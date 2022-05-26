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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Зеленский наградил 87 пограничников, 339 нацгвардейцев и 4 полицейских за мужество и преданность Украине, 104 – посмертно

Зеленский наградил 87 пограничников, 339 нацгвардейцев и 4 полицейских за мужество и преданность Украине, 104 – посмертно

26 мая, 2022 четверг
13:07
война с Россией

За личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, согласно Указам Президента Украины №367 и №368, наградили 87 пограничников, 339 нацгвардейцев и 4 полицейских, из них 104 - посмертно

Об этом информируют на сайте Офиса президента Украины.

О награждении государственными наградами Украины президент Владимир Зеленский постановил:

  • В Государственной пограничной службе Украины:

Орденом "За мужество" ІІІ степени награжден

АДАМЧУКА Сергея Петровича – полковника

АКСЕНОВА Алексея Алексеевича (посмертно) — сержанта

АНДРЕЕВА Андрея Левоновича – младшего сержанта

ВЕДИЛИНА Александра Алексеевича (посмертно) - капитана 3 ранга

ЗАЯРНОГО Василия Александровича – старшего сержанта

КАПЛИЕНКО Александра Николаевича (посмертно) – главного сержанта

КЕТРИША Евгения Сергеевича - штаб-сержанта

КЛЕВАНАЯ Евгения Михайловича (посмертно) — старшего сержанта

КОВАЛЕВА Дмитрия Петровича (посмертно) – главного сержанта

КОЛОМИЙЦА Александра Анатольевича (посмертно) - мастер-сержанта

КОРЖИКА Игоря Витальевича - подполковника

МОЗОЛЕВА Виталия Юрьевича (посмертно) - мастер-сержанта

МОСКАЛЕНКО Станислава Юрьевича (посмертно) - штаб-сержанта

НЕНАШЕВА Сергея Павловича (посмертно) — старшего сержанта

ПАХОЛИВЕЦКОГО Владислава Генриховича (посмертно) - капитана 2 ранга

ПЕТРОВСКУЮ Наталью Владимировну (посмертно) — старший сержант

ПРОЦАКА Вячеслава Геннадиевича (посмертно) — матроса

СТАЩУКА Богдана Григорьевича (посмертно) - штаб-сержанта

ТОВТИНА Владислава Ладиславовича (посмертно) – главного сержанта

ТРАМБОВЕЦКОГО Николая Валентиновича (посмертно) - капитана

ТРЕЙТЯКА Ивана Николаевича (посмертно) - штаб-сержанта

ТРУБАЧЕВА Владимира Михайловича (посмертно) - штаб-сержанта

ТРУБИНА Андрея Александровича (посмертно) - матроса

ФРАТКИНА Владимира Алексеевича (посмертно) – старшего солдата

ХАБЛАКА Александра Викторовича (посмертно) – главного сержанта

ХАРЧЕНКО Сергея Андреевича (посмертно) — старшего сержанта

ХИРА Андрея Петровича (посмертно) - лейтенанта

ЩЕРБИНА Виталия Ивановича (посмертно) — младшего сержанта

ЯКУШЕВА Александра Николаевича - штаб-старшину

ЯЩУКА Эдуарда Анатольевича (посмертно) – сержанта

БУРДАКА Сергея Петровича (посмертно) – главного сержанта

ВИЛЬБОЯ Александра Александровича — главного корабельного старшину

ГЕРБИНА Николая Валентиновича (посмертно) - штаб-сержанта

ДИШКА Сергея Степановича (посмертно) — старшего сержанта

КОРНЕЕВА Александра Юрьевича (посмертно) - мастер-сержанта

КРУЦА Дениса Сергеевича (посмертно) - штаб-сержанта

МАРЧЕНКО Алексея Сергеевича - полковника

РУДКОВСКОГО Василия Ивановича (посмертно) – мастер-сержанта

ШАПОВАЛОВА Виктора Викторовича (посмертно) – младшего сержанта

ЮРЧЕНКО Сергея Александровича — старшего лейтенанта

Медалью "За военную службу Украине" награждены

ГУБКУ Алексея Олеговича – сержанта

ЛУЦКОГО Геннадия Васильевича – мастер-сержанта

ОСТАПЕНКО Руслана Анатольевича - мастер-сержанта

АБДУЛАЕВА Рустама Агабалайевича - старшего лейтенанта медицинской службы

АНДРУЩЕНКО Евгения Юрьевича - полковника

БАБЕНКО Владимира Владимировича - штаб-сержанта

БИЛЕЦКОГО Владимира Витальевича - сержанта

БУТКА Петра Николаевича – сержанта

ВЕРЕСКУНА Ивана Владимировича - мастер-сержанта

ГОНЧАРЕНКО Александра Владимировича - полковника

ГУРИНА Олега Игоревича - штаб-сержанта

КРУШОВСКОГО Олега Николаевича – старшего сержанта

ЛАЗАРЕНКО Руслана Сергеевича — подполковника

УДОДА Никиту Даниловича - лейтенанта

ФЕСЕНКО Константина Николаевича - капитана

ШВЕЦА Евгения Сергеевича — старшего сержанта

ШЕВЧУКА Сергея Анатольевича - подполковника

ШИТОВА Константина Николаевича - штаб-сержанта

Медалью "За безупречную службу" ІІІ степени награждено

МАРТЫШКА Александра Васильевича — главного сержанта

ДИКЕВИЧА Евгения Викторовича - полковника

ДЕХТЯРЕВА Александра Сергеевича — мастер-сержанта

КОЛЯДЕНКО Андрея Викторовича - полковника

СЕМЕНЮТА Александра Васильевича - капитана

СИЛКА Владимира Сергеевича - подполковника

ХОРА Андрея Степановича - майора

ХЛИСТУНА Игоря Евгеньевича - штаб-сержанта

Медалью "Защитнику Отчизны" награждено

ГРАБОВСКОГО Сергея Константиновича - старшего лейтенанта медицинской службы

ПОКОТИЛА Евгения Витальевича — капитан-лейтенанта

СЛОБОДЯНЮКА Максима Валерьевича - капитана

ШОНИКА Богдана Викторовича – подполковника.

АКУЛОВА Александра Николаевича – старшего солдата

БУРАШВИЛИ Романа Алексеевича - майора

ЕСКИНА Дмитрия Игоревича - капитана

ЗАГРАНЧУКА Евгения Александровича – старшего сержанта

КАРНАУХА Илья Владимировича — старшего сержанта

КИРИЧЕНКО Василия Спиридоновича — главного сержанта

КИНДЗЕРУ Романа Владимировича – мастер-сержанта

ЛИТВИНЮКА Александра Ярославовича – мастер-сержанта

ПАРТИЦКОГО Богдана Владимировича – мастер-сержанта

СИДОРЧУКА Владислава Александровича – старшего сержанта

СИРЕНКО Юрия Алексеевича — мастер-сержанта

СУШКА Александра Александровича – младшего сержанта

ТИМОШЕНКО Игоря Олеговича - подполковника

ТОЛКАЧЕВА Александра Сергеевича — штаб-сержанта

ФЛЮСТИКОВА Андрея Васильевича - штаб-сержанта

ЯКУШЕВА Илью Анатольевича – старшего сержанта

ЯНИЦКОГО Владимира Николаевича – штаб-сержанта.

  • В Национальной гвардии Украины:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

ВЛАСЕНКО Дмитрия Анатольевича - полковника

ЗАПОРОЖЦА Александра Сергеевича - капитана

СИДОРИНА Сергея Владимировича - подполковника

КОРЕЦКОГО Валерия Эдуардовича - подполковника

СУСЛИНА Святослава Игоревича – лейтенанта

УВАРОВА Ивана Александровича (посмертно) - подполковника.

Наградить орденом "За мужество" I степени

СИКСОЯ Руслана Александровича (посмертно) – старшего сержанта

Наградить орденом "За мужество" ІІ степени

ПЕРЕКРЕСТА Антона Леонидовича (посмертно) — старшего солдата

СНЕЖКА Виктора Петровича - майора

СТОЛЯРУКА Николая Николаевича (посмертно) - штаб-сержанта

КИТАЙСКОГО Ростислава Сергеевича (посмертно) – сержанта

КОРНИЦКОГО Константина Юрьевича - полковника

ЛИСЮКА Владимира Демьяновича - подполковника

Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

АКСЕНОВА Александра Валерьевича — старшего солдата

АЛЕКСАНДРОВА Ивана Васильевича - сержанта

АРСЕНТЬЕВА Богдана Геннадьевича (посмертно) — солдата

АРТЮХА Максима Валерьевича - солдата

БАБУШКИНА Ивана Романовича – солдата

БАРЫШНИКОВА Владислава Максимовича (посмертно) — старшего солдата

БЕЛЕЦКОГО Александра Юрьевича — главного сержанта

БОВСУНОВСКОГО Игоря Николаевича – капитана

БОНДАРЕНКО Дениса Александровича (посмертно) – солдата

ВАЙЛА Владимира Сергеевича (посмертно) – главного сержанта

ВОЛОЩУКА Владимира Михайловича (посмертно) — солдата

ГАБУРИЧА Вадима Леоновича (посмертно) - лейтенанта

ГАЛУШКА Станислава Сергеевича (посмертно) - сержанта

ГЕБЕША Никиту Михайловича – сержанта

ГИПИКА Богдана Евгеньевича (посмертно) - майора

ГЛОМБУ Романа Михайловича – солдата

ГНЕДЦА Андрея Ивановича (посмертно) – солдата

ГОЛИНЕЯ Богдана Игоревича – старшего лейтенанта

ГОРДИЕНКО Александра Алексеевича (посмертно) – старшего сержанта

ГУБУ Андрея Сергеевича - младшего лейтенанта

ГУРСКОГО Дмитрия Игоревича – мастер-сержанта

ГУЯ Сергея Федоровича (посмертно) - солдата

ДЕМЧУКА Богдана Михайловича (посмертно) – старшего сержанта

ДОБАРСКОГО Руслана Витальевича (посмертно) – солдата

ДУБРОВКИНА Александра Николаевича (посмертно) — солдата

ДЯЧУКА Максима Святославовича – старшего солдата

ЕМЕЛЬЯНЕНКО Александра Валерьевича (посмертно) – старшего сержанта

ЕРМАКОВА Андрея Дмитриевича (посмертно) - сержанта

ЕРМОЛЕНКО Руслана Викторовича — солдата

ЖЕЛИХОВСКОГО Владислава Юрьевича (посмертно) - солдата

ЗАПОРОЖЦА Виталия Сергеевича – солдата

ВЗГОНИКА Валерия Петровича (посмертно) — младшего сержанта

ИВАЩЕНКО Дмитрия Витальевича - майора

КИШКИНА Сергея Владимировича (посмертно) - сержанта

КЛИМОВА Андрея Сергеевича (посмертно) – солдата

КОВАЛЕВА Олега Юрьевича - младшего сержанта

КОРНИЛОВА Сергея Владимировича - солдата

КОСТЕНКО Андрея Евгеньевича - подполковника

КОТЕНКО Эдуард Викторович (посмертно) — старший лейтенант

КРАСЮКА Владислава Ивановича – сержанта

КРОЧУ Андрея Викторовича - подполковника

КУЛИКА Ростислава Владимировича – солдата

КУЛИШЕВА Алексея Николаевича (посмертно) — старшего сержанта

ЛАВРАНЮКА Андриана Юрьевича – подполковника

ЛАЗОРЕНКО Андрея Леонидовича – солдата

ЛИСЕНКО Дмитрия Николаевича - майора

ЛОБОДУ Павла Александровича - лейтенанта

ЛЮБИЧА Дмитрия Юрьевича - солдата

ЛЯСОВОГО Леонида Валерьевича (посмертно) - лейтенанта медицинской службы

МАЛАМАНА Виталия Григорьевича (посмертно) - младшего сержанта

МАЛЕНКОВИЧА Игоря Игоревича - капитана

МАЛЫШЕВА Евгения Валентиновича (посмертно) — солдата

МАРИНОВИЧА Сергея Александровича - солдата

МАРТЫНЕНКО Дениса Евгеньевича — капитана

МАЧУЖЕНКО Арсена Ивановича – солдата

МЕЛЬНИКА Максима Сергеевича - подполковника

МИХАЙЛЕВИЧА Николая Николаевича – младшего сержанта

МЕЩЕНКО Александра Александровича (посмертно) - капитана медицинской службы

МОЛДАВЧУКА Ивана Ивановича (посмертно) – солдата

МОРДИКА Сергея Борисовича (посмертно) – солдата

МОСКАЛИКА Григория Владимировича – солдата

СЕМЕННИКА Максима Васильевича - лейтенанта

НАУМОВА Романа Владимировича (посмертно) - старшего лейтенанта

НЕБЫЛИЦУ Максима Михайловича — старшего лейтенанта

ОМЕЛЮЖЕНКО Алексея Васильевича (посмертно) — солдата

ПАВЛЕНКО Александра Анатольевича (посмертно) – солдата

ПОВЕЩЕНКО Алексея Васильевича (посмертно) - подполковника

ПОЛИЩУКА Андрея Александровича – солдата

РЕУСА Романа Григорьевича (посмертно) – сержанта

СЕМЕНСКОГО Андрея Александровича (посмертно) – старшего солдата

СКЛЯРОВА Игоря Евгеньевича (посмертно) – сержанта

СЛОБОДЧИКОВА Романа Сергеевича – старшего солдата

СПТЛЬНИКА Дениса Владимировича (посмертно) — солдата

СТРИЖАКА Сергея Сергеевича - старшего лейтенанта

СУВОРОВА Виктора Олеговича – сержанта

ТРОЦЕНКО Максима Евгеньевича (посмертно) – старшего солдата

ТУХАРЯ Илью Викторовича - капитана

УСАЧЕВА Игоря Викторовича (посмертно) — старшего сержанта

ФОРТИ Давида Михайловича (посмертно) – старшего солдата

ХОМЕНКО Дмитрия Алексеевича (посмертно) — солдата

ХРУПЧИКА Ивана Игоревича (посмертно) – солдата

ЧЕРНОУСОВА Александра Юрьевича (посмертно) – солдата

ЧЕРНОГО Дмитрия Алексеевича (посмертно) – старшего солдата

ШВЕЦА Александра Васильевича - мастер-сержанта

ШЕВРИКУКА Станислава Витальевича – главного сержанта

ШЕВЧЕНКО Владимира Дмитриевича – старшего солдата

ШЛАКАНЕВА Владислава Александровича – сержанта

ШРАМКА Дмитрия Сергеевича (посмертно) – старшего солдата

ЯКОВЕНКО Василия Васильевича (посмертно) - служащего

ЯСЕНКО Сергея Алексеевича (посмертно) - капитана

БАЙДУ Руслана Константиновича - капитана

БОЖКО Максима Александровича — подполковника

ГМЫРЮ Евгения Владимировича — солдата

ГРИБИНЮКА Александра Александровича - капитана

ГРИЩЕНКО Борис Александрович — младший сержант

ДАЦКА Ивана Владимировича (посмертно) - младшего лейтенанта

ЕВТУШЕНКО Артема Валерьевича - капитана

ЖАБИЦКОГО Олега Олеговича - солдата

ЖДАНОВСКОГО Виталия Сергеевича – старшего солдата

ЗИМАРЕВА Станислава Владиславовича — солдата

ЗИНЧЕНКО Виталия Витальевича (посмертно) — майора

ИГНАТОВА Александра Евгеньевича - старшего солдата

КУЗНЕЦА Илью Александровича (посмертно) — лейтенанта

КОЗИДУБА Александра Анатольевича – старшего солдата

КОРНЯ Дмитрия Васильевича - солдата

КОЩЕЕВА Глеба Евгеньевича (посмертно) - солдата

КУНИЦКУ Анастасию Владимировну (посмертно) — старшего солдата

КУРТАНИЧА Феликса Валерьевича (посмертно) – старшего сержанта

КУРЧЕНКО Владимира Сергеевича (посмертно) – солдата

КУЧЕРА Романа Александровича – сержанта

ЛАВРОВСКОГО Артема Александровича (посмертно) – старшего солдата

ЛЕБЕДЕНКО Дмитрия Валентиновича - лейтенанта

ЛИЗЕНКО Николая Сергеевича — старшего солдата

ЛЫСОБЕЯ Павла Руслановича (посмертно) — младшего сержанта

ЛИТОВКА Алексея Владимировича (посмертно) — солдата

ЛОГИНОВА Евгения Александровича (посмертно) – солдата

ЛУГОВСКАЯ Наталья Романовна (посмертно) — младший сержант

МАЛКОВА Максима Игоревича (посмертно) – солдата

МАРТЫНЮКА Виктора Юрьевича — солдата

МАРТИЧЕНКО Артема Юрьевича — старшего лейтенанта

МЕЛЕШКА Ивана Андреевича – солдата

НОВОСЕЛЕЦКОГО Алексея Валентиновича — старшего солдата

НОСКА Сергея Сергеевича - солдата

ОЛЕЙНИКА Сергея Владимировича — младшего сержанта

ПОВШИКА Юрия Николаевича (посмертно) – солдата

ПОПАЗА Сергея Николаевича (посмертно) – старшего солдата

САВЧЕНКО Алексея Викторовича — солдата

СКОРИКА Сергея Ивановича (посмертно) – капитана

СУПРУНА Богдана Андреевича (посмертно) – старшего лейтенанта

ТАРАМАНА Александра Владимировича (посмертно) – солдата

ТЕРЕЩЕНКО Олега Анатольевича – старшего сержанта

ТИХОНКОВА Ярослава Сергеевича - солдата

ТОНКОГО Владислава Андреевича – старшего солдата

ТРУНЯКОВА Олега Витальевича - майора

ФИЛОНЕНКО Ивана Александровича — старшего солдата

ЧУБЕНКО Руслана Николаевича - капитана

ШАБРОНОВА Валентина Олеговича - солдата

ШАРИПОВА Артема Александровича (посмертно) – сержанта

БЫСТРОГО Александра Андреевича — солдата

ШЕВЧЕНКО Антона Витальевича (посмертно) - солдата

ШПАКА Павла Витальевича — солдата.

Наградить орденом Даниила Галицкого

НЕСТЕРЕНКО Игоря Александровича – полковника.

Наградить медалью "За военную службу Украины"

АЛИФИРОВА Александра Леонидовича - майора

АРСЕНЕНКО Сергея Сергеевича - штаб-сержанта

АРТЕМЕНКО Виталия Васильевича — старшего сержанта

БАБИКА Ярослава Ивановича - сержанта

БОНДАРЕНКО Дениса Александровича – солдата

БОРОЗЕНЦА Александра Сергеевича - солдата

ВАЩЕНКО Артема Николаевича — младшего сержанта

ВИЛИНСКОГО Дениса Викторовича – солдата

ГАЙДАЯ Владимира Викторовича – сержанта

ГЛАДКОГО Михаила Александровича – сержанта

ГОМОН Валентина Васильевича — сержанта

ГОРЕЛЕНКОВА Владимира Сергеевича - солдата

ГРИГОРЬЕВЫХ Данила Анатольевича — старшего солдата

ДЕМКА Александра Яковлевича — старшего солдата

ДОРОХИНА Дениса Витальевича - младшего сержанта

ДУБКА Романа Николаевича – младшего сержанта

ДУМИЧА Богдана Олеговича – старшего солдата

ЕВЧЕНКО Андрея Сергеевича — солдата

ЖЕЛЕЗНОВА Виталия Михайловича — старшего сержанта

ЖЕЛЕЗКА Илью Андреевича — младшего сержанта

ЗАРОВНИЙ Владислав Александрович — старший сержант

КАСЯНЧУКА Владимира Олеговича – сержанта

КГАЕВСКОГО Дмитрия Николаевича – старшего солдата

КЕЛЕБЕРДА Николая Александровича – главного сержанта

КОЛОТИЯ Павла Викторовича – старшего лейтенанта

КУЛЬША Никиту Владимировича — солдата

КУРКУ Владислава Александровича – младшего сержанта

КУРТЕКОВА Олега Владимировича - майора

ЛЕВЫВА Вадима Васильевича — майора

ЛЕВЧЕНКО Сергея Анатольевича — штаб-сержанта

ЛЕОНОВА Виктора Игоревича – солдата

ЛЮЛЮКА Дмитрия Сергеевича - капитана

МАЗУРА Петра Александровича – старшего лейтенанта

МАЙБОРОДА Дениса Игоревича — солдата

МИРОНЕНКО Руслана Витальевича — солдата

МИХА Евгения Валентиновича – солдата

МОЛЧАНА Александра Леонидовича – старшего сержанта

МОКРОГО Артема Юрьевича - старшего солдата

НОВИКА Артема Сергеевича – старшего солдата

ОНИЩЕНКО Дениса Юрьевича — главного сержанта

ОНИЩЕНКО Александра Федоровича - штаб-сержанта

ОСТРОВСКИЙ Сергей Михайлович — старший сержант

ГЛАВА Александра Ивановича — майора

Пастернака Егора Викторовича — старшего солдата

ПОДЗЕРКА Валентина Николаевича — солдата

РЕМБАЧА Артема Викторовича - лейтенанта

РЕМНЕВА Илья Валерьевич — солдат

РОДИОНОВА Игоря Александровича – старшего сержанта

САЯПИНА Александра Владимировича - капитана

СЕМЕНДЯЕВА Романа Николаевича – капитана

СЕМЕНОВА Евгения Семеновича - солдата

СЕРОКУРОВА Дениса Андреевича - старшего солдата

СЫЧА Сергея Ивановича – младшего сержанта

СУВАЛА Юрия Владимировича - младшего сержанта

УДОВЕНКО Андрея Юрьевича - подполковника

ФИЛОНЕНКО Алексей Максимович — солдат

ЧАУСОВА Ярослава Игоревича – сержанта

ЧЕРНЕНКО Святослава Валерьевича - лейтенанта

ЧЕРПАКА Николая Васильевича - солдата

ШАБЛИЯ Виталия Андреевича - младшего сержанта

ШВЕЦА Владимира Павловича — сержанта

ШЕВЧЕНКО Руслана Юрьевича - солдата

ШЕВЧУКА Валерия Владимировича – солдата

ШЕЛИВАЛЬНИКА Вячеслава Юрьевича - солдата

ЩЕРБАКОВА Виктора Олеговича - подполковника

АБРАМОВА Максима Олеговича – младшего сержанта

АНДРУЩЕНКО Виталия Валентиновича - сержанта

БАТАРЕЙНОГО Леонид Леонидович — главный сержант

БЕЗНОСКАЯ Богдана Петровича — старшего солдата

БЕЛОКОН Дениса Вячеславовича — солдата

БОРИСОВА Ивана Игоревича – старшего солдата

ВАСИЛЬЧЕНКО Анатолия Николаевича – старшего солдата

ВИКТОРЦОВА Владислава Олеговича - старшего солдата

ГЛУШКА Федора Михайловича – старшего сержанта

ГЛУЩЕНКО Леонида Васильевича — сержанта

ГОРЦУКЕВИЧ Игорь Александрович — младший сержант

ГОСПОДАРЧУКА Вячеслава Антоновича - солдата

ГРИШАЛЕВА Владимира Александровича — старшего солдата

ГУЗЕВА Вадима Александровича — солдата

ДИДИКУ Сергея Александровича - солдата

ДИКОГО Виктора Николаевича — главного сержанта

ДЯДЕЧКА Станислава Сергеевича - капитана

ДЯЧЕНКО Дмитрия Евгеньевича — солдата

ЭНУКИДЕ Владимира Анзоровича — главного сержанта

ЕВДОКИМОВА Алексея Юрьевича - сержанта

ЗАВОДЕННОГО Александра Ивановича – сержанта

ЗАЛЕССКОГО Игоря Александровича - солдата

ЗАСЕНКО Александра Николаевича — солдата

ЗАТОЛОКА Марка Александровича - солдата

ЗВОНОРА Игоря Игоревича — солдата

КАШЕНЦА Владислава Александровича — старшего сержанта

КОВТУНА Владислава Владимировича – солдата

КОЛЯДЕНКО Алексея Анатольевича – старшего сержанта

КОНДРАШЕВА Максима Александровича – главного сержанта

КОПЫЛОВА Сергея Викторовича - мастер-сержанта

КОРШУНА Сергея Александровича – младшего сержанта

КОСТЕНКО Владислава Викторовича - лейтенанта

КОЦАРЯ Богдана Ярославича – солдата

КРАВЦА Игоря Александровича — старшего солдата

КРИСА Сергея Валерьевича — солдата

КУЗНЕЦОВА Владислава Александровича – солдата

ЛЕВИНА Руслана Сергеевича - старшего солдата

ЛИТВИНА Виталия Анатольевича - солдата

ЛУКАЩУКА Валерия Петровича - майора

МАГЕРА Романа Игоревича – солдата

МАГЛЕВАНИЯ Дениса Юрьевича — старшего солдата

МАКОВИЯ Геннадия Николаевича - штаб-сержанта

МАКСИМОВА Алексея Алексеевича – старшего сержанта

МАРЧЕНКО Дмитрия Алексеевича — солдата

МЕЛЬНИКА Максима Николаевича - старшего лейтенанта медицинской службы

МЕЩЕНКО Романа Леонидовича — старшего сержанта

НИКИТЧИКА Юрия Александровича – младшего сержанта

ПАЧЕНКО Павла Романовича — сержанта

ПЕНТЮКА Антона Алексеевича – старшего солдата

ПЕЧКА Богдана Витальевича – солдата

ПОЗНЮРУ Николая Александровича — солдата

ПОНОМАРЕНКО Александра Викторовича — старшего солдата

ПРОЦИШЕНА Василия Васильевича - младшего сержанта

РАВЛИКОВСКОГО Богдана Богдановича – младшего лейтенанта

РЕВЕНКО Алексей Петрович — старший солдат

РЕВУ Романа Григорьевича — старшего солдата

РИЖУТИНА Михаила Васильевича – старшего солдата

РУСАНОВА Руслана Александровича – старшего солдата

САББУ Александра Викторовича - майора

САДИКОВА Вячеслава Николаевича — солдата

САЛЮКА Антона Евгеньевича - старшего солдата

СЕНДЕЦКОГО Максима Владимировича – солдата

СИМОНЕНКО Максима Сергеевича — старшего солдата

СОВИНСКОГО Сергея Евгеньевича - полковника

СОЛОМАХИНА Евгения Анатольевича – сержанта

СТОЛЯРЧУКА Александра Руслановича – младшего сержанта

ТРИЩЕНКО Илью Борисовича — сержанта

УБИЙКА Сергея Викторовича – старшего солдата

ФАНЕГА Александра Владимировича - солдата

ФЕДОРЧЕНКО Александра Николаевича – младшего сержанта

ФЕНЮКА Юрия Юрьевича – главного сержанта

ЧеЕРНЯКОВА Андрея Андреевича - старшего солдата

ЧЕРЕМУШКИНА Александра Станиславовича — солдата

ЧЕРНОГО Владислава Витальевича – солдата

ШАУЛЬСКОГО Никиту Андреевича – солдата

ЮДИНА Дмитрия Александровича – младшего сержанта

ЯЦИШИНА Олега Юрьевича – старшего солдата.

Наградить медалью "Защитнику Отчизны"

АКОПЯНА Алексея Размиковича - старшего солдата

БЕЗЕДИНОВА Александра Евгеньевича — старшего солдата

ДРАКА Владислава Александровича — солдата

ГНИДИНА Николая Николаевича – солдата

ГОЛОВАШКА Дмитрия Валентиновича – главного сержанта

ГОРЕМИКИНА Кирилла Дмитриевича – солдата

ДРОБАНЦЕВА Дениса Евгеньевича — младшего сержанта

ИЛЬЯШЕНКО Владислава Валерьевича — старшего лейтенанта

КРОХМАЛЮКА Александра Аркадьевича — старшего сержанта

ЛОСЮКА Ярослава Васильевича - полковника

МОИСЕЕНКО Андрея Игоревича - старшего лейтенанта

МУДРЕЦКОГО Назара Игоревича - майора

ТЮШКЕВИЧА Вячеслава Валерьевича – старшего солдата

ШТЕПУ Руслана Евгеньевича — солдата

БЕЛОУСОВА Сергея Ивановича – солдата

БИЛЬДИЯНА Виталия Витальевича — солдата

ВАЩЕНЮ Сергея Ростиславовича - лейтенанта

ГАВРИЛЕНКО Олега Александровича - капитана

ГРИЦА Юрия Алексеевича – солдата

ЖИКАЛА Евгения Юрьевича — старшего солдата

ЗЕЛЕНСКОГО Вадима Юрьевича - солдата

ИГНАТОВА Максима Николаевича – солдата

КУЗНЕЦА Александра Сергеевича — солдата

КОСОВА Александра Вячеславовича - солдата

ЛУЦЫБУ Дмитрия Николаевича – старшего сержанта

МАРЧЕНКО Максима Николаевича — солдата

МИЛИНЧУКА Дмитрия Сергеевича – старшего сержанта

МОСИЯША Станислава Владимировича — солдата

НИЦЕНКО Дмитрия Александровича — старшего солдата

ОБЫХОД Юрия Николаевича — капитана

ПЕРЕСИПКА Игоря Викторовича - солдата

ПОХРЕБНОГО Руслана Михайловича — сержанта

ПРУГЛОВА Артура Андреевича - старшего лейтенанта

СИДОРУКА Дмитрия Александровича – старшего сержанта

СЕТКОВСКИЙ Анатолий Иванович — солдат

СОБОЛЯ Ивана Ярославича – солдата

ФИЛОНА Романа Леонидовича – солдата

ШАПОВАЛОВА Кирилла Владимировича – старшего солдата.

Наградить медалью "За спасенную жизнь"

ЛАВРИНЮКА Станислава Вячеславовича – главного сержанта

ЛИСЕНКО Александра Викторовича — главного сержанта

ЦВЕРКАНА Илью Павловича — старшего сержанта

  • В Национальной полиции Украины:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

НАУМЕНКО Сергея Михайловича — полковника полиции

Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

ВОРОНКОВА Максима Владимировича (посмертно) – старшего сержанта полиции

САВЧЕНКО Ивана Александровича (посмертно) — лейтенанта полиции

Наградить медалью "Защитнику Отчизны"

СИМОНЕНКО Тараса Владимировича — полковника полиции.

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Украина
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