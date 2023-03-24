Зеленский наградил главу МИД Литвы орденом князя Ярослава Мудрого III степени
Президент Украины Владимир Зеленский наградил министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса орденом князя Ярослава Мудрого III степени
Об этом Владимир Зеленский написал в телеграме.
"За особые заслуги вручил министру иностранных дел Литвы Габриелюсу Ландсбергису орден князя Ярослава Мудрого III степени. Благодарю вас, вашу страну, ваших великих людей за поддержку Украины. Мы этого никогда не забудем. Вам всегда рады в Украине", - написал он.
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- Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил , что его страна готовит новый пакет военной помощи Украине, куда, в частности, войдут антидроны.
- 22 марта Сейм Литвы одобрил законопроект, который приостановит принятие заявлений о гражданстве от россиян и белорусов, а также рассмотрение уже поданных.
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