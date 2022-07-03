English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Зеленский наградил 224 украинских воина государственными отличиями

Зеленский наградил 224 украинских воина государственными отличиями

3 июля, 2022 воскресенье
08:30
война с Россией

Указом президента Украины №462/2022 государственными наградами отметили 224 защитника нашей страны, 36 – посмертно

Об этом информируют на сайте президента Украины.

За мужество и самоотверженность государству и территориальной целостности Украины наградили государственными наградами:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого I степени

  • КОЛЬЦОВА Валерия Геннадиевича - полковника

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени

  • ВЕНЖЕГА Игоря Викторовича — подполковника
  • ГАЛИЦКОГО Евгения Александровича - майора

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

  • БЫЧКА Владислава Даниловича – старшего лейтенанта
  • БУНИНА Александра Васильевича - капитана
  • ГОРЕЦКОГО Андрея Анатольевича - подполковника
  • ДАВИДОВА Сергея Валентиновича - полковника медицинской службы
  • ДЕМИДОВА Антона Романовича - старшего лейтенанта
  • КАРПОВА Сергея Николаевича - полковника
  • КАРПУСЕВИЧА Ивана Андреевича - капитана
  • КЕЗИНА Павла Александровича - капитана
  • КЛИМОВА Захара Юрьевича - старшего лейтенанта
  • КОВАЛЕНКО Михаила Андреевича - капитана
  • КОВАЛЬЧУКА Виталия Николаевича - майора
  • КОНСТАНТИНЕНКО Дмитрия Сергеевича - капитана
  • МЕЩЕНКО Вячеслава Вячеславовича (посмертно) — солдата
  • ОВДИЕНКО Романа Сергеевича — старшего лейтенанта
  • Онищенко Богдана Игоревича - капитана
  • ПЕТУХА Андрея Сергеевича — капитана
  • ПРИЕМКА Николая Николаевича (посмертно) — солдата
  • СУКА Александра Петровича - полковника
  • УРАЗОВАНИЕ Дмитрия Николаевича — капитана
  • ШУТОВИЧА Владимира Степановича - майора медицинской службы
  • ЯРМИША Петра Николаевича — младшего лейтенанта

Наградить орденом "За мужество" I степени

  • ПАМЯТНИЧЕСКОГО Юрия Викторовича (посмертно) — сержанта

Наградить орденом "За мужество" ІІ степени

  • БЛАЖКА Ярослава Александровича (посмертно) – старшего солдата
  • КАФЕЛЬ Дениса Анатольевича (посмертно) — старшего солдата
  • ЛАЗАРЕНКО Александра Александровича - майора
  • МЕЛЬНИКА Александра Васильевича - старшего солдата
  • ПАНЧУКА Владимира Владимировича – младшего сержанта
  • РАЗДАЙБИДА Александра Игоревича — старшего сержанта
  • ТУКМАЧЕВА Ивана Юрьевича - мастер-старшину
  • ЮРИЧУКА Романа Сергеевича (посмертно) – солдата

Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

  • БОГАЧУКА Василия Ивановича (посмертно) - солдата
  • БАСАРАБА Владимира Александровича - старшего матроса
  • БАУЭРА Николая Ивановича (посмертно) — старшего солдата
  • БЕЙЧУКА Богдана Анатольевича - солдата
  • БЕСПАЛЕНКО Артема Анатольевича — подполковника медицинской службы
  • БОЖИКА Назария Васильевича (посмертно) – младшего сержанта
  • БОРИСА Андрея Сергеевича - младшего сержанта
  • БОРОДИНА Александра Владимировича - солдата
  • БОСЕНКО Владимира Владимировича — солдата
  • БОХАНА Александра Валерьевича - солдата
  • БРАТЬКОВЕЦКОГО Вячеслава Николаевича (посмертно) — солдата
  • БУРДЕНЮКА Игоря Анатольевича (посмертно) – солдата
  • ВАГАНКО Владислава Витальевича — старшину 2 статьи
  • ВАЮТУ Сергея Николаевича - солдата
  • ВИЗЕНГЕРА Александра Владимировича (посмертно) – старшего солдата
  • ВЛАСЮКА Дмитрия Михайловича - солдата
  • ГАЙДАРА Александра Павловича - солдата
  • ГЕРНЕШИЯ Михаила Вячеславовича – старшего сержанта
  • ГОНЧАРОВА Александра Витальевича - солдата
  • ГОРОХОЛИНСКОГО Андрея Владимировича - старшего солдата
  • ГОЦКОГО Александра Александровича (посмертно) – солдата
  • ГУМЕНЮКА Виталия Васильевича - старшину
  • ДЕВУНА Ярослава Олеговича — старшего солдата
  • ДИДКОВСКОГО Константина Леонидовича - солдата
  • ДМИТРИНУ Назара Васильевича (посмертно) — солдата
  • ЕРЕМЕНКО Николая Валерьевича — солдата
  • ЕРЕМЕНКО Сергея Владимировича (посмертно) — солдата
  • ЗАКАЛАТЬ Дмитрия Анатольевича - старшего солдата
  • ЗАЯЦ Ивана Михайловича — матроса
  • ЗЛОЧЕВСКОГО Андрея Ивановича - старшего солдата
  • ЗУБОВАЯ Константина Сергеевича (посмертно) — главного сержанта
  • ИЩЕНКО Александра Евгеньевича — штаб-сержанта
  • Кадасимчук Ярослава Богдановича — старшего сержанта
  • КАШЛЕЯ Сергея Владимировича (посмертно) – солдата
  • КИЧЕРУ Станислава Михайловича (посмертно) — солдата
  • КАЗАЧКА Николая Викторовича - младшего сержанта
  • КОКУНОВА Юрия Олеговича - младшего сержанта
  • КОЛГАНОВА Александра Гарьевича (посмертно) – главного сержанта
  • КОРНИЕВИЧА Александра Николаевича - младшего сержанта
  • КОЧИНА Сергея Николаевича — сержанта
  • КРАВЧЕНКО Федора Олеговича — младшего сержанта
  • КРУЖКОВА Виталия Александровича — старшего матроса
  • КУРАШКЕВИЧА Николай Владимирович (посмертно) — старший солдат
  • ЛЕВЧУКА Владимира Петровича – старшего солдата
  • ЛЕМЕШКО Григорий Аркадьевич (посмертно) — старший солдат
  • ЛЫСОГО Романа Николаевича — старшего матроса
  • МАЙСТРЕНКО Вячеслава Петровича — полковника медицинской службы
  • МАКСИМЯКА Александра Витальевича (посмертно) - младшего сержанта
  • МАЛИЦКОГО Юрия Васильевича - старшего солдата
  • МАРУЩАКА Сергея Петровича (посмертно) – солдата
  • МАТЕЯ Михаила Васильевича (посмертно) – старшего солдата
  • МАЦИВИЦКОГО Давида Витальевича — старшего сержанта
  • МИХАЙЛИШИНА Романа Мироновича (посмертно) — старшего солдата
  • МИШУТКИНА Юрия Сергеевича - солдата
  • МОЖАРОВСКОГО Александра Николаевича - солдата
  • МОНИЧА Андрея Васильевича – главного сержанта
  • МОРДАСА Владимира Васильевича (посмертно) – старшего солдата
  • МУСИЕНКО Алексея Михайловича - солдата
  • НАКОНЕЧНОГО Андрея Романовича (посмертно) – солдата
  • НЕСТЕРЮКА Юрия Сафроновича (посмертно) — главного сержанта
  • НЕЧАЯ Владимира Олеговича (посмертно) — солдата
  • ПАВЛИЧЕНКО Ярослава Вячеславовича (посмертно) - солдата
  • ПАРШКОВА Валерия Александровича - старшего солдата
  • ПАХНЮКА Захара Федоровича – младшего сержанта
  • ПИЩИКА Юрия Дмитриевича - капитан-лейтенанта
  • ПИНЧУКА Давида Степановича (посмертно) – старшего солдата
  • ПИНЧУКА Евгения Романовича — матроса
  • ПОРТМАНА Алексея Игоревича (посмертно) – солдата
  • ПОСУНЬКИНА Даниила Сергеевича — матроса
  • ПРОЗОРОВСКОГО Руслана Юрьевича (посмертно) – младшего сержанта
  • ПРУСА Олега Николаевича – солдата
  • РАЧУКА Степана Васильевича (посмертно) — старшего солдата
  • РОМАНЮКА Юрия Валерьевича - старшего матроса
  • РОСТКОВСКОГО Эдуарда Валерьевича - солдата
  • РУДИКА Андрея Викторовича (посмертно) – старшего солдата
  • СЕНЕВАЯ Евгения Геннадьевича — младшего сержанта
  • ТАРНАВСКИЙ Григорий Иосифович — младший сержант
  • ТИШКУНА Сергея Михайловича — главного сержанта
  • ТКАЧИКА Владимира Николаевича - старшего солдата
  • ХАРЫША Алексея Николаевича — младшего сержанта
  • ХАРЧЕНКО Анатолия Петровича — старшего солдата
  • ХРИКИНА Константина Игоревича - старшего матроса
  • ЦИМБАЛЮКА Евгения Николаевича – старшего солдата
  • ШАМАНОВА Михаила Александровича - солдата
  • ШЕСТУНА Алексея Николаевича – старшего солдата
  • Шуфрина Андрея Ивановича (посмертно) — старшего сержанта
  • ЯЛОВЕНКО Василий Анатольевич — полковник медицинской службы
  • ЯРЕМЧУКА Олега Александровича - солдата
  • ЯСНОГО Евгения Иосифовича - солдата

Наградить орденом княгини Ольги ІІІ степени

  • БУГАКОВУ Анну Владимировну — сержанта

Наградить орденом Даниила Галицкого

  • Бесагу Василия Васильевича - полковника медицинской службы
  • БЕЛОГО Андрея Витальевича - старшего лейтенанта
  • ВОЙЦЕХОВСКОГО Александра Мирославовича - полковника медицинской службы
  • ОДРАШКУ Дениса Игоревича — капитана 1 ранга
  • ПОНОМАРЕНКО Алексея Николаевича — подполковника медицинской службы

Наградить медалью "За военную службу Украине"

  • АНТОНОВА Артема Михайловича - полковника
  • БАБЫЧА Валерия Александровича - полковника
  • БАЛАБАНОВА Андрея Николаевича – старшего лейтенанта
  • Басюка Владимира Петровича - старшего лейтенанта
  • БЫБИКА Максима Алексеевича - солдата
  • БОБРУЙКА Андрея Николаевича - старшего сержанта
  • БОГДАНОВА Владислава Витальевича - лейтенанта
  • БОРДЮГОВА Павла Григорьевича - капитана
  • ВЕРЕТУ Светлану Васильевну — младшего сержанта
  • ВЕРЯНСКУЮ Юлию Николаевну — подполковника медицинской службы
  • ГАЙДАРА Валентина Николаевича - полковника
  • ГОЛЬСКОГО Ростислава Леонидовича - старшего солдата
  • ГРИЦЕНКО Александра Павловича - подполковника
  • ДАНИЛЬЧЕНКО Максима Станиславовича - капитана медицинской службы
  • ДУТЧАКА Николая Олеговича - капитана медицинской службы
  • ЗАДОЮ Олега Михайловича - солдата
  • ЗАХАРЧЕНКО Олега Валерьевича — солдата
  • КАЛИМАНА Антона Павловича - старшего лейтенанта медицинской службы
  • КАССИРА Валерия Вячеславовича - старшего лейтенанта
  • КИБУКЕВИЧА Олега Ивановича - солдата
  • КОВАЛЕНКО Василия Евгеньевича — мастер-сержанта
  • КОВАЛЬСКОГО Павла Владимировича - майора
  • КОНДРАШИНА Дмитрия Александровича - подполковника
  • КУЗЬМИНА Олега Геннадиевича - подполковника
  • Ломакина Вадима Анатольевича - майора
  • ЛУКАВОГО Владимира Анатольевича — младшего сержанта
  • МАСЛОВУЮ Ольгу Валерьевну — младшего сержанта
  • МЕЛЕШКО Александра Андреевича — полковника медицинской службы
  • МИРОНЧУКА Петра Владимировича - солдата
  • МЕНЯЙЛО Александра Николаевича — капитана 2 ранга
  • МЕЩЕНКО Тараса Викторовича — солдата
  • Моголовца Геннадия Владимировича — сержанта
  • ОСИПЧУКА Сергея Дмитриевича - солдата
  • ОСТАПЕНКО Василия Владимировича - подполковника юстиции
  • ПАНЧЕНКО Оксану Михайловну – сержанта
  • ПАРХОМЕНКО Владислава Владиславовича - старшего лейтенанта
  • ПЕЛЕЩУК Наталья Владимировна — младший сержант
  • ПОГРЕБНОГО Дмитрия Валерьевича — лейтенанта
  • ПОПКОВА Алексея Викторовича - мастер-сержанта
  • ПОЦЕЛУЕНКО Андрея Владиленовича — старшего лейтенанта
  • РОМАНЕНКО Оксану Антоновну – полковника медицинской службы
  • РОМАНЧУКА Александра Аркадьевича - капитана
  • САВЧУКА Олега Петровича – сержанта
  • СВИРИДЮКА Александра Сергеевича - полковника
  • СМИКА Олега Олеговича - майора медицинской службы
  • СТЕЦЕНКО Александра Иосифовича – сержанта
  • ТУРОВСКОГО Валерия Владиславовича - солдата
  • ФЕДЧЕНКО Александра Анатольевича - старшего солдата
  • ФИЛИМОНОВА Илью Николаевича - подполковника
  • Шухардина Алексея Константиновича — солдата
  • ЮРЧЕНКО Светлану Васильевну - младшего сержанта

Наградить медалью "Защитнику Отечества"

  • БЗИТА Сергея Николаевича — сержанта
  • ВАЖНОГО Александра Николаевича — матроса
  • ВАРЛАХИНА Александра Анатольевича - младшего сержанта
  • ВОЗНЮКА Владимира Александровича - солдата
  • ГРУДИНСКОГО Сергея Александровича - сержанта
  • ГУЛЯСА Андрея Леонидовича - лейтенанта
  • ДАНКЕВИЧА Виктор Вячеславович — старший сержант
  • ДРАННОГО Михаила Александровича — штаб-сержанта
  • ЖУБЕРА Олега Игоревича - солдата
  • КАМЕНЕВА Сергея Андреевича — солдата
  • КАРПЛЮКА Николая Юрьевича - солдата
  • КОВАЛЬЧУКА Александра Петровича – младшего сержанта
  • КОВАЛЬЧУКА Сергея Демьяновича — солдата
  • КОЛЕСНИКА Владимира Васильевича — солдата
  • МЕЛЬНИЧУКА Валерия Владимировича - младшего сержанта
  • МЕТРИЦАНЮКА Виктора Владимировича - солдата
  • МИТЮХИНА Андрея Викторовича — главного сержанта
  • КОНЕЧНОГО Виталия Анатольевича — младшего сержанта
  • НИЧИПОРЧУКА Сергея Васильевича - солдата
  • НИКОЛАЙЧУКА Сергея Юльевича - солдата
  • ОЛИШЕВКО Михаила Сергеевича — солдата
  • ПОЛИТУНА Ростислава Алексеевича – старшего лейтенанта
  • Пруса Дмитрия Петровича — старшего солдата
  • РОМАНЮКА Юрия Михайловича – старшего сержанта
  • САЯХДИНОВА Артура Руслановича — солдата
  • СКОРИКА Евгения Викторовича – старшего матроса
  • СКОРОХОД Юрия Олеговича — старшего солдата
  • СМЕЛЯНЦА Владислава Олеговича - старшего лейтенанта
  • СОБОЛЕВСКОГО Виктора Владиславовича – сержанта
  • СОКОТУНА Юрия Николаевича – младшего сержанта
  • СТРАТИЧУКА Ростислава Владимировича — старшего сержанта
  • ТЕТЕРУКА Виктора Владимировича — солдата
  • ТИМОШЕНКО Игоря Сергеевича — сержанта
  • ТИЩЕНКО Вячеслава Александровича — младшего сержанта
  • ФАЛЯ Назара Александровича - матроса
  • ФЕЩЕНКО Анатолия Вильевича - штаб-сержанта
  • ФОМЧЕНКОВА Андрея Леонидовича - солдата
  • ХАЩЕНКО Сергея Сергеевича — младшего сержанта
  • СВЕРКУНА Андрея Сергеевича — солдата
  • ШИНДАРОВСКОГО Андрея Валентиновича - солдата
  • ЮРЧЕНКО Юрия Викторовича — главного корабельного старшину

Наградить медалью "За спасенную жизнь"

  • ВИГОВСКАЯ Марина Рафаиловна — младший сержант
  • ГРИГОРЬЕВА Ивана Алексеевича - полковника
  • МЕЛЕЩЕНКО Ольга Александровна — младший сержант
  • СЛЫШУЮ Алену Ивановну — младшего сержанта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Володимир Путін
30 июня, 2022 четверг
Путина единственного из участников Каспийского саммита не встретили у трапа самолета
На фото Володимир Зеленський
1 июля, 2022 пятница
Конфликт вокруг украинского саммита в Лугано: Зеленский хотел отстранить оппозицию
2 июля, 2022 суббота
Враг концентрирует большое количество войск, чтобы прорвать Лисичанск, - боец батальона "Свобода" Ращук
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.48
    Покупка 34.48
    Продажа 35.2
  • EUR
    Покупка 35.76
    Продажа 36.88
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
3 июля
09:39
оккупанты утром обстреляли объекты критической инфраструктуры в Харькове, пострадала женщина
09:24
С начала полномасштабной войны России в Украине погибли 344 ребенка и еще 642 ранены
09:06
На фото уничтожена военная техника оккупантов
Генштаб назвал потери РФ: около 35 970 военных, 1584 танка и 654 беспилотника
08:45
Обновлено
ВСУ нанесли более 30 ударов исключительно по российской военной базе на аэродроме, - мэр Мелитополя
08:06
Обновлено
В Доброполье в Донецкой области в результате обстрелов оккупантов по меньшей мере два человека погибли, среди раненых дети
08:03
На фото Вооруженные силы Украины
Украинские воины отразили штурм РФ неподалеку от Прудянки на Харьковщине и Мазановки на Донетчине, - Генштаб ВСУ
08:00
Интервью
Александр Махов и Анастасия Блыщик
К смерти я теперь иначе отношусь, ничего не боюсь, потому что самое страшное уже случилось, - Анастасия Блыщик
07:15
Российские войска, вероятно, в ближайшие дни установят контроль над Луганщиной и отправятся на Северск, - ISW
06:26
В Белгороде взрывы: повреждены 11 многоэтажек, три россиянина погибли, еще 4 пострадали
03:54
россия флот
Россия держит на страже в Черном море 3 ракетоносца, снаряженные 24 крылатыми ракетами, - ОК "Юг"
03:43
Вражеские бомбардировщики нанесли два удара по Змеиному
03:14
Додо
Самый дорогой футболист "Шахтера" договорился о контракте с итальянским клубом
02:22
Украинская авиация уничтожила склады боеприпасов, 2 пункта управления и 30 единиц техники РФ
01:35
Россия со "смерча" обстреляла Краматорск
01:01
В Сумской области 2 июля зафиксировали 31 "прилет"
00:54
Роналду решил уйти из МЮ: где может продолжить карьеру культовый футболист
00:29
Кирилл Тимошенко
В Офисе президента пригрозили мэру Чернигова
2022, суббота
2 июля
23:59
На фото Владимир Зеленский
Масштабное международное мероприятие, посвященное восстановлению нашей страны, - Зеленский объяснил, почему Украине важна конференция в Лугано
23:24
Гарри Каспаров
Лукашенко нападет на Украину. Счет пошел на дни, - Каспаров
23:04
Война не закончилась, ее жестокость иногда только нарастает: Зеленский объяснил, что должны делать украинцы в тыловых городах
22:44
Динамо
"Динамо" победило "Сьон" в благотворительном матче
22:19
Russia Today
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 2 июля
22:07
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана выступил за сохранение автономии Каракалпакстана, но ввел там режим ЧС
22:00
На фото Аня Маляр и Яна Чернохова
Обсудили дальнейшую помощь Украине: Маляр встретилась с министром обороны Чехии
21:13
Эксклюзив
Белорусские офицеры боятся вступать в войну против Украины, - журналист Вячорка
21:11
Обновлено
Россияне обстреляли Павлоград: жертв и разрушений нет
21:03
Путин и Лукашенко. Сочи, 2022 год
"Вы полностью под ударом". Лукашенко говорит, что навел ракеты на столицы соседних государств
20:55
В Одесской области два человека подорвались во время купания в море
20:53
Эксклюзив
Виталий Портников
Россия будет обстреливать украинские города даже после окончания войны. Это может длиться десятилетия, - Портников
20:39
Накопление оружия для контратаки или мир вместо территорий. Официальные лица США оценили развитие войны в Украине
19:56
На Западе и в Винницкой области синоптики прогнозируют грозы и шквалы
19:32
Эксклюзив
Поражение Украины будет рассматриваться как поражение США, сравнимое с бегством из Афганистана, - политолог Пионтковский
19:31
В Северодонецке кадыровцы разрушили мечеть и хотели обвинить ВСУ, - глава общины
19:30
Александр Лукашенко выступает в Дворце независимости. Минск, 2 июля 2022 года
Три дня назад Украина выпустила по Беларуси ракеты, - Лукашенко
19:23
На фото Вооруженные силы Украины
ВСУ освободили населенный пункт на Южнобужском направлении и отбили штурм на Славянском, - Генштаб
19:10
ВСУ уничтожили в Николаевской области российский ЗРК "ТорМ1", боевые машины пехоты и десяток оккупантов
19:02
Обновлено
Ночные обстрелы в Николаеве: большинство ракет упали в пригороде
18:46
Ключевая цель России на самом деле не Донбасс, – советник министра МВД
18:33
Флаг Каракалпакстана
В Каракалпакстане возмутились изменениями в конституции Узбекистана. Есть задержанные после уличных акций
18:32
Только у 5% жителей Мариуполя имеется водоснабжение
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV