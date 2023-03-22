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Зеленский наградил Героев, отличившихся во время обороны Харьковщины

22 мартa, 2023 среда
19:52
война с Россией

Президент Владимир Зеленский наградил украинских Героев, отличившихся во время обороны Харьковщины от российского агрессора

Видео со встречи Зеленский опубликовал по телеграмме.

"Благодарю каждого из вас за победу, которую вы несете каждый день, за ту независимость, которую вы обеспечиваете, и за тот суверенитет, который защищаете. За то будущее, которое вы дарите вместе со всеми воинами. Берегите себя, родных и близких!", – пишет президент Украины Владимир Зеленский.

  • 22 марта президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область посетил передовые позиции украинских воинов на Бахмутском направлении и наградил защитников.
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Владимир Зеленский
военные силы Украины
Харковщина
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