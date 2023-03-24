Зеленский наградил главу МИД Литвы орденом князя Ярослава Мудрого III степени

Об этом Владимир Зеленский написал в телеграме.

"За особые заслуги вручил министру иностранных дел Литвы Габриелюсу Ландсбергису орден князя Ярослава Мудрого III степени. Благодарю вас, вашу страну, ваших великих людей за поддержку Украины. Мы этого никогда не забудем. Вам всегда рады в Украине", - написал он.