Евгения Викторовича – Подполковника
- Самофалова Дмитрия Александровича – Майора
- Ткаченко Алексея Юрьевича – Капитана
Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени:
- Бойченко Валерия Владимировича – Старшего лейтенанта
- Василия Романа Викторовича – Подполковника
- Витюка Артема Вадимовича – Старшего лейтенанта
- Головатого Владимира Васильевича (Посмертно) – Старшего лейтенанта
- Десятнюка Александра Александровича (Посмертно) – Старшего лейтенанта
- Дудку Александра Петровича – старшего лейтенанта
- Мартынюка Максима Сергеевича – Старшего лейтенанта
- Маценко Николая Валерьевича – Старшего лейтенанта
- Мордашка Сергея Михайловича – Старшего лейтенанта
- Мунтяна Руслана Николаевича – Старшего лейтенанта
- Муравей Данила Геннадиевича – Старшего лейтенанта
- Педана Александра Павловича (Посмертно) – Майора
- Соколюка Максима Викторовича – Капитана
- Сокура Владимира Викторовича – Капитана
- Степуру Тараса Ивановича – Подполковника
- Чапалыку Дмитрия Владимировича – Старшего лейтенанта
Наградить орденом "За мужество" ІІ степени
- Жосса Виктора Ивановича – Капитана
- Левика Виталия Владимировича – Майора
- Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени
- Алисова Андрея Александровича – Солдата
- Артюшенко Андрея Викторовича – Старшего солдата
- Бабака Владислава Николаевича – Сержанта
- Бабчинского Николая Семеновича (Посмертно) – Штаб-сержанта
- Барановского Виталия Анатольевича – Солдата
- Беседу Дениса Васильевича – Солдата
- Безопасного Евгения Олеговича – Младшего сержанта
- Бикмурзина Александра Александровича (Посмертно) – Солдата
- Белого Вадима Николаевича – Старшего солдата
- Билонога Виталия Юрьевича – Солдата
- Бомбу Василия Николаевича – Старшего сержанта
- Бочкарева Алексея Германовича – Майора
- Бута Сергея Александровича – Старшего солдата
- Бухтеярова Вячеслава Викторовича – Старшего солдата
- Ива Романа Валерьевича – Старшего солдата
- Вичкаева Антона Александровича – Младшего сержанта
- Волошановского Виктора Николаевича – Старшего солдата
- Габокана Александра Александровича – Младшего сержанта
- Гавриленко Андрея Сергеевича – Старшего лейтенанта
- Гарниша Виталия Викторовича – Главного сержанта
- Гищинского Владимира Владимировича – Старшего сержанта
- Горбуна Сергея Викторовича (Посмертно) – Сержанта
- Городенского Романа Станиславовича – Матроса
- Григорова Ричарда Здиславовича – Старшего солдата
- Гуцуляка Василия Ивановича (Посмертно) – Старшего солдата
- Дадака Юрия Романовича (Посмертно) – Солдата
- Дацкива Михаила Ярославича (Посмертно) – Младшего сержанта
- Дейнеку Николаю Николаевичу – старшему лейтенанту
- Дельцова Леонида Александровича (Посмертно) – Солдата
- Денюшина Олега Александровича (Посмертно) – Младшего сержанта
- Дзызюка Алексея Ивановича (Посмертно) – Старшего солдата
- Долгуна Владимира Михайловича – Старшего солдата
- Докучаева Андрея Александровича – Старшего лейтенанта
- Дорожка Виктора Валерьевича (Посмертно) – Солдата
- Дробота Станислава Михайловича – Штаб-сержанта
- Дуня Виктора Викторовича – Солдата
- Дюльгера Дмитрия Ивановича (Посмертно) – Солдата
- Езерского Мирона Богдановича (Посмертно) – Солдата
- Епифанова Дмитрия Игоревича (Посмертно) – Солдата
- Жернового Алексея Анатольевича – Старшего солдата
- Жуковского Сергея Петровича (Посмертно) – Сержанта
- Загорняка Андрея Сергеевича (Посмертно) – Младшего сержанта
- Задиру Владислава Анатольевича (Посмертно) – Солдата
- Заярного Антона Николаевича – Старшего солдата
- Зеленцова Станислава Владимировича – Солдата
- Зубковича Олега Станиславовича (Посмертно) – Младшего сержанта
- Зубченко Андрея Ивановича – старшего солдата
- Иванчека Андрея Васильевича (Посмертно) – Солдата
- Ивченко Евгения Алексеевича (Посмертно) – Младшего сержанта
- Илькова Александра Владимировича (Посмертно) – Сержанта
- Калину Сергея Владимировича – Капитана
- Колмацуя Дмитрия Федоровича – Солдата
- Катеринюка Александра Викторовича (Посмертно) – Старшего солдата
- Кириллюка Алексея Алексеевича – Сержанта
- Кихтяка Игоря Ярославовича (Посмертно) – Солдата
- Клименко Александра Анатольевича (Посмертно) – Старшего солдата
- Коваленко Александра Николаевича – Майора
- Ковита Сергея Валентиновича (Посмертно) – Сержанта
- Кожухова Дмитрия Александровича – Младшего сержанта
- Козаченко Андрея Евгеньевича (Посмертно) – Старшего солдата
- Козыря Андрея Борисовича (Посмертно) – Солдата
- Колачника Дмитрия Сильвесторовича (Посмертно) – Штаб-сержанта
- Колтака Сергея Сергеевича – Старшего солдата
- Коновала Сергея Владимировича (Посмертно) – Солдата
- Кононенко Александра Владимировича (Посмертно) – Майора
- Копейку Сергея Владимировича – Старшего солдата
- Корбу Андрея Николаевича (Посмертно) – Главного сержанта
- Корниенко Руслана Викторовича – Старшего сержанта
- Костива Андрия Михайловича (Посмертно) – Сержанта
- Кравса Михаила Андреевича (Посмертно) – Солдата
- Кравцова Евгения Евгеньевна – Солдата
- Кравченко Виталия Викторовича (Посмертно) – Солдата
- Краснова Владимира Владимировича (Посмертно) – Старшего сержанта
- Куприенко Сергея Сергеевича – Солдата
- Лаврука Вадима Владимировича (Посмертно) – Младшего сержанта
- Лаушкина Олега Александровича – Старшего солдата
- Лысого Артура Юрьевича – Солдата
- Литвинова Алексея Алексеевича – Солдата
- Ломака Николая Николаевича – Старшего солдата
- Лупешка Николая Александровича – Младшего сержанта
- Малика Константина Александровича – Солдата
- Мамаева Владимира Владимировича (Посмертно) – Младшего сержанта
- Маркова Сергея Алексеевича – старшего солдата
- Михонова Валентина Петровича – Солдата
- Мищенко Александра Николаевича – Старшего солдата
- Назаренко Дмитрия Анатольевича – Солдата
- Незаписенко Виталия Юрьевича (Посмертно) – Младшего сержанта
- Николайчука Богдана Валерьевича – Солдата
- Обертия Николая Григорьевича (Посмертно) – Штаб-сержанта
- Олейника Андрея Игоревича – Сержанта
- Пашенко Богдана Александровича – Старшего лейтенанта
- Приходько Антона Владимировича – Солдата
- Проскуровича Евгения Дмитриевича – Подполковника
- Резченко Ивана Александровича – Солдата
- Руденко Владислава Владимировича – Младшего сержанта
- Рудского Александра Александровича – Сержанта
- Сыворотку Алексея Александровича (Посмертно) – Солдата
- Сикалова Сергея Евгеньевича – Сержанта
- Седельникова Алексея Александровича – Старшего солдата
- Скорича Анатолия Станиславовича (Посмертно) – Младшего сержанта
- Соболя Сергея Сергеевича – Младшего сержанта
- Сокура Юрия Анатольевича – Старшего солдата
- Солдатова Сергея Евгеньевича – Старшего солдата
- Сочана Владислава Андреевича – Солдата
- Степасюка Андрея Васильевича (Посмертно) – Старшего солдата
- Строгецкого Святослава Дмитриевича – Старшего солдата
- Сукача Николая Михайловича – Главного сержанта
- Теслюка Анатолия Александровича – Старшего сержанта
- Тимчака Владислава Андреевича – Старшего солдата
- Тимчака Сергея Анатольевича – Солдата
- Вдовиченко Валерия Валерьевича – Младшего лейтенанта
- Удода Андрея Ивановича – Солдата
- Фалку Николая Николаевича – Солдата
- Чаленко Евгения Викторовича – Солдата
- Шапошника Анатолия Валерьевича (Посмертно) – Старшего сержанта
- Швеца Валерия Николаевича – Капитана
- Шипулина Вадима Витальевича – Младшего сержанта
- Скворца Егора Евгеньевича – Лейтенанта
- Ягнича Владимира Николаевича – Штаб-сержанта
- Наградить Орденом Даниила Галицкого
- Бондаренко Антона Анатольевича – старшего лейтенанта
- Казака Александра Николаевича – Полковника
- Онищука Александра Сергеевича – Полковника
- Петровского Олега Евгеньевича – Полковника
- Плесного Виктора Николаевича – Генерал-майора
- Старинка Игоря Александровича – Капитана
- Наградить Медалью "За Военную Службу Украины"
- Бабака Сергея Васильевича – Майора
- Бершадского Дмитрия Юрьевича – Старшего солдата
- Войтенка Сергея Михайловича – Солдата
- Воробья Романа Сергеевича – Главного сержанта
- Грибача Андрея Васильевича – Старшего солдата
- Грицая Василия Валерьевича – Майора
- Данилащука Виктора Васильевича – Главного сержанта
- Жарика Александра Николаевича – Полковника
- Задорожного Александра Сергеевича – Старшего солдата
- Ибатулина Виталия Петровича – Сержанта
- Каракулу Геннадия Петровича – Сержанта
- Кифорака Евгения Анатольевича – старшего солдата
- Комиссара Андрея Петровича – старшего сержанта
- Ломкова Артема Николаевича – Штаб-сержанта
- Мельничука Евгения Игоревича – Старшего солдата
- Милерсона Богдана Николаевича – Младшего сержанта
- Мироненко Виталия Витальевича – Старшего лейтенанта
- Мороза Александра Юрьевича – Сержанта
- Москалюка Вадима Васильевича – Сержанта
- Ненчука Романа Мирославовича – Солдата
- Олейника Виталия Дмитриевича – Солдата
- Оспищева Алексея Олеговича – Старшего лейтенанта
- Платаного Андрея Владимировича – Солдата
- Ремца Валерия Владимировича – Старшего солдата
- Сазонова Владимира Владимировича – Полковника
- Спасюка Василия Владимировича – Сержанта
- Сухоняка Ивана Васильевича – Старшего солдата
- Таратуна Виталия Валентиновича – Солдата
- Тимкива Николая Владимировича – Старшего солдата
- Титаренко Владимира Валерьевича – Солдата
- Трояна Игоря Евгеньевича – Старшего солдата
- Трубина Сергея Георгиевича – Солдата
- Трухана Максима Владимировича – Полковника
- Фомкина Артема Андреевича – Капитана
- Харченко Виталия Николаевича – Старшего солдата
- Козленка Андрея Ивановича – Полковника
- Шевченко Руслана Викторовича – Подполковника
- Юрия Леонида Михайловича – Старшего солдата
Наградить Медалью "Защитнику отчизны"
- Агаева Рамиза Иризи Оглы – Солдата
- Богачика Юрия Станиславовича – Старшего солдата
- Высоцкого Дмитрия Михайловича – старшего солдата
- Волошина Николая Ивановича – Подполковника
- Гаврилюка Валерия Васильевича – Майора
- Городицкого Владимира Ивановича – Солдата
- Городового Руслана Владимировича – Старшего солдата
- Карпца Евгения Николаевича – Старшего солдата
- Киселя Сергея Ивановича – Старшего солдата
- Кирьянова Артура Руслановича – Старшего солдата
- Коваля Александра Владимировича – Старшего солдата
- Корнеяшика Василия Андреевича – Солдата
- Котлярчука Тараса Игоревича – Старшего солдата
- Лелетка Артема Михайловича – Майора
- Мартынюка Андрея Владимировича – Старшего солдата
- Мигула Игоря Владимировича – Солдата
- Михальчука Виктора Анатольевича – Старшего солдата
- Мищенко Александра Владимировича – Солдата
- Педана Игоря Ивановича – Полковника
- Рудомского Юрия Васильевича – Солдата
- Селищева Евгения Александровича – Солдата
- Симочка Михаила Михайловича – Подполковника
- Узлова Олега Владимировича – Капитана
- Филина Виталия Андреевича – Подполковника
- Чернюшко Игоря Анатольевича – Младшего сержанта
Наградить медалью "За спасенную жизнь"
- Лосева Владислава Александровича – старшего лейтенанта медицинской службы.
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