Зеленский наградил 224 украинских воина государственными отличиями
Указом президента Украины №462/2022 государственными наградами отметили 224 защитника нашей страны, 36 – посмертно
Об этом информируют на сайте президента Украины.
За мужество и самоотверженность государству и территориальной целостности Украины наградили государственными наградами:
Наградить орденом Богдана Хмельницкого I степени
- КОЛЬЦОВА Валерия Геннадиевича - полковника
Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени
- ВЕНЖЕГА Игоря Викторовича — подполковника
- ГАЛИЦКОГО Евгения Александровича - майора
Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени
- БЫЧКА Владислава Даниловича – старшего лейтенанта
- БУНИНА Александра Васильевича - капитана
- ГОРЕЦКОГО Андрея Анатольевича - подполковника
- ДАВИДОВА Сергея Валентиновича - полковника медицинской службы
- ДЕМИДОВА Антона Романовича - старшего лейтенанта
- КАРПОВА Сергея Николаевича - полковника
- КАРПУСЕВИЧА Ивана Андреевича - капитана
- КЕЗИНА Павла Александровича - капитана
- КЛИМОВА Захара Юрьевича - старшего лейтенанта
- КОВАЛЕНКО Михаила Андреевича - капитана
- КОВАЛЬЧУКА Виталия Николаевича - майора
- КОНСТАНТИНЕНКО Дмитрия Сергеевича - капитана
- МЕЩЕНКО Вячеслава Вячеславовича (посмертно) — солдата
- ОВДИЕНКО Романа Сергеевича — старшего лейтенанта
- Онищенко Богдана Игоревича - капитана
- ПЕТУХА Андрея Сергеевича — капитана
- ПРИЕМКА Николая Николаевича (посмертно) — солдата
- СУКА Александра Петровича - полковника
- УРАЗОВАНИЕ Дмитрия Николаевича — капитана
- ШУТОВИЧА Владимира Степановича - майора медицинской службы
- ЯРМИША Петра Николаевича — младшего лейтенанта
Наградить орденом "За мужество" I степени
- ПАМЯТНИЧЕСКОГО Юрия Викторовича (посмертно) — сержанта
Наградить орденом "За мужество" ІІ степени
- БЛАЖКА Ярослава Александровича (посмертно) – старшего солдата
- КАФЕЛЬ Дениса Анатольевича (посмертно) — старшего солдата
- ЛАЗАРЕНКО Александра Александровича - майора
- МЕЛЬНИКА Александра Васильевича - старшего солдата
- ПАНЧУКА Владимира Владимировича – младшего сержанта
- РАЗДАЙБИДА Александра Игоревича — старшего сержанта
- ТУКМАЧЕВА Ивана Юрьевича - мастер-старшину
- ЮРИЧУКА Романа Сергеевича (посмертно) – солдата
Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени
- БОГАЧУКА Василия Ивановича (посмертно) - солдата
- БАСАРАБА Владимира Александровича - старшего матроса
- БАУЭРА Николая Ивановича (посмертно) — старшего солдата
- БЕЙЧУКА Богдана Анатольевича - солдата
- БЕСПАЛЕНКО Артема Анатольевича — подполковника медицинской службы
- БОЖИКА Назария Васильевича (посмертно) – младшего сержанта
- БОРИСА Андрея Сергеевича - младшего сержанта
- БОРОДИНА Александра Владимировича - солдата
- БОСЕНКО Владимира Владимировича — солдата
- БОХАНА Александра Валерьевича - солдата
- БРАТЬКОВЕЦКОГО Вячеслава Николаевича (посмертно) — солдата
- БУРДЕНЮКА Игоря Анатольевича (посмертно) – солдата
- ВАГАНКО Владислава Витальевича — старшину 2 статьи
- ВАЮТУ Сергея Николаевича - солдата
- ВИЗЕНГЕРА Александра Владимировича (посмертно) – старшего солдата
- ВЛАСЮКА Дмитрия Михайловича - солдата
- ГАЙДАРА Александра Павловича - солдата
- ГЕРНЕШИЯ Михаила Вячеславовича – старшего сержанта
- ГОНЧАРОВА Александра Витальевича - солдата
- ГОРОХОЛИНСКОГО Андрея Владимировича - старшего солдата
- ГОЦКОГО Александра Александровича (посмертно) – солдата
- ГУМЕНЮКА Виталия Васильевича - старшину
- ДЕВУНА Ярослава Олеговича — старшего солдата
- ДИДКОВСКОГО Константина Леонидовича - солдата
- ДМИТРИНУ Назара Васильевича (посмертно) — солдата
- ЕРЕМЕНКО Николая Валерьевича — солдата
- ЕРЕМЕНКО Сергея Владимировича (посмертно) — солдата
- ЗАКАЛАТЬ Дмитрия Анатольевича - старшего солдата
- ЗАЯЦ Ивана Михайловича — матроса
- ЗЛОЧЕВСКОГО Андрея Ивановича - старшего солдата
- ЗУБОВАЯ Константина Сергеевича (посмертно) — главного сержанта
- ИЩЕНКО Александра Евгеньевича — штаб-сержанта
- Кадасимчук Ярослава Богдановича — старшего сержанта
- КАШЛЕЯ Сергея Владимировича (посмертно) – солдата
- КИЧЕРУ Станислава Михайловича (посмертно) — солдата
- КАЗАЧКА Николая Викторовича - младшего сержанта
- КОКУНОВА Юрия Олеговича - младшего сержанта
- КОЛГАНОВА Александра Гарьевича (посмертно) – главного сержанта
- КОРНИЕВИЧА Александра Николаевича - младшего сержанта
- КОЧИНА Сергея Николаевича — сержанта
- КРАВЧЕНКО Федора Олеговича — младшего сержанта
- КРУЖКОВА Виталия Александровича — старшего матроса
- КУРАШКЕВИЧА Николай Владимирович (посмертно) — старший солдат
- ЛЕВЧУКА Владимира Петровича – старшего солдата
- ЛЕМЕШКО Григорий Аркадьевич (посмертно) — старший солдат
- ЛЫСОГО Романа Николаевича — старшего матроса
- МАЙСТРЕНКО Вячеслава Петровича — полковника медицинской службы
- МАКСИМЯКА Александра Витальевича (посмертно) - младшего сержанта
- МАЛИЦКОГО Юрия Васильевича - старшего солдата
- МАРУЩАКА Сергея Петровича (посмертно) – солдата
- МАТЕЯ Михаила Васильевича (посмертно) – старшего солдата
- МАЦИВИЦКОГО Давида Витальевича — старшего сержанта
- МИХАЙЛИШИНА Романа Мироновича (посмертно) — старшего солдата
- МИШУТКИНА Юрия Сергеевича - солдата
- МОЖАРОВСКОГО Александра Николаевича - солдата
- МОНИЧА Андрея Васильевича – главного сержанта
- МОРДАСА Владимира Васильевича (посмертно) – старшего солдата
- МУСИЕНКО Алексея Михайловича - солдата
- НАКОНЕЧНОГО Андрея Романовича (посмертно) – солдата
- НЕСТЕРЮКА Юрия Сафроновича (посмертно) — главного сержанта
- НЕЧАЯ Владимира Олеговича (посмертно) — солдата
- ПАВЛИЧЕНКО Ярослава Вячеславовича (посмертно) - солдата
- ПАРШКОВА Валерия Александровича - старшего солдата
- ПАХНЮКА Захара Федоровича – младшего сержанта
- ПИЩИКА Юрия Дмитриевича - капитан-лейтенанта
- ПИНЧУКА Давида Степановича (посмертно) – старшего солдата
- ПИНЧУКА Евгения Романовича — матроса
- ПОРТМАНА Алексея Игоревича (посмертно) – солдата
- ПОСУНЬКИНА Даниила Сергеевича — матроса
- ПРОЗОРОВСКОГО Руслана Юрьевича (посмертно) – младшего сержанта
- ПРУСА Олега Николаевича – солдата
- РАЧУКА Степана Васильевича (посмертно) — старшего солдата
- РОМАНЮКА Юрия Валерьевича - старшего матроса
- РОСТКОВСКОГО Эдуарда Валерьевича - солдата
- РУДИКА Андрея Викторовича (посмертно) – старшего солдата
- СЕНЕВАЯ Евгения Геннадьевича — младшего сержанта
- ТАРНАВСКИЙ Григорий Иосифович — младший сержант
- ТИШКУНА Сергея Михайловича — главного сержанта
- ТКАЧИКА Владимира Николаевича - старшего солдата
- ХАРЫША Алексея Николаевича — младшего сержанта
- ХАРЧЕНКО Анатолия Петровича — старшего солдата
- ХРИКИНА Константина Игоревича - старшего матроса
- ЦИМБАЛЮКА Евгения Николаевича – старшего солдата
- ШАМАНОВА Михаила Александровича - солдата
- ШЕСТУНА Алексея Николаевича – старшего солдата
- Шуфрина Андрея Ивановича (посмертно) — старшего сержанта
- ЯЛОВЕНКО Василий Анатольевич — полковник медицинской службы
- ЯРЕМЧУКА Олега Александровича - солдата
- ЯСНОГО Евгения Иосифовича - солдата
Наградить орденом княгини Ольги ІІІ степени
- БУГАКОВУ Анну Владимировну — сержанта
Наградить орденом Даниила Галицкого
- Бесагу Василия Васильевича - полковника медицинской службы
- БЕЛОГО Андрея Витальевича - старшего лейтенанта
- ВОЙЦЕХОВСКОГО Александра Мирославовича - полковника медицинской службы
- ОДРАШКУ Дениса Игоревича — капитана 1 ранга
- ПОНОМАРЕНКО Алексея Николаевича — подполковника медицинской службы
Наградить медалью "За военную службу Украине"
- АНТОНОВА Артема Михайловича - полковника
- БАБЫЧА Валерия Александровича - полковника
- БАЛАБАНОВА Андрея Николаевича – старшего лейтенанта
- Басюка Владимира Петровича - старшего лейтенанта
- БЫБИКА Максима Алексеевича - солдата
- БОБРУЙКА Андрея Николаевича - старшего сержанта
- БОГДАНОВА Владислава Витальевича - лейтенанта
- БОРДЮГОВА Павла Григорьевича - капитана
- ВЕРЕТУ Светлану Васильевну — младшего сержанта
- ВЕРЯНСКУЮ Юлию Николаевну — подполковника медицинской службы
- ГАЙДАРА Валентина Николаевича - полковника
- ГОЛЬСКОГО Ростислава Леонидовича - старшего солдата
- ГРИЦЕНКО Александра Павловича - подполковника
- ДАНИЛЬЧЕНКО Максима Станиславовича - капитана медицинской службы
- ДУТЧАКА Николая Олеговича - капитана медицинской службы
- ЗАДОЮ Олега Михайловича - солдата
- ЗАХАРЧЕНКО Олега Валерьевича — солдата
- КАЛИМАНА Антона Павловича - старшего лейтенанта медицинской службы
- КАССИРА Валерия Вячеславовича - старшего лейтенанта
- КИБУКЕВИЧА Олега Ивановича - солдата
- КОВАЛЕНКО Василия Евгеньевича — мастер-сержанта
- КОВАЛЬСКОГО Павла Владимировича - майора
- КОНДРАШИНА Дмитрия Александровича - подполковника
- КУЗЬМИНА Олега Геннадиевича - подполковника
- Ломакина Вадима Анатольевича - майора
- ЛУКАВОГО Владимира Анатольевича — младшего сержанта
- МАСЛОВУЮ Ольгу Валерьевну — младшего сержанта
- МЕЛЕШКО Александра Андреевича — полковника медицинской службы
- МИРОНЧУКА Петра Владимировича - солдата
- МЕНЯЙЛО Александра Николаевича — капитана 2 ранга
- МЕЩЕНКО Тараса Викторовича — солдата
- Моголовца Геннадия Владимировича — сержанта
- ОСИПЧУКА Сергея Дмитриевича - солдата
- ОСТАПЕНКО Василия Владимировича - подполковника юстиции
- ПАНЧЕНКО Оксану Михайловну – сержанта
- ПАРХОМЕНКО Владислава Владиславовича - старшего лейтенанта
- ПЕЛЕЩУК Наталья Владимировна — младший сержант
- ПОГРЕБНОГО Дмитрия Валерьевича — лейтенанта
- ПОПКОВА Алексея Викторовича - мастер-сержанта
- ПОЦЕЛУЕНКО Андрея Владиленовича — старшего лейтенанта
- РОМАНЕНКО Оксану Антоновну – полковника медицинской службы
- РОМАНЧУКА Александра Аркадьевича - капитана
- САВЧУКА Олега Петровича – сержанта
- СВИРИДЮКА Александра Сергеевича - полковника
- СМИКА Олега Олеговича - майора медицинской службы
- СТЕЦЕНКО Александра Иосифовича – сержанта
- ТУРОВСКОГО Валерия Владиславовича - солдата
- ФЕДЧЕНКО Александра Анатольевича - старшего солдата
- ФИЛИМОНОВА Илью Николаевича - подполковника
- Шухардина Алексея Константиновича — солдата
- ЮРЧЕНКО Светлану Васильевну - младшего сержанта
Наградить медалью "Защитнику Отечества"
- БЗИТА Сергея Николаевича — сержанта
- ВАЖНОГО Александра Николаевича — матроса
- ВАРЛАХИНА Александра Анатольевича - младшего сержанта
- ВОЗНЮКА Владимира Александровича - солдата
- ГРУДИНСКОГО Сергея Александровича - сержанта
- ГУЛЯСА Андрея Леонидовича - лейтенанта
- ДАНКЕВИЧА Виктор Вячеславович — старший сержант
- ДРАННОГО Михаила Александровича — штаб-сержанта
- ЖУБЕРА Олега Игоревича - солдата
- КАМЕНЕВА Сергея Андреевича — солдата
- КАРПЛЮКА Николая Юрьевича - солдата
- КОВАЛЬЧУКА Александра Петровича – младшего сержанта
- КОВАЛЬЧУКА Сергея Демьяновича — солдата
- КОЛЕСНИКА Владимира Васильевича — солдата
- МЕЛЬНИЧУКА Валерия Владимировича - младшего сержанта
- МЕТРИЦАНЮКА Виктора Владимировича - солдата
- МИТЮХИНА Андрея Викторовича — главного сержанта
- КОНЕЧНОГО Виталия Анатольевича — младшего сержанта
- НИЧИПОРЧУКА Сергея Васильевича - солдата
- НИКОЛАЙЧУКА Сергея Юльевича - солдата
- ОЛИШЕВКО Михаила Сергеевича — солдата
- ПОЛИТУНА Ростислава Алексеевича – старшего лейтенанта
- Пруса Дмитрия Петровича — старшего солдата
- РОМАНЮКА Юрия Михайловича – старшего сержанта
- САЯХДИНОВА Артура Руслановича — солдата
- СКОРИКА Евгения Викторовича – старшего матроса
- СКОРОХОД Юрия Олеговича — старшего солдата
- СМЕЛЯНЦА Владислава Олеговича - старшего лейтенанта
- СОБОЛЕВСКОГО Виктора Владиславовича – сержанта
- СОКОТУНА Юрия Николаевича – младшего сержанта
- СТРАТИЧУКА Ростислава Владимировича — старшего сержанта
- ТЕТЕРУКА Виктора Владимировича — солдата
- ТИМОШЕНКО Игоря Сергеевича — сержанта
- ТИЩЕНКО Вячеслава Александровича — младшего сержанта
- ФАЛЯ Назара Александровича - матроса
- ФЕЩЕНКО Анатолия Вильевича - штаб-сержанта
- ФОМЧЕНКОВА Андрея Леонидовича - солдата
- ХАЩЕНКО Сергея Сергеевича — младшего сержанта
- СВЕРКУНА Андрея Сергеевича — солдата
- ШИНДАРОВСКОГО Андрея Валентиновича - солдата
- ЮРЧЕНКО Юрия Викторовича — главного корабельного старшину
Наградить медалью "За спасенную жизнь"
- ВИГОВСКАЯ Марина Рафаиловна — младший сержант
- ГРИГОРЬЕВА Ивана Алексеевича - полковника
- МЕЛЕЩЕНКО Ольга Александровна — младший сержант
- СЛЫШУЮ Алену Ивановну — младшего сержанта.
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