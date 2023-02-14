Зеленский наградил 186 военных и отметил ряд подразделений, воюющих на востоке
В понедельник, 13 февраля, президент Владимир Зеленский наградил 186 военнослужащих ВСУ
Об этом Зеленский сказал в обращении.
"Вечером подписал указы о награждении наших воинов. Государственными наградами отмечены 186 военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - сказал Зеленский.
Кроме того, президент отметил работу трех воюющих на Луганщине бригад и полка, который защищает Донетчину.
"По итогам этих дней отмечу бойцов 66-й отдельной механизированной бригады, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 81-й аэромобильной бригады, чрезвычайно стойко защищающих Луганщину. А также воинов 5-го отдельного штурмового полка, героически обороняющих Донетчину. Благодарю вас всех, ребята! Помним: каждый новый добытый для Украины результат – это сокращение времени до победы", - сказал Зеленский.
Президент также поблагодарил каждого, кто работает в поддержку Украины.
"Я благодарю всех, кто работает на наше государство! Я благодарю всех, кто помогает! Я благодарю каждую и каждого, кто в бою! Спасибо каждому нашему воину, кто не дает оккупанту окружить Бахмут, кто уничтожает врага на Угледарском направлении, не оставляя от оккупанта ничего, кроме выжженных следов на земле, и кто удерживает другие наши принципиальные фронтовые позиции", - сказал Зеленский.
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