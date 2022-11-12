Зеленский наградил корреспондента "Еспресо" Залевскую орденом Княгини Ольги второй степени

Указ опубликован на сайте президента.

"За весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию Украинского государства в мире постановляю наградить орденом княгини Ольги II степени Залевскую Бьянку Юрьевну — журналиста TVN Discovery Poland, корреспондента телеканала "Еспресо TV" в Варшаве, Республика Польша", - говорится в указе Владимира Зеленского.

В 2014 году Бьянка Залевская была награждена Орденом княгини Ольги III степени, когда работала военным корреспондентом на Донбассе и была тяжело ранена.

Также известна работой на TVN24, TVN24 Biznes i Świat и TVN.

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