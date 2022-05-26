Зеленский наградил 87 пограничников, 339 нацгвардейцев и 4 полицейских за мужество и преданность Украине, 104 – посмертно
За личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, согласно Указам Президента Украины №367 и №368, наградили 87 пограничников, 339 нацгвардейцев и 4 полицейских, из них 104 - посмертно
Об этом информируют на сайте Офиса президента Украины.
О награждении государственными наградами Украины президент Владимир Зеленский постановил:
- В Государственной пограничной службе Украины:
Орденом "За мужество" ІІІ степени награжден
АДАМЧУКА Сергея Петровича – полковника
АКСЕНОВА Алексея Алексеевича (посмертно) — сержанта
АНДРЕЕВА Андрея Левоновича – младшего сержанта
ВЕДИЛИНА Александра Алексеевича (посмертно) - капитана 3 ранга
ЗАЯРНОГО Василия Александровича – старшего сержанта
КАПЛИЕНКО Александра Николаевича (посмертно) – главного сержанта
КЕТРИША Евгения Сергеевича - штаб-сержанта
КЛЕВАНАЯ Евгения Михайловича (посмертно) — старшего сержанта
КОВАЛЕВА Дмитрия Петровича (посмертно) – главного сержанта
КОЛОМИЙЦА Александра Анатольевича (посмертно) - мастер-сержанта
КОРЖИКА Игоря Витальевича - подполковника
МОЗОЛЕВА Виталия Юрьевича (посмертно) - мастер-сержанта
МОСКАЛЕНКО Станислава Юрьевича (посмертно) - штаб-сержанта
НЕНАШЕВА Сергея Павловича (посмертно) — старшего сержанта
ПАХОЛИВЕЦКОГО Владислава Генриховича (посмертно) - капитана 2 ранга
ПЕТРОВСКУЮ Наталью Владимировну (посмертно) — старший сержант
ПРОЦАКА Вячеслава Геннадиевича (посмертно) — матроса
СТАЩУКА Богдана Григорьевича (посмертно) - штаб-сержанта
ТОВТИНА Владислава Ладиславовича (посмертно) – главного сержанта
ТРАМБОВЕЦКОГО Николая Валентиновича (посмертно) - капитана
ТРЕЙТЯКА Ивана Николаевича (посмертно) - штаб-сержанта
ТРУБАЧЕВА Владимира Михайловича (посмертно) - штаб-сержанта
ТРУБИНА Андрея Александровича (посмертно) - матроса
ФРАТКИНА Владимира Алексеевича (посмертно) – старшего солдата
ХАБЛАКА Александра Викторовича (посмертно) – главного сержанта
ХАРЧЕНКО Сергея Андреевича (посмертно) — старшего сержанта
ХИРА Андрея Петровича (посмертно) - лейтенанта
ЩЕРБИНА Виталия Ивановича (посмертно) — младшего сержанта
ЯКУШЕВА Александра Николаевича - штаб-старшину
ЯЩУКА Эдуарда Анатольевича (посмертно) – сержанта
БУРДАКА Сергея Петровича (посмертно) – главного сержанта
ВИЛЬБОЯ Александра Александровича — главного корабельного старшину
ГЕРБИНА Николая Валентиновича (посмертно) - штаб-сержанта
ДИШКА Сергея Степановича (посмертно) — старшего сержанта
КОРНЕЕВА Александра Юрьевича (посмертно) - мастер-сержанта
КРУЦА Дениса Сергеевича (посмертно) - штаб-сержанта
МАРЧЕНКО Алексея Сергеевича - полковника
РУДКОВСКОГО Василия Ивановича (посмертно) – мастер-сержанта
ШАПОВАЛОВА Виктора Викторовича (посмертно) – младшего сержанта
ЮРЧЕНКО Сергея Александровича — старшего лейтенанта
Медалью "За военную службу Украине" награждены
ГУБКУ Алексея Олеговича – сержанта
ЛУЦКОГО Геннадия Васильевича – мастер-сержанта
ОСТАПЕНКО Руслана Анатольевича - мастер-сержанта
АБДУЛАЕВА Рустама Агабалайевича - старшего лейтенанта медицинской службы
АНДРУЩЕНКО Евгения Юрьевича - полковника
БАБЕНКО Владимира Владимировича - штаб-сержанта
БИЛЕЦКОГО Владимира Витальевича - сержанта
БУТКА Петра Николаевича – сержанта
ВЕРЕСКУНА Ивана Владимировича - мастер-сержанта
ГОНЧАРЕНКО Александра Владимировича - полковника
ГУРИНА Олега Игоревича - штаб-сержанта
КРУШОВСКОГО Олега Николаевича – старшего сержанта
ЛАЗАРЕНКО Руслана Сергеевича — подполковника
УДОДА Никиту Даниловича - лейтенанта
ФЕСЕНКО Константина Николаевича - капитана
ШВЕЦА Евгения Сергеевича — старшего сержанта
ШЕВЧУКА Сергея Анатольевича - подполковника
ШИТОВА Константина Николаевича - штаб-сержанта
Медалью "За безупречную службу" ІІІ степени награждено
МАРТЫШКА Александра Васильевича — главного сержанта
ДИКЕВИЧА Евгения Викторовича - полковника
ДЕХТЯРЕВА Александра Сергеевича — мастер-сержанта
КОЛЯДЕНКО Андрея Викторовича - полковника
СЕМЕНЮТА Александра Васильевича - капитана
СИЛКА Владимира Сергеевича - подполковника
ХОРА Андрея Степановича - майора
ХЛИСТУНА Игоря Евгеньевича - штаб-сержанта
Медалью "Защитнику Отчизны" награждено
ГРАБОВСКОГО Сергея Константиновича - старшего лейтенанта медицинской службы
ПОКОТИЛА Евгения Витальевича — капитан-лейтенанта
СЛОБОДЯНЮКА Максима Валерьевича - капитана
ШОНИКА Богдана Викторовича – подполковника.
АКУЛОВА Александра Николаевича – старшего солдата
БУРАШВИЛИ Романа Алексеевича - майора
ЕСКИНА Дмитрия Игоревича - капитана
ЗАГРАНЧУКА Евгения Александровича – старшего сержанта
КАРНАУХА Илья Владимировича — старшего сержанта
КИРИЧЕНКО Василия Спиридоновича — главного сержанта
КИНДЗЕРУ Романа Владимировича – мастер-сержанта
ЛИТВИНЮКА Александра Ярославовича – мастер-сержанта
ПАРТИЦКОГО Богдана Владимировича – мастер-сержанта
СИДОРЧУКА Владислава Александровича – старшего сержанта
СИРЕНКО Юрия Алексеевича — мастер-сержанта
СУШКА Александра Александровича – младшего сержанта
ТИМОШЕНКО Игоря Олеговича - подполковника
ТОЛКАЧЕВА Александра Сергеевича — штаб-сержанта
ФЛЮСТИКОВА Андрея Васильевича - штаб-сержанта
ЯКУШЕВА Илью Анатольевича – старшего сержанта
ЯНИЦКОГО Владимира Николаевича – штаб-сержанта.
- В Национальной гвардии Украины:
Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени
ВЛАСЕНКО Дмитрия Анатольевича - полковника
ЗАПОРОЖЦА Александра Сергеевича - капитана
СИДОРИНА Сергея Владимировича - подполковника
КОРЕЦКОГО Валерия Эдуардовича - подполковника
СУСЛИНА Святослава Игоревича – лейтенанта
УВАРОВА Ивана Александровича (посмертно) - подполковника.
Наградить орденом "За мужество" I степени
СИКСОЯ Руслана Александровича (посмертно) – старшего сержанта
Наградить орденом "За мужество" ІІ степени
ПЕРЕКРЕСТА Антона Леонидовича (посмертно) — старшего солдата
СНЕЖКА Виктора Петровича - майора
СТОЛЯРУКА Николая Николаевича (посмертно) - штаб-сержанта
КИТАЙСКОГО Ростислава Сергеевича (посмертно) – сержанта
КОРНИЦКОГО Константина Юрьевича - полковника
ЛИСЮКА Владимира Демьяновича - подполковника
Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени
АКСЕНОВА Александра Валерьевича — старшего солдата
АЛЕКСАНДРОВА Ивана Васильевича - сержанта
АРСЕНТЬЕВА Богдана Геннадьевича (посмертно) — солдата
АРТЮХА Максима Валерьевича - солдата
БАБУШКИНА Ивана Романовича – солдата
БАРЫШНИКОВА Владислава Максимовича (посмертно) — старшего солдата
БЕЛЕЦКОГО Александра Юрьевича — главного сержанта
БОВСУНОВСКОГО Игоря Николаевича – капитана
БОНДАРЕНКО Дениса Александровича (посмертно) – солдата
ВАЙЛА Владимира Сергеевича (посмертно) – главного сержанта
ВОЛОЩУКА Владимира Михайловича (посмертно) — солдата
ГАБУРИЧА Вадима Леоновича (посмертно) - лейтенанта
ГАЛУШКА Станислава Сергеевича (посмертно) - сержанта
ГЕБЕША Никиту Михайловича – сержанта
ГИПИКА Богдана Евгеньевича (посмертно) - майора
ГЛОМБУ Романа Михайловича – солдата
ГНЕДЦА Андрея Ивановича (посмертно) – солдата
ГОЛИНЕЯ Богдана Игоревича – старшего лейтенанта
ГОРДИЕНКО Александра Алексеевича (посмертно) – старшего сержанта
ГУБУ Андрея Сергеевича - младшего лейтенанта
ГУРСКОГО Дмитрия Игоревича – мастер-сержанта
ГУЯ Сергея Федоровича (посмертно) - солдата
ДЕМЧУКА Богдана Михайловича (посмертно) – старшего сержанта
ДОБАРСКОГО Руслана Витальевича (посмертно) – солдата
ДУБРОВКИНА Александра Николаевича (посмертно) — солдата
ДЯЧУКА Максима Святославовича – старшего солдата
ЕМЕЛЬЯНЕНКО Александра Валерьевича (посмертно) – старшего сержанта
ЕРМАКОВА Андрея Дмитриевича (посмертно) - сержанта
ЕРМОЛЕНКО Руслана Викторовича — солдата
ЖЕЛИХОВСКОГО Владислава Юрьевича (посмертно) - солдата
ЗАПОРОЖЦА Виталия Сергеевича – солдата
ВЗГОНИКА Валерия Петровича (посмертно) — младшего сержанта
ИВАЩЕНКО Дмитрия Витальевича - майора
КИШКИНА Сергея Владимировича (посмертно) - сержанта
КЛИМОВА Андрея Сергеевича (посмертно) – солдата
КОВАЛЕВА Олега Юрьевича - младшего сержанта
КОРНИЛОВА Сергея Владимировича - солдата
КОСТЕНКО Андрея Евгеньевича - подполковника
КОТЕНКО Эдуард Викторович (посмертно) — старший лейтенант
КРАСЮКА Владислава Ивановича – сержанта
КРОЧУ Андрея Викторовича - подполковника
КУЛИКА Ростислава Владимировича – солдата
КУЛИШЕВА Алексея Николаевича (посмертно) — старшего сержанта
ЛАВРАНЮКА Андриана Юрьевича – подполковника
ЛАЗОРЕНКО Андрея Леонидовича – солдата
ЛИСЕНКО Дмитрия Николаевича - майора
ЛОБОДУ Павла Александровича - лейтенанта
ЛЮБИЧА Дмитрия Юрьевича - солдата
ЛЯСОВОГО Леонида Валерьевича (посмертно) - лейтенанта медицинской службы
МАЛАМАНА Виталия Григорьевича (посмертно) - младшего сержанта
МАЛЕНКОВИЧА Игоря Игоревича - капитана
МАЛЫШЕВА Евгения Валентиновича (посмертно) — солдата
МАРИНОВИЧА Сергея Александровича - солдата
МАРТЫНЕНКО Дениса Евгеньевича — капитана
МАЧУЖЕНКО Арсена Ивановича – солдата
МЕЛЬНИКА Максима Сергеевича - подполковника
МИХАЙЛЕВИЧА Николая Николаевича – младшего сержанта
МЕЩЕНКО Александра Александровича (посмертно) - капитана медицинской службы
МОЛДАВЧУКА Ивана Ивановича (посмертно) – солдата
МОРДИКА Сергея Борисовича (посмертно) – солдата
МОСКАЛИКА Григория Владимировича – солдата
СЕМЕННИКА Максима Васильевича - лейтенанта
НАУМОВА Романа Владимировича (посмертно) - старшего лейтенанта
НЕБЫЛИЦУ Максима Михайловича — старшего лейтенанта
ОМЕЛЮЖЕНКО Алексея Васильевича (посмертно) — солдата
ПАВЛЕНКО Александра Анатольевича (посмертно) – солдата
ПОВЕЩЕНКО Алексея Васильевича (посмертно) - подполковника
ПОЛИЩУКА Андрея Александровича – солдата
РЕУСА Романа Григорьевича (посмертно) – сержанта
СЕМЕНСКОГО Андрея Александровича (посмертно) – старшего солдата
СКЛЯРОВА Игоря Евгеньевича (посмертно) – сержанта
СЛОБОДЧИКОВА Романа Сергеевича – старшего солдата
СПТЛЬНИКА Дениса Владимировича (посмертно) — солдата
СТРИЖАКА Сергея Сергеевича - старшего лейтенанта
СУВОРОВА Виктора Олеговича – сержанта
ТРОЦЕНКО Максима Евгеньевича (посмертно) – старшего солдата
ТУХАРЯ Илью Викторовича - капитана
УСАЧЕВА Игоря Викторовича (посмертно) — старшего сержанта
ФОРТИ Давида Михайловича (посмертно) – старшего солдата
ХОМЕНКО Дмитрия Алексеевича (посмертно) — солдата
ХРУПЧИКА Ивана Игоревича (посмертно) – солдата
ЧЕРНОУСОВА Александра Юрьевича (посмертно) – солдата
ЧЕРНОГО Дмитрия Алексеевича (посмертно) – старшего солдата
ШВЕЦА Александра Васильевича - мастер-сержанта
ШЕВРИКУКА Станислава Витальевича – главного сержанта
ШЕВЧЕНКО Владимира Дмитриевича – старшего солдата
ШЛАКАНЕВА Владислава Александровича – сержанта
ШРАМКА Дмитрия Сергеевича (посмертно) – старшего солдата
ЯКОВЕНКО Василия Васильевича (посмертно) - служащего
ЯСЕНКО Сергея Алексеевича (посмертно) - капитана
БАЙДУ Руслана Константиновича - капитана
БОЖКО Максима Александровича — подполковника
ГМЫРЮ Евгения Владимировича — солдата
ГРИБИНЮКА Александра Александровича - капитана
ГРИЩЕНКО Борис Александрович — младший сержант
ДАЦКА Ивана Владимировича (посмертно) - младшего лейтенанта
ЕВТУШЕНКО Артема Валерьевича - капитана
ЖАБИЦКОГО Олега Олеговича - солдата
ЖДАНОВСКОГО Виталия Сергеевича – старшего солдата
ЗИМАРЕВА Станислава Владиславовича — солдата
ЗИНЧЕНКО Виталия Витальевича (посмертно) — майора
ИГНАТОВА Александра Евгеньевича - старшего солдата
КУЗНЕЦА Илью Александровича (посмертно) — лейтенанта
КОЗИДУБА Александра Анатольевича – старшего солдата
КОРНЯ Дмитрия Васильевича - солдата
КОЩЕЕВА Глеба Евгеньевича (посмертно) - солдата
КУНИЦКУ Анастасию Владимировну (посмертно) — старшего солдата
КУРТАНИЧА Феликса Валерьевича (посмертно) – старшего сержанта
КУРЧЕНКО Владимира Сергеевича (посмертно) – солдата
КУЧЕРА Романа Александровича – сержанта
ЛАВРОВСКОГО Артема Александровича (посмертно) – старшего солдата
ЛЕБЕДЕНКО Дмитрия Валентиновича - лейтенанта
ЛИЗЕНКО Николая Сергеевича — старшего солдата
ЛЫСОБЕЯ Павла Руслановича (посмертно) — младшего сержанта
ЛИТОВКА Алексея Владимировича (посмертно) — солдата
ЛОГИНОВА Евгения Александровича (посмертно) – солдата
ЛУГОВСКАЯ Наталья Романовна (посмертно) — младший сержант
МАЛКОВА Максима Игоревича (посмертно) – солдата
МАРТЫНЮКА Виктора Юрьевича — солдата
МАРТИЧЕНКО Артема Юрьевича — старшего лейтенанта
МЕЛЕШКА Ивана Андреевича – солдата
НОВОСЕЛЕЦКОГО Алексея Валентиновича — старшего солдата
НОСКА Сергея Сергеевича - солдата
ОЛЕЙНИКА Сергея Владимировича — младшего сержанта
ПОВШИКА Юрия Николаевича (посмертно) – солдата
ПОПАЗА Сергея Николаевича (посмертно) – старшего солдата
САВЧЕНКО Алексея Викторовича — солдата
СКОРИКА Сергея Ивановича (посмертно) – капитана
СУПРУНА Богдана Андреевича (посмертно) – старшего лейтенанта
ТАРАМАНА Александра Владимировича (посмертно) – солдата
ТЕРЕЩЕНКО Олега Анатольевича – старшего сержанта
ТИХОНКОВА Ярослава Сергеевича - солдата
ТОНКОГО Владислава Андреевича – старшего солдата
ТРУНЯКОВА Олега Витальевича - майора
ФИЛОНЕНКО Ивана Александровича — старшего солдата
ЧУБЕНКО Руслана Николаевича - капитана
ШАБРОНОВА Валентина Олеговича - солдата
ШАРИПОВА Артема Александровича (посмертно) – сержанта
БЫСТРОГО Александра Андреевича — солдата
ШЕВЧЕНКО Антона Витальевича (посмертно) - солдата
ШПАКА Павла Витальевича — солдата.
Наградить орденом Даниила Галицкого
НЕСТЕРЕНКО Игоря Александровича – полковника.
Наградить медалью "За военную службу Украины"
АЛИФИРОВА Александра Леонидовича - майора
АРСЕНЕНКО Сергея Сергеевича - штаб-сержанта
АРТЕМЕНКО Виталия Васильевича — старшего сержанта
БАБИКА Ярослава Ивановича - сержанта
БОНДАРЕНКО Дениса Александровича – солдата
БОРОЗЕНЦА Александра Сергеевича - солдата
ВАЩЕНКО Артема Николаевича — младшего сержанта
ВИЛИНСКОГО Дениса Викторовича – солдата
ГАЙДАЯ Владимира Викторовича – сержанта
ГЛАДКОГО Михаила Александровича – сержанта
ГОМОН Валентина Васильевича — сержанта
ГОРЕЛЕНКОВА Владимира Сергеевича - солдата
ГРИГОРЬЕВЫХ Данила Анатольевича — старшего солдата
ДЕМКА Александра Яковлевича — старшего солдата
ДОРОХИНА Дениса Витальевича - младшего сержанта
ДУБКА Романа Николаевича – младшего сержанта
ДУМИЧА Богдана Олеговича – старшего солдата
ЕВЧЕНКО Андрея Сергеевича — солдата
ЖЕЛЕЗНОВА Виталия Михайловича — старшего сержанта
ЖЕЛЕЗКА Илью Андреевича — младшего сержанта
ЗАРОВНИЙ Владислав Александрович — старший сержант
КАСЯНЧУКА Владимира Олеговича – сержанта
КГАЕВСКОГО Дмитрия Николаевича – старшего солдата
КЕЛЕБЕРДА Николая Александровича – главного сержанта
КОЛОТИЯ Павла Викторовича – старшего лейтенанта
КУЛЬША Никиту Владимировича — солдата
КУРКУ Владислава Александровича – младшего сержанта
КУРТЕКОВА Олега Владимировича - майора
ЛЕВЫВА Вадима Васильевича — майора
ЛЕВЧЕНКО Сергея Анатольевича — штаб-сержанта
ЛЕОНОВА Виктора Игоревича – солдата
ЛЮЛЮКА Дмитрия Сергеевича - капитана
МАЗУРА Петра Александровича – старшего лейтенанта
МАЙБОРОДА Дениса Игоревича — солдата
МИРОНЕНКО Руслана Витальевича — солдата
МИХА Евгения Валентиновича – солдата
МОЛЧАНА Александра Леонидовича – старшего сержанта
МОКРОГО Артема Юрьевича - старшего солдата
НОВИКА Артема Сергеевича – старшего солдата
ОНИЩЕНКО Дениса Юрьевича — главного сержанта
ОНИЩЕНКО Александра Федоровича - штаб-сержанта
ОСТРОВСКИЙ Сергей Михайлович — старший сержант
ГЛАВА Александра Ивановича — майора
Пастернака Егора Викторовича — старшего солдата
ПОДЗЕРКА Валентина Николаевича — солдата
РЕМБАЧА Артема Викторовича - лейтенанта
РЕМНЕВА Илья Валерьевич — солдат
РОДИОНОВА Игоря Александровича – старшего сержанта
САЯПИНА Александра Владимировича - капитана
СЕМЕНДЯЕВА Романа Николаевича – капитана
СЕМЕНОВА Евгения Семеновича - солдата
СЕРОКУРОВА Дениса Андреевича - старшего солдата
СЫЧА Сергея Ивановича – младшего сержанта
СУВАЛА Юрия Владимировича - младшего сержанта
УДОВЕНКО Андрея Юрьевича - подполковника
ФИЛОНЕНКО Алексей Максимович — солдат
ЧАУСОВА Ярослава Игоревича – сержанта
ЧЕРНЕНКО Святослава Валерьевича - лейтенанта
ЧЕРПАКА Николая Васильевича - солдата
ШАБЛИЯ Виталия Андреевича - младшего сержанта
ШВЕЦА Владимира Павловича — сержанта
ШЕВЧЕНКО Руслана Юрьевича - солдата
ШЕВЧУКА Валерия Владимировича – солдата
ШЕЛИВАЛЬНИКА Вячеслава Юрьевича - солдата
ЩЕРБАКОВА Виктора Олеговича - подполковника
АБРАМОВА Максима Олеговича – младшего сержанта
АНДРУЩЕНКО Виталия Валентиновича - сержанта
БАТАРЕЙНОГО Леонид Леонидович — главный сержант
БЕЗНОСКАЯ Богдана Петровича — старшего солдата
БЕЛОКОН Дениса Вячеславовича — солдата
БОРИСОВА Ивана Игоревича – старшего солдата
ВАСИЛЬЧЕНКО Анатолия Николаевича – старшего солдата
ВИКТОРЦОВА Владислава Олеговича - старшего солдата
ГЛУШКА Федора Михайловича – старшего сержанта
ГЛУЩЕНКО Леонида Васильевича — сержанта
ГОРЦУКЕВИЧ Игорь Александрович — младший сержант
ГОСПОДАРЧУКА Вячеслава Антоновича - солдата
ГРИШАЛЕВА Владимира Александровича — старшего солдата
ГУЗЕВА Вадима Александровича — солдата
ДИДИКУ Сергея Александровича - солдата
ДИКОГО Виктора Николаевича — главного сержанта
ДЯДЕЧКА Станислава Сергеевича - капитана
ДЯЧЕНКО Дмитрия Евгеньевича — солдата
ЭНУКИДЕ Владимира Анзоровича — главного сержанта
ЕВДОКИМОВА Алексея Юрьевича - сержанта
ЗАВОДЕННОГО Александра Ивановича – сержанта
ЗАЛЕССКОГО Игоря Александровича - солдата
ЗАСЕНКО Александра Николаевича — солдата
ЗАТОЛОКА Марка Александровича - солдата
ЗВОНОРА Игоря Игоревича — солдата
КАШЕНЦА Владислава Александровича — старшего сержанта
КОВТУНА Владислава Владимировича – солдата
КОЛЯДЕНКО Алексея Анатольевича – старшего сержанта
КОНДРАШЕВА Максима Александровича – главного сержанта
КОПЫЛОВА Сергея Викторовича - мастер-сержанта
КОРШУНА Сергея Александровича – младшего сержанта
КОСТЕНКО Владислава Викторовича - лейтенанта
КОЦАРЯ Богдана Ярославича – солдата
КРАВЦА Игоря Александровича — старшего солдата
КРИСА Сергея Валерьевича — солдата
КУЗНЕЦОВА Владислава Александровича – солдата
ЛЕВИНА Руслана Сергеевича - старшего солдата
ЛИТВИНА Виталия Анатольевича - солдата
ЛУКАЩУКА Валерия Петровича - майора
МАГЕРА Романа Игоревича – солдата
МАГЛЕВАНИЯ Дениса Юрьевича — старшего солдата
МАКОВИЯ Геннадия Николаевича - штаб-сержанта
МАКСИМОВА Алексея Алексеевича – старшего сержанта
МАРЧЕНКО Дмитрия Алексеевича — солдата
МЕЛЬНИКА Максима Николаевича - старшего лейтенанта медицинской службы
МЕЩЕНКО Романа Леонидовича — старшего сержанта
НИКИТЧИКА Юрия Александровича – младшего сержанта
ПАЧЕНКО Павла Романовича — сержанта
ПЕНТЮКА Антона Алексеевича – старшего солдата
ПЕЧКА Богдана Витальевича – солдата
ПОЗНЮРУ Николая Александровича — солдата
ПОНОМАРЕНКО Александра Викторовича — старшего солдата
ПРОЦИШЕНА Василия Васильевича - младшего сержанта
РАВЛИКОВСКОГО Богдана Богдановича – младшего лейтенанта
РЕВЕНКО Алексей Петрович — старший солдат
РЕВУ Романа Григорьевича — старшего солдата
РИЖУТИНА Михаила Васильевича – старшего солдата
РУСАНОВА Руслана Александровича – старшего солдата
САББУ Александра Викторовича - майора
САДИКОВА Вячеслава Николаевича — солдата
САЛЮКА Антона Евгеньевича - старшего солдата
СЕНДЕЦКОГО Максима Владимировича – солдата
СИМОНЕНКО Максима Сергеевича — старшего солдата
СОВИНСКОГО Сергея Евгеньевича - полковника
СОЛОМАХИНА Евгения Анатольевича – сержанта
СТОЛЯРЧУКА Александра Руслановича – младшего сержанта
ТРИЩЕНКО Илью Борисовича — сержанта
УБИЙКА Сергея Викторовича – старшего солдата
ФАНЕГА Александра Владимировича - солдата
ФЕДОРЧЕНКО Александра Николаевича – младшего сержанта
ФЕНЮКА Юрия Юрьевича – главного сержанта
ЧеЕРНЯКОВА Андрея Андреевича - старшего солдата
ЧЕРЕМУШКИНА Александра Станиславовича — солдата
ЧЕРНОГО Владислава Витальевича – солдата
ШАУЛЬСКОГО Никиту Андреевича – солдата
ЮДИНА Дмитрия Александровича – младшего сержанта
ЯЦИШИНА Олега Юрьевича – старшего солдата.
Наградить медалью "Защитнику Отчизны"
АКОПЯНА Алексея Размиковича - старшего солдата
БЕЗЕДИНОВА Александра Евгеньевича — старшего солдата
ДРАКА Владислава Александровича — солдата
ГНИДИНА Николая Николаевича – солдата
ГОЛОВАШКА Дмитрия Валентиновича – главного сержанта
ГОРЕМИКИНА Кирилла Дмитриевича – солдата
ДРОБАНЦЕВА Дениса Евгеньевича — младшего сержанта
ИЛЬЯШЕНКО Владислава Валерьевича — старшего лейтенанта
КРОХМАЛЮКА Александра Аркадьевича — старшего сержанта
ЛОСЮКА Ярослава Васильевича - полковника
МОИСЕЕНКО Андрея Игоревича - старшего лейтенанта
МУДРЕЦКОГО Назара Игоревича - майора
ТЮШКЕВИЧА Вячеслава Валерьевича – старшего солдата
ШТЕПУ Руслана Евгеньевича — солдата
БЕЛОУСОВА Сергея Ивановича – солдата
БИЛЬДИЯНА Виталия Витальевича — солдата
ВАЩЕНЮ Сергея Ростиславовича - лейтенанта
ГАВРИЛЕНКО Олега Александровича - капитана
ГРИЦА Юрия Алексеевича – солдата
ЖИКАЛА Евгения Юрьевича — старшего солдата
ЗЕЛЕНСКОГО Вадима Юрьевича - солдата
ИГНАТОВА Максима Николаевича – солдата
КУЗНЕЦА Александра Сергеевича — солдата
КОСОВА Александра Вячеславовича - солдата
ЛУЦЫБУ Дмитрия Николаевича – старшего сержанта
МАРЧЕНКО Максима Николаевича — солдата
МИЛИНЧУКА Дмитрия Сергеевича – старшего сержанта
МОСИЯША Станислава Владимировича — солдата
НИЦЕНКО Дмитрия Александровича — старшего солдата
ОБЫХОД Юрия Николаевича — капитана
ПЕРЕСИПКА Игоря Викторовича - солдата
ПОХРЕБНОГО Руслана Михайловича — сержанта
ПРУГЛОВА Артура Андреевича - старшего лейтенанта
СИДОРУКА Дмитрия Александровича – старшего сержанта
СЕТКОВСКИЙ Анатолий Иванович — солдат
СОБОЛЯ Ивана Ярославича – солдата
ФИЛОНА Романа Леонидовича – солдата
ШАПОВАЛОВА Кирилла Владимировича – старшего солдата.
Наградить медалью "За спасенную жизнь"
ЛАВРИНЮКА Станислава Вячеславовича – главного сержанта
ЛИСЕНКО Александра Викторовича — главного сержанта
ЦВЕРКАНА Илью Павловича — старшего сержанта
- В Национальной полиции Украины:
Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени
НАУМЕНКО Сергея Михайловича — полковника полиции
Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени
ВОРОНКОВА Максима Владимировича (посмертно) – старшего сержанта полиции
САВЧЕНКО Ивана Александровича (посмертно) — лейтенанта полиции
Наградить медалью "Защитнику Отчизны"
СИМОНЕНКО Тараса Владимировича — полковника полиции.
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