Зеленский наградил 8 лауреатов премии "Национальная легенда Украины"

Об этом он сообщил в telegram.

"Государство, которое уважает и ценит своих людей, невозможно уничтожить. Потому что его граждане, его герои за такое государство будут всегда стоять горой и защищать. Таких людей со времени провозглашения независимости в Украине было немало. А с началом полномасштабной войны стало еще больше. Гордимся каждым. и каждой, и каждого и каждую олицетворяют нынешние лауреаты премии "Национальная легенда Украины", - сказал Зеленский.

Среди награжденных:

Проводник Анатолий Бабичев. Девять дней его поезд вывозил людей из Константиновки, Харькова, Краматорска, Лимана.

Девять дней его поезд вывозил людей из Константиновки, Харькова, Краматорска, Лимана. Посмертно награжден Анатолий Соловьяненко . За весомое творческое наследие и укрепление культурной славы Украины.

. За весомое творческое наследие и укрепление культурной славы Украины. Пожарный Игорь Ивасиков . Благодаря его действиям из-под завалов ОГА в Николаеве были спасены 17 человек.

. Благодаря его действиям из-под завалов ОГА в Николаеве были спасены 17 человек. Супруги врачей Ольга и Анатолий Свист . Оказавшись в Буче, они не смогли покинуть город, позвонили по телефону друзьям и попросили усыновить их детей, если они не вернутся. Две недели под постоянными обстрелами и без должного оборудования они делали сверхсложные операции, спасая жизнь тяжелораненых детей.

. Оказавшись в Буче, они не смогли покинуть город, позвонили по телефону друзьям и попросили усыновить их детей, если они не вернутся. Две недели под постоянными обстрелами и без должного оборудования они делали сверхсложные операции, спасая жизнь тяжелораненых детей. Преподаватель Анна Бут из Мелитополя. Несмотря на оккупацию, она воспитывает своих учеников патриотами. Видео, где она, завернувшись во флаг Украины, требует от международного сообщества более решительных действий, попало почти во все мировые СМИ и соцсети. Миллионы людей на планете услышали: Мелитополь – это Украина.

из Мелитополя. Несмотря на оккупацию, она воспитывает своих учеников патриотами. Видео, где она, завернувшись во флаг Украины, требует от международного сообщества более решительных действий, попало почти во все мировые СМИ и соцсети. Миллионы людей на планете услышали: Мелитополь – это Украина. Волонтер Тата Кеплер . Как и тысячи волонтеров, восемь лет подряд она помогает нашей армии. Нельзя посчитать, сколько за это время было найдено и доставлено аптечек, медицинских рюкзаков, турникетов, бронежилетов и другого снаряжения.

. Как и тысячи волонтеров, восемь лет подряд она помогает нашей армии. Нельзя посчитать, сколько за это время было найдено и доставлено аптечек, медицинских рюкзаков, турникетов, бронежилетов и другого снаряжения. Посол платформы UNITED24, спортсмен Андрей Шевченко . Победитель Лиги чемпионов и обладатель "Золотого мяча".

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