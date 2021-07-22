Зеленский наградил медалью 12-летнюю девочку, которая спасла четырех детей во время наводнения
Президент Украины Владимир Зеленский наградил ученицу 7-го класса Ясинянской общеобразовательной средней школы Татьяну Тулайдан медалью "За спасенную жизнь"
Об этом сообщает Офис президента .
Татьяна спасла своего брата и еще трех соседских детей от наводнения, возникшего из-за ливней в поселке Ясиня на Закарпатье.
Девочка выключила электричество в доме и отвела детей на чердак, обезопасив от воды, которая уже достигала одного метра.
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