Зеленский наградил Каю Каллас орденом князя Ярослава Мудрого

Об этом сообщили в Офисе президента.

"Для меня честь сегодня вручить вам от имени всех украинцев специальную награду – это орден Ярослава Мудрого. Спасибо за то, что новую историю Европы Украина и ваш народ, ваше государство – мы создаем это вместе", – сказал Зеленский.

Кая Каллас поблагодарила президента и весь украинский народ за признание. Она отметила, что ее первый зарубежный визит на посту главы эстонского правительства именно в Украину символизирует поддержку Эстонией украинского народа.

"Как вы правильно отметили, свобода должна победить тиранию – это наша общая задача и наш фокус номер один", – подчеркнула она.

Также глава правительства Эстонии подчеркнула поддержку Киева и отметила, что помощь вооружением, боеприпасами и обучение украинских военных должны продолжаться в достаточных масштабах, чтобы Украина победила в войне с Россией.