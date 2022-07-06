Зеленский наградил 195 защитников Украины, из них посмертно – 75
Президент Владимир Зеленский наградил орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", медалями "За военную службу Украины", "Защитнику Отечества" 195 защитников Украины, из них посмертно – 75
Соответствующий указ №468/2022 опубликован на сайте Офиса Президента Украины.
За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге награждены украинские воины.
Награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени
- ДВОРНИЦКИЙ Вячеслав Викторович (посмертно) - капитан
- ИГНАТЬЕВ Игорь Валерьевич - капитан
- ЛИТВИНЮК Роман Михайлович (посмертно) – старший лейтенант
- МАКУХА Олег Сергеевич - подполковник
- МАРТИЧ Станислав Федорович (посмертно) – старший лейтенант
- МЕДИНСКИЙ Максим Сергеевич (посмертно) - лейтенант
- НИКОНОРОВ Алексей Сергеевич - капитана
- НОВОХАЦКИЙ Виталий Владимирович - подполковник
- ПЕШКО Дмитрий Константинович - майор
- СЫНГАЕВСКИЙ Ростислав Игоревич (посмертно) — старший лейтенант
Награжден орденом "За мужество" I степени
- ПАВЛИШИН Иван Иванович — старший сержант
Награжден орденом "За мужество" ІІ степени
- БОРОВИК Руслан Анатольевич (посмертно) - младший сержант
- ВАВЕРЧАК Любомир Михайлович(посмертно) — солдат
- ЖИЛИН Максим Иванович – сержант
- КАМИНСКИЙ Дмитрий Сергеевич (посмертно) – старший солдат
- МУЗЫЧКА Владимир Владимирович - майор
Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени
- АБАШКИН Валерий Иванович - старший сержант
- АДАБАШ Александр Викторович - младший лейтенант
- АКСЕНОВ Валерий Вадимович — младший сержант
- АКСЕНОВ Николай Николаевич - капитан
- АРТЕМЧУК Александр Игоревич (посмертно) – солдат
- АРТЕМЧУК Петр Алексеевич (посмертно) – старший солдат
- АЦЕХОВСКИЙ Олег Сергеевич (посмертно) — солдат
- БАБИЧЕВ Владислав Константинович — солдат
- БАГАТЫРЕНКО Ярослав Викторович — солдат
- БЕЗВИКОННЫЙ Сергей Анатольевич — солдат
- БОИШТЯН Василий Данилович — солдат
- БОНДАРЧУК Владимир Федорович – солдат
- БОНДАРЬ Вячеслав Иванович (посмертно) – старший сержант
- БРАГА Максим Владимирович (посмертно) — солдат
- БРИДНЯ Алексей Николаевич (посмертно) — солдат
- БУТРИК Андрей Аркадьевич (посмертно) – младший сержант
- ВИТВИЦКИЙ Евгений Олегович — матрос
- ВЛАДЫК Сергей Сергеевич (посмертно) – солдат
- ВОДОПОЛОВ Артем Сергеевич (посмертно) — солдат
- ВОЙЧЕНКО Николай Васильевич (посмертно) — солдат
- ГЕНИК Степан Миронович (посмертно) – старший солдат
- ГЕРАСИМЕНКО Сергей Владимирович (посмертно) — старший солдат
- ГНИП Станислав Валерьевич - солдат
- ГОЛУБЕНКО Александр Алексеевич (посмертно) – сержант
- ГОРЕЛКО Дмитрий Александрович (посмертно) - старший солдат
- ГОРОБЕЙ Алексей Алексеевич – солдат
- ГРИЦЕНКО Артур Владимирович (посмертно) – солдат
- ГУЛЬКО Вадим Владимирович (посмертно) — солдат
- ДАНИЛЕНКО Сергей Николаевич - лейтенант
- ДАНИЛКОВ Иван Олегович — старшина 2 статьи
- ДАРАГАН Виталий Григорьевич (посмертно) – младший сержант
- ДЕЗИК Александр Александрович(посмертно) – старший солдат
- ДЗЮБА Сергей Владимирович - лейтенант
- ДИДЕНКО Александр Павлович (посмертно) — солдат
- ЖАЛИВЦЕВ Юрий Николаевич — лейтенант
- ЖОЛУДЬ Григорий Евгеньевич (посмертно) — солдат
- ЗАКЕРНИЧНЫЙ Андрей Николаевич — солдат
- ЗДАНЕВИЧ Богдан Юрьевич (посмертно) - старший солдат
- ЗУЕВ Кирилл Игоревич (посмертно) — старший солдат
- КАПЕЛЬКА Владимир Александрович (посмертно) — солдат
- КАРТАВЫЙ Александра Александровича (посмертно) — старшего солдата
- КОВЕРНЯГА Михаил Олегович (посмертно) — солдат
- КОПЫТЬКО Иван Леонидович (посмертно) — солдат
- КОРОБЧУК Анатолий Владимирович (посмертно) – старший сержант
- КОСТЕНКО Сергей Леонидович (посмертно) — сержант
- КРАЧКОВСКИЙ Евгений Юрьевич (посмертно) – солдат
- КУДЕЛЯ Андрей Витальевич (посмертно) — солдат
- КУЗЬМЕНКО Сергей Михайлович (посмертно) — младший сержант
- КУЧЕР Анатолий Игоревич - солдат
- КУЧЕР Игорь Николаевич - старший солдат
- ЛЕВЧУК Антон Андреевич - солдат
- ЛОЗИНСКИЙ Дмитрий Викторович (посмертно) — солдат
- ЛЮТИК Михаил Михайлович - солдат
- МАКАР Евгений Николаевич - лейтенант
- МЕЛЬНИЧЕНКО Александр Степанович (посмертно) — солдат
- МИХАЙЛЕЦ Андрей Викторович - капитан
- МИГДАЛЬ Сергеяй Валентинович (посмертно) — сержант
- МОКРИЦКИЙ Дмитрий Анатольевич — главный корабельный старшина
- НАУМОВ Михаил Вячеславович (посмертно) — солдат
- НЕЧАЙ Виктор Ярославович (посмертно) — солдат
- НЕЧИТАЙЛО Геннадий Викторович (посмертно) — солдат
- ОБРЫМБА Сергей Александрович - лейтенант
- ОЛИЙНИК Богдан Святославович (посмертно) — солдат
- ОРДЫНСКИЙ Юрий Николаевич (посмертно) - солдат
- ОСАДЧУК Виктор Николаевич (посмертно) - старший солдат
- ОСАУЛЬЧИК Владимир Николаевич (посмертно) – солдат
- ПАРФЕНЮК Виктор Степанович (посмертно) – младший сержант
- ПЕРЛЫК Руслан Сергеевич (посмертно) — солдат
- ПИСАРЕНКО Владислав Олегович (посмертно) — солдат
- ПОДОЛЬЧАК Владимир Ярославович - капитан
- ПОНОМАРЧУК Иван Валерьевич - капитан
- ПРИХОДЬКО Евгени Алексеевич (посмертно) — солдат
- РАБОТИН Игорь Николаевич (посмертно) - сержант
- РАСКО Андрей Александрович (посмертно) — солдат
- РЕЗНИЧЕНКО Сергей Олегович (посмертно) — солдат
- РЕШЕТНЯК Евгений Владимирович (посмертно) – младший сержант
- РОМАНЕНКО Павел Сергеевич (посмертно) — младший сержант
- РОМАНЕЦ Руслан Владимирович (посмертно) — солдат
- РЯБОКОНЬ Станислав Владимирович - солдат
- СЕРБИНОВ Александр Евгеньевич (посмертно) - солдат
- СЕРДЮК Виталий Викторович — младший сержант
- СЕРГЕЙЧИКОВ Александр Александрович - солдат
- СЫЧЕВ Алексей Юрьевич (посмертно) — солдат
- СИЧКАРЬ Вадим Владимирович (посмертно) — сержант
- СОКОЛОВИЧ Александр Николаевич – старший сержант
- ТИМОЩУК Петр Васильевич (посмертно) – солдат
- ТОЛКАЧЕВ Иван Сергеевич — младший лейтенант
- ТРАЧКАР Дмитрий Павлович - старшина 2 статьи
- ТУЛИК Игорь Васильевич – младший сержант
- ТУМАНОВ Константин Александрович (посмертно) – сержант
- ФЕДЬКО Богдан Александрович (посмертно) – старший солдат
- ФЕСЬ Максим Сергеевич – старший матрос
- ФИАЛКОВСКИЙ Николай Иванович (посмертно) — главный сержант
- ХАРЛАМОВ Александр Александрович (посмертно) – солдат
- ХОЛОД Алексей Андреевич - лейтенант
- ЧЕРВОНЕЦ Андрей Михайлович (посмертно) — старший сержант
- ЧОРНОБАЙ Игорь Михайлович (посмертно) - солдат
- ШАВУРСКИЙ Виталий Александрович (посмертно) – солдат
- ШВЕЦ Андрей Тарасович (посмертно) — солдат
- ШЕВЧУК Николай Васильевич (посмертно) - штаб-сержант
- ШИНКАРУК Андрей Андреевич - солдат
- ШУТЕНКО Роман Юрьевич (посмертно) – сержант
- ЮШАК Дмитрий Владимирович - солдат
- ЯКОВЕЦ Дмитрий Петрович (посмертно) – старший солдат
Награжден медалью "За военную службу Украины"
- БОГИНИЧ Никита Сергеевич - матрос
- БОРИСОВЕЦ Виталий Николаевич - младший сержант
- ВИТРЯНСКИЙ Андрей Николаевич - старший матрос
- ГАМАЛЬ Мирослав Иванович - старший лейтенант
- ГЕРАСИМОВ Евгений Русланович — матрос
- ГЛУХОВ Андрей Иванович - сержант
- ГОЛДЕНБЕРГ Олег Михайлович - солдат
- ГРОМОВОЙ Евгений Павлович - лейтенант
- ГУНДЕР Владимир Сергеевич - лейтенант
- ГУЦАЛ Петр Владиславович - солдат
- ЗАВАДСКИЙ Геннадий Вячеславович - солдат
- ЗАРУЦКИЙ Максим Иванович - старшегоий солдат
- КАНЮС Руслан Николаевич - солдат
- КАТРИЧ Богдан Александрович - матрос
- КЕРНАСОВСКИЙ Валерий Валерьевич — старший матрос
- КОРВАТКО Алексей Викторович — старший солдат
- КРАСИЛИЧ Олег Викторович — солдат
- КРИМИНСКИЙ Сергей Игоревич — солдат
- КУРНОС Виталий Викторович — матрос
- ЛУЦЕНКО Роман Алексеевич — старший солдат
- МАКСИМЧУК Михаил Михайлович – старший сержант
- МНОГОДЕТНЫЙ Алексей Викторович — матрос
- НИКУЛИЧЕВ Иван Александрович - старший солдат
- ОКУНЬ Виталий Григорьевич — старший сержант
- ОНУФРИЙЧУК Сергей Николаевич — солдат
- ОХРИМЕНКО Виталий Сергеевич — старший солдат
- ПАНАСЮК Анатолий Степанович — старший сержант
- ПЕТРАЩУК ВасилиЙ Васильевич - солдат
- ПОЛИЩУК Антон Леонидович - солдат
- ПОЛОВЕЦ Василий Геннадьевич - матрос
- САБИЙ Иван Сергеевич - солдат
- САЛЬНИК Андрей Александрович - матрос
- СЕМЕНЧУК Ярослав Петрович – старший матрос
- СКЛЯР Алексей Николаевич — сержант
- СТЕЛЬМАХ Василий Ярославович – солдат
- СТРУТИНСКИЙ Николай Николаевич — солдат
- ТОМАЩУК Михаил Станиславович - старший солдат
- ФЕДОСЕНКО Александр Александрович - лейтенант
- ХОРУЖИЙ Василий Васильевич — старший солдат
- ХОРУЖИЙ Юрий Васильевич — старший солдат
- ЧЕРНЕЦКИЙ Виктор Сергеевич - матрос
- ЧЕРНЯК Юрий Петрович - капитан
- ЧОРНЫЙ Анатолий Алексеевич - солдат
- ШПАК Максим Олегович — матрос
- ШРАМ Денис Валерьевич — старший солдат
- ЯСИНСКИЙ Дмитрий Александрович – старший матрос
- ЯЩУК Дмитрий Петрович – солдат
Награжден медалью "Защитнику Отечества"
- АРЦЕБАШЕВ Владимир Николаевич — старший сержант
- БАЗАЛИЙСКИЙ Александр Владимирович - майор
- БОТВИНЧЕНКО Александр Сергеевич — матрос
- БУЙЛЕНКОВ Александр Леонидович — старший солдат
- ВОЕНБУРГ Владислав Евгеньевич — старший матрос
- ГРЕБИНЧЕНКО Игорь Сергеевич — старший солдат
- ДАНИЛЕВ Зиновий Васильевич — сержант
- ДЕМИДЕНКО Дмитрий Александрович - лейтенант
- ЖЕЛЕЗНОВ Сергей Александрович — лейтенант
- КИРПАНЬ НиколаЙ Николаевич — солдат
- КИСЕЛЕВ Виктор Владимирович - старшИЙ лейтенант
- КОРНИЙКО Александр Юрьевич — солдат
- КРИВЕНКО Михаил Яковлевич — младший сержант
- ЛЕБЕДКО Валерий Сергеевич (посмертно) – солдат
- МАРТЫНЮК Сергей Владимирович — подполковник
- МУРАРЕНКО Николай Николаевич — старший солдат
- НИДАЧКОВСКИЙ Андрей Степанович — старший матрос
- НИКОЛЕНКО Артем Витальевич — солдат
- ПРИТУЛА Вадим Николаевич – младший сержант
- СТЕФИНИН Андрей Васильевич - солдат
- СТОРЧАЙ Артем Вячеславович - капитан
- ТЕСТОВ Сергей Викторович - майор
- ТОМАШЕВСКИЙ Андрей Михайлович - капитан
- ФИЛОНЕНКО Александр Сергеевич — старший сержант
- ФОМИЧЕВ Сергей Николаевич — сержант
- ЧЕРЕПАХА Виктор Иванович - майор
- ЧИГИРИК Виталий Иванович - майор
- ШЕВЧУК Виктор Васильевич – главный сержант.
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