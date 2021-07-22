Зеленский наградил медалью 12-летнюю девочку, которая спасла четырех детей во время наводнения

Об этом сообщает Офис президента .

Татьяна спасла своего брата и еще трех соседских детей от наводнения, возникшего из-за ливней в поселке Ясиня на Закарпатье.



Девочка выключила электричество в доме и отвела детей на чердак, обезопасив от воды, которая уже достигала одного метра.