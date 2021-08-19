Зеленский наградил 22 военных ВСУ, семерых - посмертно

Об этом говорится в указе президента .



Зеленский наградил посмертно орденом Богдана Хмельницкого III степени майора Богдана Бродовского и капитана медслужбы Юрия Письменного.



Младший лейтетант Александр Алмазов получил медаль "За воинскую службу Украине".



Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени:

старшего солдата Олега Андриенко (посмертно);

старшего прапорщика Альберта Головина;

добровольца Сергея Дятлова (посмертно);

старшего солдата Вячеслава Миникина (посмертно);

старшего солдата Давида Шартаву (посмертно).

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Еще четырнадцать человек получили медаль "Защитнику Отечества": лейтенант Иван Зубенко, солдат Даниил Искендеров, майор Николай Кравец, младший сержант Игорь Мельничук, младший сержант Василина Монич, старший лейтенант Сергей Плахотник, солдат Виталий Полиган, солдат Юрий Разинков, капитан Ростислав Регинский, старший солдат Дмитрий Товчигречко (посмертно), младший сержант Евгений Федорченко, солдат Иван Худик, младший сержант Евгений Хуторный, солдат Артур Шапаренко.