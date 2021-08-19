Зеленский наградил 22 военных ВСУ, семерых - посмертно
Президент Владимир Зеленский отметил 22 военнослужащих Вооруженных Сил государственными наградами за личное мужество и самоотверженные действия при исполнении воинского долга
Об этом говорится в указе президента .
Зеленский наградил посмертно орденом Богдана Хмельницкого III степени майора Богдана Бродовского и капитана медслужбы Юрия Письменного.
Младший лейтетант Александр Алмазов получил медаль "За воинскую службу Украине".
Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени:
- старшего солдата Олега Андриенко (посмертно);
- старшего прапорщика Альберта Головина;
- добровольца Сергея Дятлова (посмертно);
- старшего солдата Вячеслава Миникина (посмертно);
- старшего солдата Давида Шартаву (посмертно).
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