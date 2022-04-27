Зеленский наградил командующего Объединенными силами званием Герой Украины
Владимир Зеленский присвоил командующему Объединенных сил Сергею Наеву - звание Героя Украины
Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении.
"Звание Героя Украины присвоено генерал-лейтенанту Наеву Сергею Ивановичу, командующему Объединенными силами Вооруженных сил Украины", - сказал Владимир Зеленский.
Президент Украины также отметил, что в среду, 27 апреля, подписал указы о награждении государственными наградами 173 военнослужащих ВСУ.
- 21 апреля Президент Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" пяти военнослужащим, всем - посмертно .
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