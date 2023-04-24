Зеленский наградил Каю Каллас орденом князя Ярослава Мудрого
Президент Украины наградил главу правительства Эстонии Каю Каллас орденом князя Ярослава Мудрого ІІ степени за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-эстонского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины
Об этом сообщили в Офисе президента.
"Для меня честь сегодня вручить вам от имени всех украинцев специальную награду – это орден Ярослава Мудрого. Спасибо за то, что новую историю Европы Украина и ваш народ, ваше государство – мы создаем это вместе", – сказал Зеленский.
Кая Каллас поблагодарила президента и весь украинский народ за признание. Она отметила, что ее первый зарубежный визит на посту главы эстонского правительства именно в Украину символизирует поддержку Эстонией украинского народа.
"Как вы правильно отметили, свобода должна победить тиранию – это наша общая задача и наш фокус номер один", – подчеркнула она.
Также глава правительства Эстонии подчеркнула поддержку Киева и отметила, что помощь вооружением, боеприпасами и обучение украинских военных должны продолжаться в достаточных масштабах, чтобы Украина победила в войне с Россией.
- Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в понедельник, 24 апреля, прибыла в Украину. Она встретилась с Владимиром Зеленским в Житомире
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