Зеленский наградил Чернигов отличием города-героя

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Для меня честь сегодня – отметить борьбу города Чернигова, в общем героизм области. И передать Чернигову отличие города-героя, города героев. Год назад успехи нашего народа в битвах за Черниговщину, Сумщину, за Киевщину открыли миру правду. Правду о том, какова Украина. Мир увидел не только смелость и решительность украинцев, не только то, какие несокрушимые украинцы и украинки. Мир увидел, что Украина способна выйти победителем из этой войны – войны за Украину", - заявил Зеленский.

"Это было принципиальное изменение отношения к нашему государству, к нам всем, украинцам. Именно здесь была подтверждена вера мира в Украину. Подтверждена действиями наших воинов и бегством оккупанта", - добавил он.

Президент поблагодарил всех, кто защищает государство от оккупанта.

3 апреля 2022 года армия РФ полностью вышла из населенных пунктов вокруг Чернигова.

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