Об этом информируют на сайте президента Украины.

За мужество и самоотверженность государству и территориальной целостности Украины наградили государственными наградами:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого I степени

КОЛЬЦОВА Валерия Геннадиевича - полковника

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени

ВЕНЖЕГА Игоря Викторовича — подполковника

ГАЛИЦКОГО Евгения Александровича - майора

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

БЫЧКА Владислава Даниловича – старшего лейтенанта

БУНИНА Александра Васильевича - капитана

ГОРЕЦКОГО Андрея Анатольевича - подполковника

ДАВИДОВА Сергея Валентиновича - полковника медицинской службы

ДЕМИДОВА Антона Романовича - старшего лейтенанта

КАРПОВА Сергея Николаевича - полковника

КАРПУСЕВИЧА Ивана Андреевича - капитана

КЕЗИНА Павла Александровича - капитана

КЛИМОВА Захара Юрьевича - старшего лейтенанта

КОВАЛЕНКО Михаила Андреевича - капитана

КОВАЛЬЧУКА Виталия Николаевича - майора

КОНСТАНТИНЕНКО Дмитрия Сергеевича - капитана

МЕЩЕНКО Вячеслава Вячеславовича (посмертно) — солдата

ОВДИЕНКО Романа Сергеевича — старшего лейтенанта

Онищенко Богдана Игоревича - капитана

ПЕТУХА Андрея Сергеевича — капитана

ПРИЕМКА Николая Николаевича (посмертно) — солдата

СУКА Александра Петровича - полковника

УРАЗОВАНИЕ Дмитрия Николаевича — капитана

ШУТОВИЧА Владимира Степановича - майора медицинской службы

ЯРМИША Петра Николаевича — младшего лейтенанта

Наградить орденом "За мужество" I степени

ПАМЯТНИЧЕСКОГО Юрия Викторовича (посмертно) — сержанта

Наградить орденом "За мужество" ІІ степени

БЛАЖКА Ярослава Александровича (посмертно) – старшего солдата

КАФЕЛЬ Дениса Анатольевича (посмертно) — старшего солдата

ЛАЗАРЕНКО Александра Александровича - майора

МЕЛЬНИКА Александра Васильевича - старшего солдата

ПАНЧУКА Владимира Владимировича – младшего сержанта

РАЗДАЙБИДА Александра Игоревича — старшего сержанта

ТУКМАЧЕВА Ивана Юрьевича - мастер-старшину

ЮРИЧУКА Романа Сергеевича (посмертно) – солдата

Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

БОГАЧУКА Василия Ивановича (посмертно) - солдата

БАСАРАБА Владимира Александровича - старшего матроса

БАУЭРА Николая Ивановича (посмертно) — старшего солдата

БЕЙЧУКА Богдана Анатольевича - солдата

БЕСПАЛЕНКО Артема Анатольевича — подполковника медицинской службы

БОЖИКА Назария Васильевича (посмертно) – младшего сержанта

БОРИСА Андрея Сергеевича - младшего сержанта

БОРОДИНА Александра Владимировича - солдата

БОСЕНКО Владимира Владимировича — солдата

БОХАНА Александра Валерьевича - солдата

БРАТЬКОВЕЦКОГО Вячеслава Николаевича (посмертно) — солдата

БУРДЕНЮКА Игоря Анатольевича (посмертно) – солдата

ВАГАНКО Владислава Витальевича — старшину 2 статьи

ВАЮТУ Сергея Николаевича - солдата

ВИЗЕНГЕРА Александра Владимировича (посмертно) – старшего солдата

ВЛАСЮКА Дмитрия Михайловича - солдата

ГАЙДАРА Александра Павловича - солдата

ГЕРНЕШИЯ Михаила Вячеславовича – старшего сержанта

ГОНЧАРОВА Александра Витальевича - солдата

ГОРОХОЛИНСКОГО Андрея Владимировича - старшего солдата

ГОЦКОГО Александра Александровича (посмертно) – солдата

ГУМЕНЮКА Виталия Васильевича - старшину

ДЕВУНА Ярослава Олеговича — старшего солдата

ДИДКОВСКОГО Константина Леонидовича - солдата

ДМИТРИНУ Назара Васильевича (посмертно) — солдата

ЕРЕМЕНКО Николая Валерьевича — солдата

ЕРЕМЕНКО Сергея Владимировича (посмертно) — солдата

ЗАКАЛАТЬ Дмитрия Анатольевича - старшего солдата

ЗАЯЦ Ивана Михайловича — матроса

ЗЛОЧЕВСКОГО Андрея Ивановича - старшего солдата

ЗУБОВАЯ Константина Сергеевича (посмертно) — главного сержанта

ИЩЕНКО Александра Евгеньевича — штаб-сержанта

Кадасимчук Ярослава Богдановича — старшего сержанта

КАШЛЕЯ Сергея Владимировича (посмертно) – солдата

КИЧЕРУ Станислава Михайловича (посмертно) — солдата

КАЗАЧКА Николая Викторовича - младшего сержанта

КОКУНОВА Юрия Олеговича - младшего сержанта

КОЛГАНОВА Александра Гарьевича (посмертно) – главного сержанта

КОРНИЕВИЧА Александра Николаевича - младшего сержанта

КОЧИНА Сергея Николаевича — сержанта

КРАВЧЕНКО Федора Олеговича — младшего сержанта

КРУЖКОВА Виталия Александровича — старшего матроса

КУРАШКЕВИЧА Николай Владимирович (посмертно) — старший солдат

ЛЕВЧУКА Владимира Петровича – старшего солдата

ЛЕМЕШКО Григорий Аркадьевич (посмертно) — старший солдат

ЛЫСОГО Романа Николаевича — старшего матроса

МАЙСТРЕНКО Вячеслава Петровича — полковника медицинской службы

МАКСИМЯКА Александра Витальевича (посмертно) - младшего сержанта

МАЛИЦКОГО Юрия Васильевича - старшего солдата

МАРУЩАКА Сергея Петровича (посмертно) – солдата

МАТЕЯ Михаила Васильевича (посмертно) – старшего солдата

МАЦИВИЦКОГО Давида Витальевича — старшего сержанта

МИХАЙЛИШИНА Романа Мироновича (посмертно) — старшего солдата

МИШУТКИНА Юрия Сергеевича - солдата

МОЖАРОВСКОГО Александра Николаевича - солдата

МОНИЧА Андрея Васильевича – главного сержанта

МОРДАСА Владимира Васильевича (посмертно) – старшего солдата

МУСИЕНКО Алексея Михайловича - солдата

НАКОНЕЧНОГО Андрея Романовича (посмертно) – солдата

НЕСТЕРЮКА Юрия Сафроновича (посмертно) — главного сержанта

НЕЧАЯ Владимира Олеговича (посмертно) — солдата

ПАВЛИЧЕНКО Ярослава Вячеславовича (посмертно) - солдата

ПАРШКОВА Валерия Александровича - старшего солдата

ПАХНЮКА Захара Федоровича – младшего сержанта

ПИЩИКА Юрия Дмитриевича - капитан-лейтенанта

ПИНЧУКА Давида Степановича (посмертно) – старшего солдата

ПИНЧУКА Евгения Романовича — матроса

ПОРТМАНА Алексея Игоревича (посмертно) – солдата

ПОСУНЬКИНА Даниила Сергеевича — матроса

ПРОЗОРОВСКОГО Руслана Юрьевича (посмертно) – младшего сержанта

ПРУСА Олега Николаевича – солдата

РАЧУКА Степана Васильевича (посмертно) — старшего солдата

РОМАНЮКА Юрия Валерьевича - старшего матроса

РОСТКОВСКОГО Эдуарда Валерьевича - солдата

РУДИКА Андрея Викторовича (посмертно) – старшего солдата

СЕНЕВАЯ Евгения Геннадьевича — младшего сержанта

ТАРНАВСКИЙ Григорий Иосифович — младший сержант

ТИШКУНА Сергея Михайловича — главного сержанта

ТКАЧИКА Владимира Николаевича - старшего солдата

ХАРЫША Алексея Николаевича — младшего сержанта

ХАРЧЕНКО Анатолия Петровича — старшего солдата

ХРИКИНА Константина Игоревича - старшего матроса

ЦИМБАЛЮКА Евгения Николаевича – старшего солдата

ШАМАНОВА Михаила Александровича - солдата

ШЕСТУНА Алексея Николаевича – старшего солдата

Шуфрина Андрея Ивановича (посмертно) — старшего сержанта

ЯЛОВЕНКО Василий Анатольевич — полковник медицинской службы

ЯРЕМЧУКА Олега Александровича - солдата

ЯСНОГО Евгения Иосифовича - солдата

Наградить орденом княгини Ольги ІІІ степени

БУГАКОВУ Анну Владимировну — сержанта

Наградить орденом Даниила Галицкого

Бесагу Василия Васильевича - полковника медицинской службы

БЕЛОГО Андрея Витальевича - старшего лейтенанта

ВОЙЦЕХОВСКОГО Александра Мирославовича - полковника медицинской службы

ОДРАШКУ Дениса Игоревича — капитана 1 ранга

ПОНОМАРЕНКО Алексея Николаевича — подполковника медицинской службы

Наградить медалью "За военную службу Украине"

АНТОНОВА Артема Михайловича - полковника

БАБЫЧА Валерия Александровича - полковника

БАЛАБАНОВА Андрея Николаевича – старшего лейтенанта

Басюка Владимира Петровича - старшего лейтенанта

БЫБИКА Максима Алексеевича - солдата

БОБРУЙКА Андрея Николаевича - старшего сержанта

БОГДАНОВА Владислава Витальевича - лейтенанта

БОРДЮГОВА Павла Григорьевича - капитана

ВЕРЕТУ Светлану Васильевну — младшего сержанта

ВЕРЯНСКУЮ Юлию Николаевну — подполковника медицинской службы

ГАЙДАРА Валентина Николаевича - полковника

ГОЛЬСКОГО Ростислава Леонидовича - старшего солдата

ГРИЦЕНКО Александра Павловича - подполковника

ДАНИЛЬЧЕНКО Максима Станиславовича - капитана медицинской службы

ДУТЧАКА Николая Олеговича - капитана медицинской службы

ЗАДОЮ Олега Михайловича - солдата

ЗАХАРЧЕНКО Олега Валерьевича — солдата

КАЛИМАНА Антона Павловича - старшего лейтенанта медицинской службы

КАССИРА Валерия Вячеславовича - старшего лейтенанта

КИБУКЕВИЧА Олега Ивановича - солдата

КОВАЛЕНКО Василия Евгеньевича — мастер-сержанта

КОВАЛЬСКОГО Павла Владимировича - майора

КОНДРАШИНА Дмитрия Александровича - подполковника

КУЗЬМИНА Олега Геннадиевича - подполковника

Ломакина Вадима Анатольевича - майора

ЛУКАВОГО Владимира Анатольевича — младшего сержанта

МАСЛОВУЮ Ольгу Валерьевну — младшего сержанта

МЕЛЕШКО Александра Андреевича — полковника медицинской службы

МИРОНЧУКА Петра Владимировича - солдата

МЕНЯЙЛО Александра Николаевича — капитана 2 ранга

МЕЩЕНКО Тараса Викторовича — солдата

Моголовца Геннадия Владимировича — сержанта

ОСИПЧУКА Сергея Дмитриевича - солдата

ОСТАПЕНКО Василия Владимировича - подполковника юстиции

ПАНЧЕНКО Оксану Михайловну – сержанта

ПАРХОМЕНКО Владислава Владиславовича - старшего лейтенанта

ПЕЛЕЩУК Наталья Владимировна — младший сержант

ПОГРЕБНОГО Дмитрия Валерьевича — лейтенанта

ПОПКОВА Алексея Викторовича - мастер-сержанта

ПОЦЕЛУЕНКО Андрея Владиленовича — старшего лейтенанта

РОМАНЕНКО Оксану Антоновну – полковника медицинской службы

РОМАНЧУКА Александра Аркадьевича - капитана

САВЧУКА Олега Петровича – сержанта

СВИРИДЮКА Александра Сергеевича - полковника

СМИКА Олега Олеговича - майора медицинской службы

СТЕЦЕНКО Александра Иосифовича – сержанта

ТУРОВСКОГО Валерия Владиславовича - солдата

ФЕДЧЕНКО Александра Анатольевича - старшего солдата

ФИЛИМОНОВА Илью Николаевича - подполковника

Шухардина Алексея Константиновича — солдата

ЮРЧЕНКО Светлану Васильевну - младшего сержанта

Наградить медалью "Защитнику Отечества"

БЗИТА Сергея Николаевича — сержанта

ВАЖНОГО Александра Николаевича — матроса

ВАРЛАХИНА Александра Анатольевича - младшего сержанта

ВОЗНЮКА Владимира Александровича - солдата

ГРУДИНСКОГО Сергея Александровича - сержанта

ГУЛЯСА Андрея Леонидовича - лейтенанта

ДАНКЕВИЧА Виктор Вячеславович — старший сержант

ДРАННОГО Михаила Александровича — штаб-сержанта

ЖУБЕРА Олега Игоревича - солдата

КАМЕНЕВА Сергея Андреевича — солдата

КАРПЛЮКА Николая Юрьевича - солдата

КОВАЛЬЧУКА Александра Петровича – младшего сержанта

КОВАЛЬЧУКА Сергея Демьяновича — солдата

КОЛЕСНИКА Владимира Васильевича — солдата

МЕЛЬНИЧУКА Валерия Владимировича - младшего сержанта

МЕТРИЦАНЮКА Виктора Владимировича - солдата

МИТЮХИНА Андрея Викторовича — главного сержанта

КОНЕЧНОГО Виталия Анатольевича — младшего сержанта

НИЧИПОРЧУКА Сергея Васильевича - солдата

НИКОЛАЙЧУКА Сергея Юльевича - солдата

ОЛИШЕВКО Михаила Сергеевича — солдата

ПОЛИТУНА Ростислава Алексеевича – старшего лейтенанта

Пруса Дмитрия Петровича — старшего солдата

РОМАНЮКА Юрия Михайловича – старшего сержанта

САЯХДИНОВА Артура Руслановича — солдата

СКОРИКА Евгения Викторовича – старшего матроса

СКОРОХОД Юрия Олеговича — старшего солдата

СМЕЛЯНЦА Владислава Олеговича - старшего лейтенанта

СОБОЛЕВСКОГО Виктора Владиславовича – сержанта

СОКОТУНА Юрия Николаевича – младшего сержанта

СТРАТИЧУКА Ростислава Владимировича — старшего сержанта

ТЕТЕРУКА Виктора Владимировича — солдата

ТИМОШЕНКО Игоря Сергеевича — сержанта

ТИЩЕНКО Вячеслава Александровича — младшего сержанта

ФАЛЯ Назара Александровича - матроса

ФЕЩЕНКО Анатолия Вильевича - штаб-сержанта

ФОМЧЕНКОВА Андрея Леонидовича - солдата

ХАЩЕНКО Сергея Сергеевича — младшего сержанта

СВЕРКУНА Андрея Сергеевича — солдата

ШИНДАРОВСКОГО Андрея Валентиновича - солдата

ЮРЧЕНКО Юрия Викторовича — главного корабельного старшину

Наградить медалью "За спасенную жизнь"

ВИГОВСКАЯ Марина Рафаиловна — младший сержант

ГРИГОРЬЕВА Ивана Алексеевича - полковника

МЕЛЕЩЕНКО Ольга Александровна — младший сержант

СЛЫШУЮ Алену Ивановну — младшего сержанта.