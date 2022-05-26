ВСУ заманили врага в капкан Светлодарской дуги, чтобы с высоты вычислять и уничтожать противника - боец "Легиона Свободы" Назаренко

"В Европе есть определенные тревожные звоночки, и наша задача, чтобы они не перешли в какой-нибудь другой звук", - Павел Климкин