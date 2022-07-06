Соответствующий указ №468/2022 опубликован на сайте Офиса Президента Украины.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге награждены украинские воины.

Награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

ДВОРНИЦКИЙ Вячеслав Викторович (посмертно) - капитан

ИГНАТЬЕВ Игорь Валерьевич - капитан

ЛИТВИНЮК Роман Михайлович (посмертно) – старший лейтенант

МАКУХА Олег Сергеевич - подполковник

МАРТИЧ Станислав Федорович (посмертно) – старший лейтенант

МЕДИНСКИЙ Максим Сергеевич (посмертно) - лейтенант

НИКОНОРОВ Алексей Сергеевич - капитана

НОВОХАЦКИЙ Виталий Владимирович - подполковник

ПЕШКО Дмитрий Константинович - майор

СЫНГАЕВСКИЙ Ростислав Игоревич (посмертно) — старший лейтенант

Награжден орденом "За мужество" I степени

ПАВЛИШИН Иван Иванович — старший сержант

Награжден орденом "За мужество" ІІ степени

БОРОВИК Руслан Анатольевич (посмертно) - младший сержант

ВАВЕРЧАК Любомир Михайлович(посмертно) — солдат

ЖИЛИН Максим Иванович – сержант

КАМИНСКИЙ Дмитрий Сергеевич (посмертно) – старший солдат

МУЗЫЧКА Владимир Владимирович - майор

Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени

АБАШКИН Валерий Иванович - старший сержант

АДАБАШ Александр Викторович - младший лейтенант

АКСЕНОВ Валерий Вадимович — младший сержант

АКСЕНОВ Николай Николаевич - капитан

АРТЕМЧУК Александр Игоревич (посмертно) – солдат

АРТЕМЧУК Петр Алексеевич (посмертно) – старший солдат

АЦЕХОВСКИЙ Олег Сергеевич (посмертно) — солдат

БАБИЧЕВ Владислав Константинович — солдат

БАГАТЫРЕНКО Ярослав Викторович — солдат

БЕЗВИКОННЫЙ Сергей Анатольевич — солдат

БОИШТЯН Василий Данилович — солдат

БОНДАРЧУК Владимир Федорович – солдат

БОНДАРЬ Вячеслав Иванович (посмертно) – старший сержант

БРАГА Максим Владимирович (посмертно) — солдат

БРИДНЯ Алексей Николаевич (посмертно) — солдат

БУТРИК Андрей Аркадьевич (посмертно) – младший сержант

ВИТВИЦКИЙ Евгений Олегович — матрос

ВЛАДЫК Сергей Сергеевич (посмертно) – солдат

ВОДОПОЛОВ Артем Сергеевич (посмертно) — солдат

ВОЙЧЕНКО Николай Васильевич (посмертно) — солдат

ГЕНИК Степан Миронович (посмертно) – старший солдат

ГЕРАСИМЕНКО Сергей Владимирович (посмертно) — старший солдат

ГНИП Станислав Валерьевич - солдат

ГОЛУБЕНКО Александр Алексеевич (посмертно) – сержант

ГОРЕЛКО Дмитрий Александрович (посмертно) - старший солдат

ГОРОБЕЙ Алексей Алексеевич – солдат

ГРИЦЕНКО Артур Владимирович (посмертно) – солдат

ГУЛЬКО Вадим Владимирович (посмертно) — солдат

ДАНИЛЕНКО Сергей Николаевич - лейтенант

ДАНИЛКОВ Иван Олегович — старшина 2 статьи

ДАРАГАН Виталий Григорьевич (посмертно) – младший сержант

ДЕЗИК Александр Александрович(посмертно) – старший солдат

ДЗЮБА Сергей Владимирович - лейтенант

ДИДЕНКО Александр Павлович (посмертно) — солдат

ЖАЛИВЦЕВ Юрий Николаевич — лейтенант

ЖОЛУДЬ Григорий Евгеньевич (посмертно) — солдат

ЗАКЕРНИЧНЫЙ Андрей Николаевич — солдат

ЗДАНЕВИЧ Богдан Юрьевич (посмертно) - старший солдат

ЗУЕВ Кирилл Игоревич (посмертно) — старший солдат

КАПЕЛЬКА Владимир Александрович (посмертно) — солдат

КАРТАВЫЙ Александра Александровича (посмертно) — старшего солдата

КОВЕРНЯГА Михаил Олегович (посмертно) — солдат

КОПЫТЬКО Иван Леонидович (посмертно) — солдат

КОРОБЧУК Анатолий Владимирович (посмертно) – старший сержант

КОСТЕНКО Сергей Леонидович (посмертно) — сержант

КРАЧКОВСКИЙ Евгений Юрьевич (посмертно) – солдат

КУДЕЛЯ Андрей Витальевич (посмертно) — солдат

КУЗЬМЕНКО Сергей Михайлович (посмертно) — младший сержант

КУЧЕР Анатолий Игоревич - солдат

КУЧЕР Игорь Николаевич - старший солдат

ЛЕВЧУК Антон Андреевич - солдат

ЛОЗИНСКИЙ Дмитрий Викторович (посмертно) — солдат

ЛЮТИК Михаил Михайлович - солдат

МАКАР Евгений Николаевич - лейтенант

МЕЛЬНИЧЕНКО Александр Степанович (посмертно) — солдат

МИХАЙЛЕЦ Андрей Викторович - капитан

МИГДАЛЬ Сергеяй Валентинович (посмертно) — сержант

МОКРИЦКИЙ Дмитрий Анатольевич — главный корабельный старшина

НАУМОВ Михаил Вячеславович (посмертно) — солдат

НЕЧАЙ Виктор Ярославович (посмертно) — солдат

НЕЧИТАЙЛО Геннадий Викторович (посмертно) — солдат

ОБРЫМБА Сергей Александрович - лейтенант

ОЛИЙНИК Богдан Святославович (посмертно) — солдат

ОРДЫНСКИЙ Юрий Николаевич (посмертно) - солдат

ОСАДЧУК Виктор Николаевич (посмертно) - старший солдат

ОСАУЛЬЧИК Владимир Николаевич (посмертно) – солдат

ПАРФЕНЮК Виктор Степанович (посмертно) – младший сержант

ПЕРЛЫК Руслан Сергеевич (посмертно) — солдат

ПИСАРЕНКО Владислав Олегович (посмертно) — солдат

ПОДОЛЬЧАК Владимир Ярославович - капитан

ПОНОМАРЧУК Иван Валерьевич - капитан

ПРИХОДЬКО Евгени Алексеевич (посмертно) — солдат

РАБОТИН Игорь Николаевич (посмертно) - сержант

РАСКО Андрей Александрович (посмертно) — солдат

РЕЗНИЧЕНКО Сергей Олегович (посмертно) — солдат

РЕШЕТНЯК Евгений Владимирович (посмертно) – младший сержант

РОМАНЕНКО Павел Сергеевич (посмертно) — младший сержант

РОМАНЕЦ Руслан Владимирович (посмертно) — солдат

РЯБОКОНЬ Станислав Владимирович - солдат

СЕРБИНОВ Александр Евгеньевич (посмертно) - солдат

СЕРДЮК Виталий Викторович — младший сержант

СЕРГЕЙЧИКОВ Александр Александрович - солдат

СЫЧЕВ Алексей Юрьевич (посмертно) — солдат

СИЧКАРЬ Вадим Владимирович (посмертно) — сержант

СОКОЛОВИЧ Александр Николаевич – старший сержант

ТИМОЩУК Петр Васильевич (посмертно) – солдат

ТОЛКАЧЕВ Иван Сергеевич — младший лейтенант

ТРАЧКАР Дмитрий Павлович - старшина 2 статьи

ТУЛИК Игорь Васильевич – младший сержант

ТУМАНОВ Константин Александрович (посмертно) – сержант

ФЕДЬКО Богдан Александрович (посмертно) – старший солдат

ФЕСЬ Максим Сергеевич – старший матрос

ФИАЛКОВСКИЙ Николай Иванович (посмертно) — главный сержант

ХАРЛАМОВ Александр Александрович (посмертно) – солдат

ХОЛОД Алексей Андреевич - лейтенант

ЧЕРВОНЕЦ Андрей Михайлович (посмертно) — старший сержант

ЧОРНОБАЙ Игорь Михайлович (посмертно) - солдат

ШАВУРСКИЙ Виталий Александрович (посмертно) – солдат

ШВЕЦ Андрей Тарасович (посмертно) — солдат

ШЕВЧУК Николай Васильевич (посмертно) - штаб-сержант

ШИНКАРУК Андрей Андреевич - солдат

ШУТЕНКО Роман Юрьевич (посмертно) – сержант

ЮШАК Дмитрий Владимирович - солдат

ЯКОВЕЦ Дмитрий Петрович (посмертно) – старший солдат

Награжден медалью "За военную службу Украины"

БОГИНИЧ Никита Сергеевич - матрос

БОРИСОВЕЦ Виталий Николаевич - младший сержант

ВИТРЯНСКИЙ Андрей Николаевич - старший матрос

ГАМАЛЬ Мирослав Иванович - старший лейтенант

ГЕРАСИМОВ Евгений Русланович — матрос

ГЛУХОВ Андрей Иванович - сержант

ГОЛДЕНБЕРГ Олег Михайлович - солдат

ГРОМОВОЙ Евгений Павлович - лейтенант

ГУНДЕР Владимир Сергеевич - лейтенант

ГУЦАЛ Петр Владиславович - солдат

ЗАВАДСКИЙ Геннадий Вячеславович - солдат

ЗАРУЦКИЙ Максим Иванович - старшегоий солдат

КАНЮС Руслан Николаевич - солдат

КАТРИЧ Богдан Александрович - матрос

КЕРНАСОВСКИЙ Валерий Валерьевич — старший матрос

КОРВАТКО Алексей Викторович — старший солдат

КРАСИЛИЧ Олег Викторович — солдат

КРИМИНСКИЙ Сергей Игоревич — солдат

КУРНОС Виталий Викторович — матрос

ЛУЦЕНКО Роман Алексеевич — старший солдат

МАКСИМЧУК Михаил Михайлович – старший сержант

МНОГОДЕТНЫЙ Алексей Викторович — матрос

НИКУЛИЧЕВ Иван Александрович - старший солдат

ОКУНЬ Виталий Григорьевич — старший сержант

ОНУФРИЙЧУК Сергей Николаевич — солдат

ОХРИМЕНКО Виталий Сергеевич — старший солдат

ПАНАСЮК Анатолий Степанович — старший сержант

ПЕТРАЩУК ВасилиЙ Васильевич - солдат

ПОЛИЩУК Антон Леонидович - солдат

ПОЛОВЕЦ Василий Геннадьевич - матрос

САБИЙ Иван Сергеевич - солдат

САЛЬНИК Андрей Александрович - матрос

СЕМЕНЧУК Ярослав Петрович – старший матрос

СКЛЯР Алексей Николаевич — сержант

СТЕЛЬМАХ Василий Ярославович – солдат

СТРУТИНСКИЙ Николай Николаевич — солдат

ТОМАЩУК Михаил Станиславович - старший солдат

ФЕДОСЕНКО Александр Александрович - лейтенант

ХОРУЖИЙ Василий Васильевич — старший солдат

ХОРУЖИЙ Юрий Васильевич — старший солдат

ЧЕРНЕЦКИЙ Виктор Сергеевич - матрос

ЧЕРНЯК Юрий Петрович - капитан

ЧОРНЫЙ Анатолий Алексеевич - солдат

ШПАК Максим Олегович — матрос

ШРАМ Денис Валерьевич — старший солдат

ЯСИНСКИЙ Дмитрий Александрович – старший матрос

ЯЩУК Дмитрий Петрович – солдат

Награжден медалью "Защитнику Отечества"

АРЦЕБАШЕВ Владимир Николаевич — старший сержант

БАЗАЛИЙСКИЙ Александр Владимирович - майор

БОТВИНЧЕНКО Александр Сергеевич — матрос

БУЙЛЕНКОВ Александр Леонидович — старший солдат

ВОЕНБУРГ Владислав Евгеньевич — старший матрос

ГРЕБИНЧЕНКО Игорь Сергеевич — старший солдат

ДАНИЛЕВ Зиновий Васильевич — сержант

ДЕМИДЕНКО Дмитрий Александрович - лейтенант

ЖЕЛЕЗНОВ Сергей Александрович — лейтенант

КИРПАНЬ НиколаЙ Николаевич — солдат

КИСЕЛЕВ Виктор Владимирович - старшИЙ лейтенант

КОРНИЙКО Александр Юрьевич — солдат

КРИВЕНКО Михаил Яковлевич — младший сержант

ЛЕБЕДКО Валерий Сергеевич (посмертно) – солдат

МАРТЫНЮК Сергей Владимирович — подполковник

МУРАРЕНКО Николай Николаевич — старший солдат

НИДАЧКОВСКИЙ Андрей Степанович — старший матрос

НИКОЛЕНКО Артем Витальевич — солдат

ПРИТУЛА Вадим Николаевич – младший сержант

СТЕФИНИН Андрей Васильевич - солдат

СТОРЧАЙ Артем Вячеславович - капитан

ТЕСТОВ Сергей Викторович - майор

ТОМАШЕВСКИЙ Андрей Михайлович - капитан

ФИЛОНЕНКО Александр Сергеевич — старший сержант

ФОМИЧЕВ Сергей Николаевич — сержант

ЧЕРЕПАХА Виктор Иванович - майор

ЧИГИРИК Виталий Иванович - майор

ШЕВЧУК Виктор Васильевич – главный сержант.

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