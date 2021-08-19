Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Зеленский наградил 22 военных ВСУ, семерых - посмертно

Зеленский наградил 22 военных ВСУ, семерых - посмертно

19 августа, 2021 четверг
09:28

Президент Владимир Зеленский отметил 22 военнослужащих Вооруженных Сил государственными наградами за личное мужество и самоотверженные действия при исполнении воинского долга

Об этом говорится в указе президента .

Зеленский наградил посмертно орденом Богдана Хмельницкого III степени майора Богдана Бродовского и капитана медслужбы Юрия Письменного.

Младший лейтетант Александр Алмазов получил медаль "За воинскую службу Украине".

Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени:

  • старшего солдата Олега Андриенко (посмертно);
  • старшего прапорщика Альберта Головина;
  • добровольца Сергея Дятлова (посмертно);
  • старшего солдата Вячеслава Миникина (посмертно);
  • старшего солдата Давида Шартаву (посмертно).
Еще четырнадцать человек получили медаль "Защитнику Отечества": лейтенант Иван Зубенко, солдат Даниил Искендеров, майор Николай Кравец, младший сержант Игорь Мельничук, младший сержант Василина Монич, старший лейтенант Сергей Плахотник, солдат Виталий Полиган, солдат Юрий Разинков, капитан Ростислав Регинский, старший солдат Дмитрий Товчигречко (посмертно), младший сержант Евгений Федорченко, солдат Иван Худик, младший сержант Евгений Хуторный, солдат Артур Шапаренко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Юрій Вернидуб
17 августа, 2021 вторник
Молдавский "Шериф" украинского тренера Вернидуба сенсационно разгромил загребское "Динамо" в ЛЧ
Амрулла Салех
17 августа, 2021 вторник
Афганистан: вице-президент заявил, что берет власть и продолжает борьбу с талибами на фоне остановки помощи от НАТО
інсталяція на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві
17 августа, 2021 вторник
Организаторы согласились убрать СССР-инсталляцию с Аллеи Героев Небесной Сотни
Киев
+16
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.56
    Покупка 26.56
    Продажа 26.8
  • EUR
    Покупка 30.98
    Продажа 31.36
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
19 августа
10:44
Зеленский и Байден перенесли встречу на 31 августа, - Кулеба
10:39
Все, кто использовал менее 250 кВт электроэнергии, будут платить по льготному тарифу, другие - больше, - член НКРЭКУ Бабий
10:25
На админграницах с материковой Украиной 4 часа удерживали крымских татар
10:04
Зеленский
Зеленский: Украина планирует до 2035 года создать новый военный флот
09:56
Германия назначила уполномоченного по транзиту газа через Украину
09:45
МВФ прекратил финпомощь Афганистану
09:22
Курс валют: цена доллара снова снижается
09:11
В Украине в течение суток зарегистрировано 1560 новых случаев COVID-19, умерли 32 человека
09:00
"Десна"
УПЛ: результаты всех матчей 4-го тура
08:59
В Карпатах заблудились четверо детей, их ищут ГСЧС, Нацполиция, лесники и гражданские
08:48
"Неприемлемая атака с целью давления на ЕС": главы МВД Евросоюза осудили высылку Беларусью мигрантов в соседние страны
08:42
Россияне в зоне ООС убили украинского военного
08:23
"Дело Хизб ут-Тахрир": оккупанты арестовали двух крымскотатарских активистов, Денисова призывает мир реагировать
08:00
Документ с данными о вакцинации и переводом на украинский: НСЗУ объяснила, как привитым первой дозой за рубежом получить вторую в Украине
08:00
"Динамо" - "Зоря"
"Рапид" - "Заря": где и когда смотреть матч украинцев в Лиге Европы
07:35
Собирал данные об украинских разработках ракетных комплексов: агента ФСБ приговорили к 8 годам за государственную измену
07:00
Роман Яремчук
Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
07:00
Богдана Матияш: Беларусь, которая болит
2021, среда
18 августа
23:55
Роман Яремчук
Ассист Яремчука помог "Бенфике" победить ПСВ в Лиге чемпионов
22:57
США заберут из Кабула так много людей, как возможно, - Пентагон
22:31
Реджеп Эрдоган
Турция открыта для сотрудничества с талибами, - Эрдоган
22:12
Дело Шеремета: Кузьменко заявила, что ее преследуют
21:52
В КНР сравнили Тайвань с Афганистаном, заявляя, что захватят остров так быстро, как талибы - Тайбэй ответил
21:44
Инфографика
Александр Караваев
УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 4-го тура
21:36
На Сумщине прокурора подозревают в смертельном ДТП
21:31
Карлос Де Пена
"Динамо" сенсационно потеряло очки в матче с "Ингульцом" в УПЛ
21:18
Румыния подтвердила участие в саммите "Крымская платформа"
21:15
МИД Франции: вопрос признания "Талибана" не актуален
21:05
В Киеве во время репетиции парада ко Дню Независимости задержали мужчину: угрожал оружием, чтобы проехать в зону перекрытия
21:01
"Шахтер" представил фанатам необычный комплект новой формы
20:43
Режим Лукашенко признал телеграмм-канал "Отряды национальной самообороны Беларуси" террористической организацией
20:40
Эксклюзив
Вопросы, которые вы поднимаете, являются 100-процентным предположению, - Чернышев о возможном назначении главой КГГА
20:08
Музей истории Украины получит ко Дню Независимости топор с трезубцем Х-XIII веков
20:05
Александр Петраков
Петраков довызвал в сборную Украины еще одного футболиста
19:58
Узбекистан открыл палаточный городок для беженцев из Афганистана. ФОТОФАКТ
19:49
Под Печерским судом в Киеве - акция в поддержку директора завода "Кузница на Рыбацком"
19:45
Усик - Джошуа: в сети появился эффектный промо-ролик супербоя украинца. Видео
19:42
Реакция на парад
"Над городом летают боевые самолеты, а волосы становятся дыбом": соцсети о репетиции парада ко Дню Независимости
19:20
Андрей Шевченко
Шевченко отреагировал на назначение нового тренера сборной Украины
19:10
карантин
Новая Зеландия объявила карантин после одного случая COVID-19
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV