Зеленский наградил 189 военнослужащих, из них 25 – посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский наградил 189 нацгвардейцев, полицейских, таможенников и пограничников. Из них 25 присвоены награды посмертно
Соответствующий указ №582/2022 появился на сайте президента Украины .
Национальная гвардия Украины
Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени
- БЕЛЯЕВА Андрея Николаевича - полковника
- ЖУРАВЛЕВА Руслана Витальевича — подполковника
- ИВАЩЕНКО Николая Александровича - полковника
- МАТВЕЕВА Игоря Игоревича (посмертно) - майора
- ПУГАЧА Игоря Александровича (посмертно) - майора
- СЕРДЮК Сергея Юрьевича - полковника
- ЦИНСКОГО Дмитрия Олеговича - майора
Наградить орденом "За мужество" ІІ степени
- КЛИМЕНКО Артема Сергеевича - капитана
- СЕЛИДБОВСКОГО Игоря Игоревича (посмертно) — подполковник
Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени
- АЛЕКСАНДРОВА Олега Александровича - лейтенанта
- АНТОНЕНКО Дмитрия Александровича (посмертно) — солдата
- БЕЗЗУБЕНКО Александра Сергеевича - капитана
- БЕЗИМУ Ивана Анатольевича (посмертно) — младшего сержанта
- БЫЧКОВА Александра Денисовича (посмертно) – солдата
- БУРЫХА Богдана Михайловича (посмертно) — старшего сержанта
- БУСЯКА Владислава Юрьевича (посмертно) – солдата
- ВРАЩУКА Богдана Валентиновича - капитана
- ГОЛОЗУБОВА Руслана Анатольевича (посмертно) – старшего лейтенанта
- ГОНЧАРЕНКО Владислав Сергеевич (посмертно) — старший солдат
- ГОРБЕНКО Олега Викторовича - подполковника
- ДЕМЧЕНКО Николая Юрьевича (посмертно) — младшего сержанта
- ДЕРЕВЯНКА Олега Витальевича - старшего лейтенанта
- ДУДЧЕНКО Олега Ивановича - мастер-сержанта
- ЖЕРЕБЕЦКОГО Юрия Васильевича — старшего сержанта
- ИЩЕВА Юрия Игоревича (посмертно) – сержанта
- КОСТЮЧЕНКО Максима Михайловича (посмертно) — старшего солдата
- КОФАНОВА Даниил Сергеевич (посмертно) — младший сержант
- КОХАНОВА Артема Юрьевича (посмертно) — солдата
- МАКСИМОВА Владимира Викторовича - старшего лейтенанта
- МЕЛЬНИКА Марка Владимировича (посмертно) — солдата
- МИСКОВА Романа Григорьевича (посмертно) - солдата
- НЕСВИТА Владислава Руслановича — старшего лейтенанта
- ОРЛА Максима Петровича – старшего лейтенанта
- ПОЗУЩАНАЯ Александра Ивановича (посмертно) — старшего сержанта
- ПЕЧЕРСКОГО Андрея Сергеевича (посмертно) – младшего сержанта
- РЕДЮ Артема Юрьевича (посмертно) - лейтенанта
- СИЛЬЧЕНКО Михаила Александровича - старшего лейтенанта
- СКОРИКОВА Владислава Сергеевича - лейтенанта
- СНИТКИНА Михаила Юрьевича - подполковника
- ШЕВЧЕНКО Александра Валерьевича (посмертно) - солдата
- ШИРОКИХ Владимира Владимировича - штаб-сержанта
- ЩЕРБИНА Дмитрия Александровича — подполковника
- Юрковца Евгения Юрьевича - майора
Наградить медалью "За военную службу Украины"
- БАРАНА Александра Сергеевича - старшего лейтенанта
- БАРАНОВСКОГО Владислава Владимировича - солдата
- БЛОЩАКА Владислава Александровича - солдата
- БОЙЧУКА Андрея Николаевича – капитана
- БРЫНДЮКОВА Евгения Александровича — солдата
- БУТРИК Дмитрия Владимировича - старшего солдата
- ВАРЛАМА Тараса Юрьевича – главного сержанта
- ГАРДА Виталия Витальевича — младшего лейтенанта
- ГОЛОВЧАНСКОГО Валерия Витальевича - солдата
- ГОМЕСА-ДОВБУША Сергея Михаила - старшего солдата
- ГРИНЕВИЧА Александра Ивановича - старшего солдата
- ГРИЦА Андрея Богдановича - старшего солдата
- ГУРИНА Евгения Владимировича - майора
- ИЖАКА Николая Сергеевича - подполковника
- КИРИЛЛЮКА Евгения Владимировича — младшего лейтенанта
- КИРИЧЕНКО Вадима Витальевича — майора
- КОЖАНОВА Дмитрия Леонидовича — главного сержанта
- КОКОЗА Артема Витальевича — солдата
- КОРОБКА Кирилла Константиновича - солдата
- КРЮЧКА Игоря Федоровича - старшего солдата
- КУПАЛЬНОГО Виталия Сергеевича - штаб-сержанта
- ЛУКАНОВА Александра Николаевича – сержанта
- НАБОЙЧЕНКО Николая Александровича — младшего сержанта
- РУЛЛУ Олега Игоревича - солдата
- СЕЛИНА Андрея Викторовича - штаб-сержанта
- СТАНКЕВИЧА Кирилла Андреевича - солдата
- СУБИЦКОГО Алексея Николаевича — солдата
- ТАРАДАЙКО Ярослава Григорьевича — подполковника
- ТАРАСЕНКО Владислава Валерьевича - майора
- ТРУШКОВА Дмитрия Дмитриевича - лейтенанта
- ШАМРАЯ Александра Витальевича — солдата
- ШВЕЦА Анатолия Игоревича — старшего солдата
Наградить медалью "За безупречную службу" ІІІ степени
- ПАНЧЕНКО Оксану Александровну - капитана
Наградить медалью "Защитнику Отечества"
- АНОХИНА Дениса Геннадиевича - младшего лейтенанта
- БАГЛИКА Никиту Михайловича - солдата
- БАРЫШЕВА Максима Александровича - солдата
- БАСКА Сергея Владимировича - солдата
- БИРСАНА Артема Александровича - солдата
- БИЛАНА Дмитрия Васильевича - солдата
- БОГДАНОВА Ивана Валерьевича – главного сержанта
- БОЙКА Богдана Петровича - старшего лейтенанта
- ДРАКА Дмитрия Сергеевича — старшего лейтенанта
- БОРЕЦКОГО Николая Александровича - младшего сержанта
- БРИКОВА Дениса Сергеевича - солдата
- БУГАЙЧУКА Евгения Романовича - солдата
- СВЕКЛА Андрея Анатольевича — солдата
- ВАЛЬЧУКА Виктора Анатольевича - старшего сержанта
- ВАСИЛЬКОВА Владимира Владимировича - солдата
- ВЕРГУНА Евгения Владимировича - солдата
- ВОРОНЮКА Василия Владимировича - солдата
- ГАЛИЯ Сергея Тарасовича - майора
- ГЛИНЯНОГО Станислава Владимировича – солдата
- ГНАТЮКА Игоря Евгеньевича — солдата
- ГОЛОБОРЩИЯ Константина Сергеевича — солдата
- ГОЛЬЦОВА Олега Павловича - старшего солдата
- ГОРДИЕНКО Александра Николаевича - подполковника
- ГРИЦИВА Григория Андреевича — солдата
- ГУМЕНЧУКА Владислава Юрьевича – старшего сержанта
- ГУМЕНЮКА Юрия Николаевича - штаб-сержанта
- ДАНИЛЬЧЕНКО Дениса Руслановича — солдата
- ЗМАРАДУ Евгения Николаевича — старшего лейтенанта
- КИРИЛЛЮКА Сергея Васильевича - капитана
- КУЗНЕЦА Андрея Валентиновича — сержанта
- КОДАЦКОГО Владимира Сергеевича - солдата
- КОЛОТА Александра Александровича - лейтенанта
- КОРОБКУ Владимира Ивановича - младшего сержанта
- КУТЮ Максима Юрьевича - лейтенанта
- ЛУПУШОРА Геннадия Сергеевича - солдата
- ЛЯШЕНКО Артура Александровича - капитана
- МАМЕЦКОГО Сергея Александровича — солдата
- МАНАШКИНА Дмитрия Владимировича - старшего сержанта
- МАНЬКО Вадима Александровича - капитана
- МАРУСОВА Юлиана Сергеевича - солдата
- МЕЛЕГУ Дмитрия Шандоровича — старшего солдата
- МЕЛЬНИКА Евгения Анатольевича - солдата
- ОВСЯНИКОВА Вячеслава Андреевича - капитана
- ОЛЕЙНИКА Виктора Юрьевича — солдата
- ГОСПОДА Андрея Сергеевича — солдата
- ПЕРЕХРЕСТА Виталия Николаевича — старшего сержанта
- ПЕТРАЧКОВА Игоря Сергеевича - солдата
- ПЕТРУКА Максима Александровича - солдата
- ПЛОХОГО Сергея Сергеевича — сержанта
- ПОДОБНОГО Сергея Николаевича — сержанта
- РАДИЕВСКОГО Андрея Александровича - майора
- РАДЧЕНКО Максима Романовича — солдата
- РЕЗНИЧЕНКО Павла Олеговича — солдата
- РЫБЦОВА Сергея Николаевича - старшего солдата
- РОЖЧЕНКО Юрия Владимировича — сержанта
- РОМАНЕНКО Владимира Сергеевича - капитана
- РОССИХИНА Сергея Сергеевича — старшего сержанта
- САВЧЕНКО Николая Александровича — старшего солдата
- СЕМЕНЮК Сергея Александровича - капитана
- СМАЛЬЦА Германа Николаевича - солдата
- СОЛЕНОВА Юрия Валерьевича — главного сержанта
- СТЕЦЕНКО Дмитрия Константиновича — младшего сержанта
- СТЯГАЙЛО Владислава Викторовича — солдата
- ТАРАСОВА Валентина Александровича - лейтенанта
- ТУХАРЬ Илью Викторовича — капитана
- ВДОВИКУ Романа Николаевича – сержанта
- УДОВИЧЕНКО Дмитрия Вадимовича — младшего лейтенанта
- ФИЛИПОВСКОГО Ярослава Николаевича - младшего сержанта
- ФОКИНА Виталий Валерьевич — старший солдат
- ФРАШКА Валерия Валерьевича - солдата
- ХУДИКА Артема Владимировича — солдата
- СВЕРКУНА Владислава Витальевича — майора
- ЦЕБЕНКО Сергея Сергеевича — солдата
- ЧУЙКО Сергея Игоревича — солдата
- ШВЕЦ Владимира Алексеевича — солдата
- ШЕВЧУКА Василия Петровича - солдата
- ШЕВЧУКА Виталия Витальевича - солдата
- ШУЛЬГУ Артема Андреевича — младшего сержанта
- ЩЕПЕТИННИКОВА Дмитрия Валерьевича - капитана
- ЩЕРБИНИНА Виталия Николаевича - солдата
- ЮНАША Романа Анатольевича - солдата
- ЯКИМЧУКА Андрея Андреевича – сержанта
Национальная полиция Украины
Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени
- БЛИЗНЕЦА Сергея Юрьевича (посмертно) — капитана полиции
- БОНДАРЕНКО Максима Геннадьевича — старшего сержанта полиции
- ЧАБАХА Юрия Александровича (посмертно) - капитана полиции
Государственная таможенная служба Украины
Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени
- БЕЛЯВСКОГО Александра Олеговича (посмертно) — главного государственного инспектора отдела Сумской таможни
- НАШИВАНА Александра Викторовича - старшего государственного инспектора отдела Сумской таможни
Государственная пограничная служба Украины
Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени
- РЕШЕТНЯКА Алексея Николаевича (посмертно) – старшего сержанта
- СЕМАКА Александра Алексеевича (умеренно) — солдата
Наградить орденом Даниила Галицкого
- МУЛА Сергея Анатольевича - генерал-майора
Наградить медалью "За военную службу Украины"
- БУРЛАЧЕНКО Владимира Владимировича - подполковника
- КОНЯХИНА Сергея Александровича - полковника
- КОНЕЧНОГО Ивана Васильевича - полковника
- НЕРОДЕНКО Олега Васильевича - полковника
- РОГАЛЬЧУКА Алексея Леонидовича – мастер-сержанта
- СКАВРОНСКОГО Вячеслава Станиславовича - полковника
Наградить медалью "За безупречную службу" ІІІ степени
- БОДНАРА Вадима Владимировича - подполковника
- ЛОГВИНЕНКО Александра Владимировича - подполковника
- НАРОЛЬСКОГО Дениса Олеговича - подполковника
- ОСЫПЦА Александра Валерьевича - полковника
- ТОКАРА Олега Владимировича — полковника
Наградить медалью "Защитнику Отечества"
- БУСЛАВА Константина Сергеевича - младшего сержанта
- ВАСИЛЬЦИВА Романа Ивановича - майора
- ВИННИКА Александра Александровича – старшего сержанта
- ДИДИЧА Михаила Михайловича - солдата
- ЕРИСКОВСКИЙ Максим Александрович — старший сержант
- ИВАХНЕНКО Алексея Анатольевича – мастер-сержанта
- КУРИЛА Олега Владимировича - солдата
- КУРЫШКА Николая Анатольевича — солдата
- ЛИТУШКА Константина Петровича — младшего сержанта
- ПАВЛЮКА Игоря Петровича - солдата
- СВИСТУНА Романа Зиновьевича — солдата
- ЩИГОЛА Федора Николаевича - старшего солдата.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.24
Покупка 39.24Продажа 39.98
-
EUR
Покупка 39.7Продажа 40.74
- Актуальное
- Важное