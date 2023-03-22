Зеленский наградил Героев, отличившихся во время обороны Харьковщины

Видео со встречи Зеленский опубликовал по телеграмме.

"Благодарю каждого из вас за победу, которую вы несете каждый день, за ту независимость, которую вы обеспечиваете, и за тот суверенитет, который защищаете. За то будущее, которое вы дарите вместе со всеми воинами. Берегите себя, родных и близких!", – пишет президент Украины Владимир Зеленский.