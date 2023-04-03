Зеленский наградил Чернигов отличием города-героя
Президент Украины Владимир Зеленский наградил Чернигов отличием города-героя. Год назад область была освобождена от российских оккупантов
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
"Для меня честь сегодня – отметить борьбу города Чернигова, в общем героизм области. И передать Чернигову отличие города-героя, города героев. Год назад успехи нашего народа в битвах за Черниговщину, Сумщину, за Киевщину открыли миру правду. Правду о том, какова Украина. Мир увидел не только смелость и решительность украинцев, не только то, какие несокрушимые украинцы и украинки. Мир увидел, что Украина способна выйти победителем из этой войны – войны за Украину", - заявил Зеленский.
"Это было принципиальное изменение отношения к нашему государству, к нам всем, украинцам. Именно здесь была подтверждена вера мира в Украину. Подтверждена действиями наших воинов и бегством оккупанта", - добавил он.
Президент поблагодарил всех, кто защищает государство от оккупанта.
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