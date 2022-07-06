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Зеленский наградил 195 защитников Украины, из них посмертно – 75

6 июля, 2022 среда
19:39
война с Россией

Президент Владимир Зеленский наградил орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", медалями "За военную службу Украины", "Защитнику Отечества" 195 защитников Украины, из них посмертно – 75

Соответствующий указ №468/2022 опубликован на сайте Офиса Президента Украины.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге награждены украинские воины.

Награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

  • ДВОРНИЦКИЙ Вячеслав  Викторович (посмертно) - капитан
  • ИГНАТЬЕВ Игорь Валерьевич - капитан
  • ЛИТВИНЮК Роман Михайлович  (посмертно) – старший лейтенант
  • МАКУХА Олег Сергеевич - подполковник
  • МАРТИЧ Станислав Федорович  (посмертно) – старший лейтенант
  • МЕДИНСКИЙ Максим Сергеевич  (посмертно) - лейтенант
  • НИКОНОРОВ Алексей Сергеевич - капитана
  • НОВОХАЦКИЙ Виталий Владимирович - подполковник
  • ПЕШКО Дмитрий Константинович - майор
  • СЫНГАЕВСКИЙ Ростислав Игоревич (посмертно) — старший лейтенант

Награжден орденом "За мужество" I степени

  • ПАВЛИШИН Иван Иванович — старший сержант

Награжден орденом "За мужество" ІІ степени

  • БОРОВИК Руслан Анатольевич  (посмертно) - младший сержант
  • ВАВЕРЧАК Любомир Михайлович(посмертно) — солдат
  • ЖИЛИН Максим Иванович – сержант
  • КАМИНСКИЙ Дмитрий Сергеевич (посмертно) – старший солдат
  • МУЗЫЧКА Владимир  Владимирович - майор

Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени

  • АБАШКИН Валерий Иванович - старший сержант
  • АДАБАШ Александр Викторович - младший лейтенант
  • АКСЕНОВ Валерий Вадимович — младший сержант
  • АКСЕНОВ Николай Николаевич - капитан
  • АРТЕМЧУК Александр Игоревич  (посмертно) – солдат
  • АРТЕМЧУК Петр Алексеевич  (посмертно) – старший солдат
  • АЦЕХОВСКИЙ Олег Сергеевич (посмертно) — солдат
  • БАБИЧЕВ Владислав  Константинович — солдат
  • БАГАТЫРЕНКО Ярослав  Викторович — солдат
  • БЕЗВИКОННЫЙ Сергей  Анатольевич — солдат
  • БОИШТЯН Василий Данилович — солдат
  • БОНДАРЧУК Владимир  Федорович – солдат
  • БОНДАРЬ Вячеслав  Иванович (посмертно) – старший сержант
  • БРАГА Максим Владимирович  (посмертно) — солдат
  • БРИДНЯ Алексей Николаевич  (посмертно) — солдат
  • БУТРИК Андрей Аркадьевич  (посмертно) – младший сержант
  • ВИТВИЦКИЙ Евгений Олегович — матрос
  • ВЛАДЫК Сергей Сергеевич  (посмертно) – солдат
  • ВОДОПОЛОВ Артем Сергеевич  (посмертно) — солдат
  • ВОЙЧЕНКО Николай Васильевич (посмертно) — солдат
  • ГЕНИК Степан Миронович  (посмертно) – старший солдат
  • ГЕРАСИМЕНКО Сергей Владимирович (посмертно) — старший солдат
  • ГНИП Станислав Валерьевич - солдат
  • ГОЛУБЕНКО Александр  Алексеевич (посмертно) – сержант
  • ГОРЕЛКО Дмитрий Александрович (посмертно) - старший солдат
  • ГОРОБЕЙ Алексей Алексеевич – солдат
  • ГРИЦЕНКО Артур  Владимирович (посмертно) – солдат
  • ГУЛЬКО Вадим Владимирович  (посмертно) — солдат
  • ДАНИЛЕНКО Сергей Николаевич - лейтенант
  • ДАНИЛКОВ Иван Олегович — старшина 2 статьи
  • ДАРАГАН Виталий Григорьевич  (посмертно) – младший сержант
  • ДЕЗИК Александр Александрович(посмертно) – старший солдат
  • ДЗЮБА Сергей Владимирович - лейтенант
  • ДИДЕНКО Александр Павлович  (посмертно) — солдат
  • ЖАЛИВЦЕВ Юрий Николаевич — лейтенант
  • ЖОЛУДЬ Григорий Евгеньевич  (посмертно) — солдат
  • ЗАКЕРНИЧНЫЙ Андрей  Николаевич — солдат
  • ЗДАНЕВИЧ Богдан Юрьевич  (посмертно) - старший солдат
  • ЗУЕВ Кирилл Игоревич (посмертно) — старший солдат
  • КАПЕЛЬКА Владимир  Александрович (посмертно) — солдат
  • КАРТАВЫЙ Александра Александровича (посмертно) — старшего солдата
  • КОВЕРНЯГА Михаил Олегович  (посмертно) — солдат
  • КОПЫТЬКО Иван Леонидович  (посмертно) — солдат
  • КОРОБЧУК Анатолий Владимирович (посмертно) – старший сержант
  • КОСТЕНКО Сергей Леонидович  (посмертно) — сержант
  • КРАЧКОВСКИЙ Евгений Юрьевич (посмертно) – солдат
  • КУДЕЛЯ Андрей Витальевич  (посмертно) — солдат
  • КУЗЬМЕНКО Сергей Михайлович (посмертно) — младший сержант
  • КУЧЕР Анатолий Игоревич - солдат
  • КУЧЕР Игорь Николаевич - старший солдат
  • ЛЕВЧУК Антон Андреевич - солдат
  • ЛОЗИНСКИЙ Дмитрий Викторович  (посмертно) — солдат
  • ЛЮТИК Михаил Михайлович - солдат
  • МАКАР Евгений Николаевич - лейтенант
  • МЕЛЬНИЧЕНКО Александр  Степанович (посмертно) — солдат
  • МИХАЙЛЕЦ Андрей Викторович - капитан
  • МИГДАЛЬ Сергеяй Валентинович  (посмертно) — сержант
  • МОКРИЦКИЙ Дмитрий Анатольевич — главный корабельный старшина
  • НАУМОВ Михаил Вячеславович  (посмертно) — солдат
  • НЕЧАЙ Виктор Ярославович  (посмертно) — солдат
  • НЕЧИТАЙЛО Геннадий Викторович (посмертно) — солдат
  • ОБРЫМБА Сергей Александрович - лейтенант
  • ОЛИЙНИК Богдан Святославович (посмертно) — солдат
  • ОРДЫНСКИЙ Юрий Николаевич  (посмертно) - солдат
  • ОСАДЧУК Виктор Николаевич  (посмертно) - старший солдат
  • ОСАУЛЬЧИК Владимир  Николаевич (посмертно) – солдат
  • ПАРФЕНЮК Виктор Степанович  (посмертно) – младший сержант
  • ПЕРЛЫК Руслан Сергеевич  (посмертно) — солдат
  • ПИСАРЕНКО Владислав  Олегович (посмертно) — солдат
  • ПОДОЛЬЧАК Владимир  Ярославович - капитан
  • ПОНОМАРЧУК Иван Валерьевич - капитан
  • ПРИХОДЬКО Евгени Алексеевич  (посмертно) — солдат
  • РАБОТИН Игорь Николаевич  (посмертно) - сержант
  • РАСКО Андрей Александрович  (посмертно) — солдат
  • РЕЗНИЧЕНКО Сергей Олегович  (посмертно) — солдат
  • РЕШЕТНЯК Евгений Владимирович (посмертно) – младший сержант
  • РОМАНЕНКО Павел Сергеевич  (посмертно) — младший сержант
  • РОМАНЕЦ Руслан  Владимирович (посмертно) — солдат
  • РЯБОКОНЬ Станислав  Владимирович - солдат
  • СЕРБИНОВ Александр  Евгеньевич (посмертно) - солдат
  • СЕРДЮК Виталий Викторович — младший сержант
  • СЕРГЕЙЧИКОВ Александр  Александрович - солдат
  • СЫЧЕВ Алексей Юрьевич  (посмертно) — солдат
  • СИЧКАРЬ Вадим Владимирович  (посмертно) — сержант
  • СОКОЛОВИЧ Александр Николаевич – старший сержант
  • ТИМОЩУК Петр Васильевич  (посмертно) – солдат
  • ТОЛКАЧЕВ Иван Сергеевич — младший лейтенант
  • ТРАЧКАР Дмитрий Павлович - старшина 2 статьи
  • ТУЛИК Игорь Васильевич – младший сержант
  • ТУМАНОВ Константин  Александрович (посмертно) – сержант
  • ФЕДЬКО Богдан Александрович  (посмертно) – старший солдат
  • ФЕСЬ Максим Сергеевич – старший матрос
  • ФИАЛКОВСКИЙ Николай Иванович (посмертно) — главный сержант
  • ХАРЛАМОВ Александр  Александрович (посмертно) – солдат
  • ХОЛОД Алексей Андреевич - лейтенант
  • ЧЕРВОНЕЦ Андрей Михайлович  (посмертно) — старший сержант
  • ЧОРНОБАЙ Игорь Михайлович  (посмертно) - солдат
  • ШАВУРСКИЙ Виталий Александрович (посмертно) – солдат
  • ШВЕЦ Андрей Тарасович  (посмертно) — солдат
  • ШЕВЧУК Николай Васильевич  (посмертно) - штаб-сержант
  • ШИНКАРУК Андрей Андреевич - солдат
  • ШУТЕНКО Роман Юрьевич  (посмертно) – сержант
  • ЮШАК Дмитрий Владимирович - солдат
  • ЯКОВЕЦ Дмитрий Петрович  (посмертно) – старший солдат

Награжден медалью "За военную службу Украины"

  • БОГИНИЧ Никита Сергеевич - матрос
  • БОРИСОВЕЦ Виталий Николаевич - младший сержант
  • ВИТРЯНСКИЙ Андрей Николаевич - старший матрос
  • ГАМАЛЬ Мирослав Иванович - старший лейтенант
  • ГЕРАСИМОВ Евгений Русланович — матрос
  • ГЛУХОВ Андрей Иванович - сержант
  • ГОЛДЕНБЕРГ Олег Михайлович - солдат
  • ГРОМОВОЙ Евгений Павлович - лейтенант
  • ГУНДЕР Владимир Сергеевич - лейтенант
  • ГУЦАЛ Петр Владиславович - солдат
  • ЗАВАДСКИЙ Геннадий Вячеславович - солдат
  • ЗАРУЦКИЙ Максим Иванович - старшегоий солдат
  • КАНЮС Руслан Николаевич - солдат
  • КАТРИЧ Богдан Александрович - матрос
  • КЕРНАСОВСКИЙ Валерий Валерьевич — старший матрос
  • КОРВАТКО Алексей Викторович — старший солдат
  • КРАСИЛИЧ Олег Викторович — солдат
  • КРИМИНСКИЙ Сергей Игоревич  — солдат
  • КУРНОС Виталий Викторович — матрос
  • ЛУЦЕНКО Роман Алексеевич — старший солдат
  • МАКСИМЧУК Михаил  Михайлович – старший сержант
  • МНОГОДЕТНЫЙ Алексей Викторович — матрос
  • НИКУЛИЧЕВ Иван  Александрович - старший солдат
  • ОКУНЬ Виталий Григорьевич — старший сержант
  • ОНУФРИЙЧУК Сергей Николаевич — солдат
  • ОХРИМЕНКО Виталий Сергеевич — старший солдат
  • ПАНАСЮК Анатолий Степанович — старший сержант
  • ПЕТРАЩУК ВасилиЙ Васильевич  - солдат
  • ПОЛИЩУК Антон Леонидович - солдат
  • ПОЛОВЕЦ Василий Геннадьевич  - матрос
  • САБИЙ Иван Сергеевич - солдат
  • САЛЬНИК Андрей Александрович - матрос
  • СЕМЕНЧУК Ярослав Петрович – старший матрос
  • СКЛЯР Алексей Николаевич — сержант
  • СТЕЛЬМАХ Василий Ярославович – солдат
  • СТРУТИНСКИЙ Николай Николаевич — солдат
  • ТОМАЩУК Михаил  Станиславович - старший солдат
  • ФЕДОСЕНКО Александр Александрович - лейтенант
  • ХОРУЖИЙ Василий Васильевич  — старший солдат
  • ХОРУЖИЙ Юрий Васильевич — старший солдат
  • ЧЕРНЕЦКИЙ Виктор Сергеевич - матрос
  • ЧЕРНЯК Юрий Петрович - капитан
  • ЧОРНЫЙ Анатолий Алексеевич - солдат
  • ШПАК Максим Олегович — матрос
  • ШРАМ Денис Валерьевич — старший солдат
  • ЯСИНСКИЙ Дмитрий Александрович – старший матрос
  • ЯЩУК Дмитрий Петрович – солдат

Награжден медалью "Защитнику Отечества"

  • АРЦЕБАШЕВ Владимир  Николаевич — старший сержант
  • БАЗАЛИЙСКИЙ Александр  Владимирович - майор
  • БОТВИНЧЕНКО Александр  Сергеевич — матрос
  • БУЙЛЕНКОВ Александр  Леонидович — старший солдат
  • ВОЕНБУРГ Владислав Евгеньевич — старший матрос
  • ГРЕБИНЧЕНКО Игорь Сергеевич — старший солдат
  • ДАНИЛЕВ Зиновий Васильевич  — сержант
  • ДЕМИДЕНКО Дмитрий Александрович - лейтенант
  • ЖЕЛЕЗНОВ Сергей Александрович — лейтенант
  • КИРПАНЬ НиколаЙ Николаевич  — солдат
  • КИСЕЛЕВ Виктор Владимирович - старшИЙ лейтенант
  • КОРНИЙКО Александр Юрьевич  — солдат
  • КРИВЕНКО Михаил Яковлевич — младший сержант
  • ЛЕБЕДКО Валерий Сергеевич  (посмертно) – солдат
  • МАРТЫНЮК Сергей Владимирович — подполковник
  • МУРАРЕНКО Николай Николаевич — старший солдат
  • НИДАЧКОВСКИЙ Андрей Степанович — старший матрос
  • НИКОЛЕНКО Артем Витальевич  — солдат
  • ПРИТУЛА Вадим Николаевич – младший сержант
  • СТЕФИНИН Андрей Васильевич - солдат
  • СТОРЧАЙ Артем Вячеславович - капитан
  • ТЕСТОВ Сергей Викторович - майор
  • ТОМАШЕВСКИЙ Андрей Михайлович - капитан
  • ФИЛОНЕНКО Александр  Сергеевич — старший сержант
  • ФОМИЧЕВ Сергей Николаевич — сержант
  • ЧЕРЕПАХА Виктор Иванович - майор
  • ЧИГИРИК Виталий Иванович - майор
  • ШЕВЧУК Виктор Васильевич – главный сержант.

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