Зеленский наградил командующего Объединенными силами званием Герой Украины

Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении.



"Звание Героя Украины присвоено генерал-лейтенанту Наеву Сергею Ивановичу, командующему Объединенными силами Вооруженных сил Украины", - сказал Владимир Зеленский.



Президент Украины также отметил, что в среду, 27 апреля, подписал указы о награждении государственными наградами 173 военнослужащих ВСУ.





21 апреля Президент Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" пяти военнослужащим, всем - посмертно .

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