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Зеленский наградил 189 военнослужащих, из них 25 – посмертно

17 августа, 2022 среда
09:03
Общество

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 189 нацгвардейцев, полицейских, таможенников и пограничников. Из них 25 присвоены награды посмертно

Соответствующий указ №582/2022 появился на сайте президента Украины .

Национальная гвардия Украины

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

  • БЕЛЯЕВА Андрея Николаевича - полковника
  • ЖУРАВЛЕВА Руслана Витальевича — подполковника
  • ИВАЩЕНКО Николая Александровича - полковника
  • МАТВЕЕВА Игоря Игоревича (посмертно) - майора
  • ПУГАЧА Игоря Александровича (посмертно) - майора
  • СЕРДЮК Сергея Юрьевича - полковника
  • ЦИНСКОГО Дмитрия Олеговича - майора

Наградить орденом "За мужество" ІІ степени

  • КЛИМЕНКО Артема Сергеевича - капитана
  • СЕЛИДБОВСКОГО Игоря Игоревича (посмертно) — подполковник

Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

  • АЛЕКСАНДРОВА Олега Александровича - лейтенанта
  • АНТОНЕНКО Дмитрия Александровича (посмертно) — солдата
  • БЕЗЗУБЕНКО Александра Сергеевича - капитана
  • БЕЗИМУ Ивана Анатольевича (посмертно) — младшего сержанта
  • БЫЧКОВА Александра Денисовича (посмертно) – солдата
  • БУРЫХА Богдана Михайловича (посмертно) — старшего сержанта
  • БУСЯКА Владислава Юрьевича (посмертно) – солдата
  • ВРАЩУКА Богдана Валентиновича - капитана
  • ГОЛОЗУБОВА Руслана Анатольевича (посмертно) – старшего лейтенанта
  • ГОНЧАРЕНКО Владислав Сергеевич (посмертно) — старший солдат
  • ГОРБЕНКО Олега Викторовича - подполковника
  • ДЕМЧЕНКО Николая Юрьевича (посмертно) — младшего сержанта
  • ДЕРЕВЯНКА Олега Витальевича - старшего лейтенанта
  • ДУДЧЕНКО Олега Ивановича - мастер-сержанта
  • ЖЕРЕБЕЦКОГО Юрия Васильевича — старшего сержанта
  • ИЩЕВА Юрия Игоревича (посмертно) – сержанта
  • КОСТЮЧЕНКО Максима Михайловича (посмертно) — старшего солдата
  • КОФАНОВА Даниил Сергеевич (посмертно) — младший сержант
  • КОХАНОВА Артема Юрьевича (посмертно) — солдата
  • МАКСИМОВА Владимира Викторовича - старшего лейтенанта
  • МЕЛЬНИКА Марка Владимировича (посмертно) — солдата
  • МИСКОВА Романа Григорьевича (посмертно) - солдата
  • НЕСВИТА Владислава Руслановича — старшего лейтенанта
  • ОРЛА Максима Петровича – старшего лейтенанта
  • ПОЗУЩАНАЯ Александра Ивановича (посмертно) — старшего сержанта
  • ПЕЧЕРСКОГО Андрея Сергеевича (посмертно) – младшего сержанта
  • РЕДЮ Артема Юрьевича (посмертно) - лейтенанта
  • СИЛЬЧЕНКО Михаила Александровича - старшего лейтенанта
  • СКОРИКОВА Владислава Сергеевича - лейтенанта
  • СНИТКИНА Михаила Юрьевича - подполковника
  • ШЕВЧЕНКО Александра Валерьевича (посмертно) - солдата
  • ШИРОКИХ Владимира Владимировича - штаб-сержанта
  • ЩЕРБИНА Дмитрия Александровича — подполковника
  • Юрковца Евгения Юрьевича - майора

Наградить медалью "За военную службу Украины"

  • БАРАНА Александра Сергеевича - старшего лейтенанта
  • БАРАНОВСКОГО Владислава Владимировича - солдата
  • БЛОЩАКА Владислава Александровича - солдата
  • БОЙЧУКА Андрея Николаевича – капитана
  • БРЫНДЮКОВА Евгения Александровича — солдата
  • БУТРИК Дмитрия Владимировича - старшего солдата
  • ВАРЛАМА Тараса Юрьевича – главного сержанта
  • ГАРДА Виталия Витальевича — младшего лейтенанта
  • ГОЛОВЧАНСКОГО Валерия Витальевича - солдата
  • ГОМЕСА-ДОВБУША Сергея Михаила - старшего солдата
  • ГРИНЕВИЧА Александра Ивановича - старшего солдата
  • ГРИЦА Андрея Богдановича - старшего солдата
  • ГУРИНА Евгения Владимировича - майора
  • ИЖАКА Николая Сергеевича - подполковника
  • КИРИЛЛЮКА Евгения Владимировича — младшего лейтенанта
  • КИРИЧЕНКО Вадима Витальевича — майора
  • КОЖАНОВА Дмитрия Леонидовича — главного сержанта
  • КОКОЗА Артема Витальевича — солдата
  • КОРОБКА Кирилла Константиновича - солдата
  • КРЮЧКА Игоря Федоровича - старшего солдата
  • КУПАЛЬНОГО Виталия Сергеевича - штаб-сержанта
  • ЛУКАНОВА Александра Николаевича – сержанта
  • НАБОЙЧЕНКО Николая Александровича — младшего сержанта
  • РУЛЛУ Олега Игоревича - солдата
  • СЕЛИНА Андрея Викторовича - штаб-сержанта
  • СТАНКЕВИЧА Кирилла Андреевича - солдата
  • СУБИЦКОГО Алексея Николаевича — солдата
  • ТАРАДАЙКО Ярослава Григорьевича — подполковника
  • ТАРАСЕНКО Владислава Валерьевича - майора
  • ТРУШКОВА Дмитрия Дмитриевича - лейтенанта
  • ШАМРАЯ Александра Витальевича — солдата
  • ШВЕЦА Анатолия Игоревича — старшего солдата

Наградить медалью "За безупречную службу" ІІІ степени

  • ПАНЧЕНКО Оксану Александровну - капитана

Наградить медалью "Защитнику Отечества"

  • АНОХИНА Дениса Геннадиевича - младшего лейтенанта
  • БАГЛИКА Никиту Михайловича - солдата
  • БАРЫШЕВА Максима Александровича - солдата
  • БАСКА Сергея Владимировича - солдата
  • БИРСАНА Артема Александровича - солдата
  • БИЛАНА Дмитрия Васильевича - солдата
  • БОГДАНОВА Ивана Валерьевича – главного сержанта
  • БОЙКА Богдана Петровича - старшего лейтенанта
  • ДРАКА Дмитрия Сергеевича — старшего лейтенанта
  • БОРЕЦКОГО Николая Александровича - младшего сержанта
  • БРИКОВА Дениса Сергеевича - солдата
  • БУГАЙЧУКА Евгения Романовича - солдата
  • СВЕКЛА Андрея Анатольевича — солдата
  • ВАЛЬЧУКА Виктора Анатольевича - старшего сержанта
  • ВАСИЛЬКОВА Владимира Владимировича - солдата
  • ВЕРГУНА Евгения Владимировича - солдата
  • ВОРОНЮКА Василия Владимировича - солдата
  • ГАЛИЯ Сергея Тарасовича - майора
  • ГЛИНЯНОГО Станислава Владимировича – солдата
  • ГНАТЮКА Игоря Евгеньевича — солдата
  • ГОЛОБОРЩИЯ Константина Сергеевича — солдата
  • ГОЛЬЦОВА Олега Павловича - старшего солдата
  • ГОРДИЕНКО Александра Николаевича - подполковника
  • ГРИЦИВА Григория Андреевича — солдата
  • ГУМЕНЧУКА Владислава Юрьевича – старшего сержанта
  • ГУМЕНЮКА Юрия Николаевича - штаб-сержанта
  • ДАНИЛЬЧЕНКО Дениса Руслановича — солдата
  • ЗМАРАДУ Евгения Николаевича — старшего лейтенанта
  • КИРИЛЛЮКА Сергея Васильевича - капитана
  • КУЗНЕЦА Андрея Валентиновича — сержанта
  • КОДАЦКОГО Владимира Сергеевича - солдата
  • КОЛОТА Александра Александровича - лейтенанта
  • КОРОБКУ Владимира Ивановича - младшего сержанта
  • КУТЮ Максима Юрьевича - лейтенанта
  • ЛУПУШОРА Геннадия Сергеевича - солдата
  • ЛЯШЕНКО Артура Александровича - капитана
  • МАМЕЦКОГО Сергея Александровича — солдата
  • МАНАШКИНА Дмитрия Владимировича - старшего сержанта
  • МАНЬКО Вадима Александровича - капитана
  • МАРУСОВА Юлиана Сергеевича - солдата
  • МЕЛЕГУ Дмитрия Шандоровича — старшего солдата
  • МЕЛЬНИКА Евгения Анатольевича - солдата
  • ОВСЯНИКОВА Вячеслава Андреевича - капитана
  • ОЛЕЙНИКА Виктора Юрьевича — солдата
  • ГОСПОДА Андрея Сергеевича — солдата
  • ПЕРЕХРЕСТА Виталия Николаевича — старшего сержанта
  • ПЕТРАЧКОВА Игоря Сергеевича - солдата
  • ПЕТРУКА Максима Александровича - солдата
  • ПЛОХОГО Сергея Сергеевича — сержанта
  • ПОДОБНОГО Сергея Николаевича — сержанта
  • РАДИЕВСКОГО Андрея Александровича - майора
  • РАДЧЕНКО Максима Романовича — солдата
  • РЕЗНИЧЕНКО Павла Олеговича — солдата
  • РЫБЦОВА Сергея Николаевича - старшего солдата
  • РОЖЧЕНКО Юрия Владимировича — сержанта
  • РОМАНЕНКО Владимира Сергеевича - капитана
  • РОССИХИНА Сергея Сергеевича — старшего сержанта
  • САВЧЕНКО Николая Александровича — старшего солдата
  • СЕМЕНЮК Сергея Александровича - капитана
  • СМАЛЬЦА Германа Николаевича - солдата
  • СОЛЕНОВА Юрия Валерьевича — главного сержанта
  • СТЕЦЕНКО Дмитрия Константиновича — младшего сержанта
  • СТЯГАЙЛО Владислава Викторовича — солдата
  • ТАРАСОВА Валентина Александровича - лейтенанта
  • ТУХАРЬ Илью Викторовича — капитана
  • ВДОВИКУ Романа Николаевича – сержанта
  • УДОВИЧЕНКО Дмитрия Вадимовича — младшего лейтенанта
  • ФИЛИПОВСКОГО Ярослава Николаевича - младшего сержанта
  • ФОКИНА Виталий Валерьевич — старший солдат
  • ФРАШКА Валерия Валерьевича - солдата
  • ХУДИКА Артема Владимировича — солдата
  • СВЕРКУНА Владислава Витальевича — майора
  • ЦЕБЕНКО Сергея Сергеевича — солдата
  • ЧУЙКО Сергея Игоревича — солдата
  • ШВЕЦ Владимира Алексеевича — солдата
  • ШЕВЧУКА Василия Петровича - солдата
  • ШЕВЧУКА Виталия Витальевича - солдата
  • ШУЛЬГУ Артема Андреевича — младшего сержанта
  • ЩЕПЕТИННИКОВА Дмитрия Валерьевича - капитана
  • ЩЕРБИНИНА Виталия Николаевича - солдата
  • ЮНАША Романа Анатольевича - солдата
  • ЯКИМЧУКА Андрея Андреевича – сержанта

Национальная полиция Украины

Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

  • БЛИЗНЕЦА Сергея Юрьевича (посмертно) — капитана полиции
  • БОНДАРЕНКО Максима Геннадьевича — старшего сержанта полиции
  • ЧАБАХА Юрия Александровича (посмертно) - капитана полиции

Государственная таможенная служба Украины

Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

  • БЕЛЯВСКОГО Александра Олеговича (посмертно) — главного государственного инспектора отдела Сумской таможни
  • НАШИВАНА Александра Викторовича - старшего государственного инспектора отдела Сумской таможни

Государственная пограничная служба Украины

Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

  • РЕШЕТНЯКА Алексея Николаевича (посмертно) – старшего сержанта
  • СЕМАКА Александра Алексеевича (умеренно) — солдата

Наградить орденом Даниила Галицкого

  • МУЛА Сергея Анатольевича - генерал-майора

Наградить медалью "За военную службу Украины"

  • БУРЛАЧЕНКО Владимира Владимировича - подполковника
  • КОНЯХИНА Сергея Александровича - полковника
  • КОНЕЧНОГО Ивана Васильевича - полковника
  • НЕРОДЕНКО Олега Васильевича - полковника
  • РОГАЛЬЧУКА Алексея Леонидовича – мастер-сержанта
  • СКАВРОНСКОГО Вячеслава Станиславовича - полковника

Наградить медалью "За безупречную службу" ІІІ степени

  • БОДНАРА Вадима Владимировича - подполковника
  • ЛОГВИНЕНКО Александра Владимировича - подполковника
  • НАРОЛЬСКОГО Дениса Олеговича - подполковника
  • ОСЫПЦА Александра Валерьевича - полковника
  • ТОКАРА Олега Владимировича — полковника

Наградить медалью "Защитнику Отечества"

  • БУСЛАВА Константина Сергеевича - младшего сержанта
  • ВАСИЛЬЦИВА Романа Ивановича - майора
  • ВИННИКА Александра Александровича – старшего сержанта
  • ДИДИЧА Михаила Михайловича - солдата
  • ЕРИСКОВСКИЙ Максим Александрович — старший сержант
  • ИВАХНЕНКО Алексея Анатольевича – мастер-сержанта
  • КУРИЛА Олега Владимировича - солдата
  • КУРЫШКА Николая Анатольевича — солдата
  • ЛИТУШКА Константина Петровича — младшего сержанта
  • ПАВЛЮКА Игоря Петровича - солдата
  • СВИСТУНА Романа Зиновьевича — солдата
  • ЩИГОЛА Федора Николаевича - старшего солдата.

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Президент Украины
война с Россией
Владимир Зеленский
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