Зеленский наградил гендиректора компании Bayraktar орденом "За заслуги"
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором турецкой компании Халуком Байрактаром
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Основное внимание собеседники уделили дальнейшему сотрудничеству Украины с компанией для усиления обороноспособности украинской армии.
Стороны также обсудили детали строительства завода Байкар в Украине и производство новой продукции с использованием украинских составляющих.
Владимир Зеленский высоко оценил вклад Халука Байрактара и его компании в увеличение мощности украинских вооруженных сил в борьбе с агрессором и вручил ему орден "За заслуги" I степени.
"Каждый в Украине знает, что такое "Байрактар", знает вашу компанию. Спасибо вам, спасибо Президенту Эрдогану за вашу поддержку и поддержку граждан Турции в этой войне с российской агрессией", – сказал глава государства.
- Отметим, в начале августа производитель "Байрактара" приобрел земельный участок для строительства завода в Украине.
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