Об этом говорится в приказе №548/2022 "О награждении государственными наградами Украины" на сайте президента .

За самоотверженность и мужество в защите суверенитета и целостности Украины Зеленский отметил защитников.

Национальная гвардия Украины

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

КЕЛЯ Сергея Михайловича - майора

Наградить орденом "За мужество" ІІ степени

ГУТА Романа Игоревича - младшего лейтенанта

Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

БАКЛАЖКА Михаила Михайловича – старшего солдата

Барышника Максима Валерьевича – солдата

БЕЛОВА Виталия Викторовича — старшего лейтенанта

БОРОВСКИХ Дмитрия Васильевича — старшего солдата

ВИШНЮ Игоря Владимировича — майора

ВИННИКА Владислава Владиславовича – солдата

ГАВРИЛЮКА Алексея Александровича – младшего сержанта

ГЛУШКО Александра Николаевича (посмертно) – лейтенанта

ГОЛОВКО Даниила Андреевича (посмертно) – солдата

ГОРБАТКО Артема Федоровича — старшего солдата

ГУСЕЙНОВА Эльмана Али оглы – старшего солдата

ДАЦА Дмитрия Геннадьевича - старшего лейтенанта

ЖАДЬКО Романа Игоревича (посмертно) – солдата

ЖУГАНА Константина Александровича – старшего солдата

ЗАПОРОЖЦА Александра Ивановича (посмертно) – старшего лейтенанта

КЛИМЕНКО Николая Валерьевича — старшего солдата

КОВТУНА Богдана Валерьевича - солдата

КОЛЕСНИКА Дениса Викторовича — младшего сержанта

КУХАРЕНКО Виталия Григорьевича — солдата

КУХАРЯ Василия Васильевича (посмертно) — солдата

ЛЕВЧЕНКО Родиона Валерьевича — солдата

ЛИЗАВЕНКО Дмитрия Васильевича (посмертно) — лейтенанта

МАКОВОЗА Вадима Сергеевича - солдата

МАКОГОНА Ивана Петровича – старшего мастер-сержанта

МАКСИМОВА Артема Анатольевича — младшего сержанта

МИРОШНИКА Данила Игоревича - старшего солдата

МИХАЛЬЧУКА Тараса Леонидовича – солдата

МОТОРУ Назара Руслановича – старшего лейтенанта

МЯКУШКО Андрея Владимировича (посмертно) - штаб-сержанта

НАГОРНОГО Дениса Сергеевича – старшего лейтенанта

НАПАДАЙЛО Евгения Александровича — старшего лейтенанта

НАСИБОВА Руслана Аята оглы — старшего солдата

НЕКЛЕСУ Руслана Владимировича - старшего солдата

НОВОСЕЛЬСКОГО Александра Вадимовича — солдата

ОНИЩЕНКО Сергея Александровича — мастер-сержанта

ПАВЛОВСКОГО Дениса Юрьевича - солдата

ПАСТУХА Андрея Дмитриевича (посмертно) – старшего солдата

ПОДПОРИНА Романа Анатольевича - сержанта

РЕДЬКУ Игоря Николаевича (посмертно) — солдата

РУДАКОВА Виталия Сергеевича - сержанта

СЕМЕНЕНКО Ярослава Николаевича (посмертно) — солдата

СЕМЕНОВА Ростислава Владимировича (посмертно) - мастер-сержанта

СИДАЧЕНКО Олега Петровича — старшего мастер-сержанта

СОТНИКОВА Вадима Васильевича (посмертно) – младшего сержанта

СТРУСА Святослава Любомировича (посмертно) — солдата

ТИТОВА Сергея Владимировича (посмертно) - старшего солдата

УНТИЛУ Игоря Исааковича — старшего мастер-сержанта

ХАРТАНЮКА Максима Богдановича (посмертно) – старшего солдата

ХОЛОДА Вячеслава Андреевича (посмертно) — солдата

ХОМЕНКО Святослава Игоревича (посмертно) — старшего солдата

ШОСТАКА Андрея Анатольевича (посмертно) - штаб-сержанта

ЮНАША Дмитрия Анатольевича (посмертно) — главного сержанта

ЯКОВЕНКО Ивана Михайловича - младшего сержанта

Наградить орденом Данила Галицкого

МЕЛЬНИКА Андрея Николаевича - полковника

ЦИСА Алексея Ивановича - полковника

Наградить медалью "За военную службу Украине"

БАБЕНКО Даниила Андреевича — солдата

БИЛАСА Александра Александровича - старшего лейтенанта

БУЛИГУ Александра Сергеевича - младшего лейтенанта

ВАСИЛИКА Андрея Степановича - солдата

ВАСЯНОВИЧА Михаила Николаевича — солдата

ВЕЛИЧКО Антона Александровича — старшего солдата

ВЕЧИРКУ Сергея Сергеевича — главного сержанта

ВИШНЕВЕЦКОГО Михаила Александровича — главного сержанта

ВОРОТНИКОВА Евгения Андреевича - младшего сержанта

ГЛАДУНА Владимира Евгеньевича - старшего солдата

ГОЛОВИНА Максима Сергеевича - старшего солдата

ДЗУЕНКО Виталия Николаевича — старшего лейтенанта

ИВАНОВА Константина Андреевича - старшего солдата

КАБАНА Ивана Григорьевича - сержанта

КИРИЧЕНКО Олега Петровича — главного сержанта

КОЛОТУШУ Алексея Ивановича - капитана

КОТЕЛЯНЦА Станислава Сергеевича — солдата

ЛЮТЫ Ярослава Владимировича — старшего солдата

МАЛАНИЯ Петра Руслановича - солдата

МЕРКУЛОВА Геннадия Геннадиевича - солдата

МОКРОГО Евгения Ивановича - старшего сержанта

МОХНЕНКО Тараса Алексеевича — солдата

ОРИЩУКА Геннадия Алексеевича – сержанта

ПАСМУРЦЕВА Юрия Юрьевича — старшего солдата

ПЕТРИШИНА Андрея Владимировича - сержанта

ПЕХОВИЧА Алексея Ивановича — солдата

ПОГАСИЯ Сергея Григорьевича — старшего солдата

ПРОСЯНИКА Игоря Сергеевича — младшего сержанта

РУШЕЛЮКА Евгения Викторовича - солдата

САЕНКО Николая Васильевича - старшего лейтенанта

САНДУЛА Николая Николаевича — солдата

СЕРБИНА Анатолия Александровича - старшего солдата

СОЛТИСЮКА Юрия Васильевича - майора

СТРУСЕВИЧА Марьяна Сергеевича - солдата

ФЕДОРЕНКО Владислава Константиновича — старшего солдата

ХАРЛАМОВА Геннадия Владимировича - старшего солдата

ШИТОГО Романа Михайловича – сержанта

ЮРКОВЦА Виталия Юрьевича - майора

ЯРОША Даниила Максимовича — старшего солдата

Наградить медалью "Защитнику Отечества"

БАЙДЕЛЮКА Александра Петровича – старшего солдата

БУРЦЕВА Артура Игоревича — старшего солдата

ВОЛКОВА Геннадия Валерьевича - старшего солдата

ЗУБОВА Дмитрия Олеговича – главного сержанта

КОЛОМИЙЦА Ивана Петровича — старшего сержанта

КОЦЮБИНСКОГО Вадима Викторовича – главного сержанта

КРУШЕЛЬНИЦКОГО Вадима Витальевича — старшего солдата

МАКОРТЕЦКОГО Ивана Валентиновича – старшего лейтенанта

МАСЛОВА Илью Игоревича — старшего солдата

ОБЕРТИНСКОГО Владислава Владимировича — младшего сержанта

ПАНАСЕЙКО Алексея Евгеньевича — старшего солдата

ПЫЛЬНИКА Романа Владимировича — солдата

ПРОКОПЕНКО Александра Сергеевича - майора

ПУХНАРЕВИЧА Дениса Александровича — старшего солдата

РАТУШНОГО Вадима Евгеньевича — солдата

ШЕВЧУКА Вадима Владимировича - лейтенанта

ЩЕРБИНУ Анатолия Михайловича - капитана

Наградить медалью "За спасенную жизнь"

КИРИЛЬЧЕНКО Романа Викторовича — главного сержанта

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

ГЕРАСИМОВА Николая Николаевича - майора службы гражданской защиты

МАЛИНОЧКУ Ярослава Андреевича — младшего сержанта службы гражданской защиты

МИРОШНИКА Ярослава Николаевича (посмертно) — младшего сержанта службы гражданской защиты

ОВЧАРОВА Виталия Николаевича - сержанта службы гражданской защиты

ОЛЕЙНИКА Андрея Петровича - подполковника службы гражданской защиты

СУПРУНА Станислава Григорьевича - прапорщика службы гражданской защиты

Государственное бюро расследований

Наградить орденом "За заслуги" ІІІ степени

БОРОВЕНКО Александра Ивановича - майора Государственного бюро расследований

ВОРОНИНА Владимира Ивановича - подполковника Государственного бюро расследований

ЗУБЕНКО Сергея Евгеньевича — капитана Государственного бюро расследований

КАПУСТИНУ Дарину Сергеевну — лейтенанта Государственного бюро расследований

ЛЕЛЮКА Дениса Сергеевича — майора Государственного бюро расследований

ТАРАСЕНКО Руслана Владиславовича - подполковника Государственного бюро расследований

ТЕРЕХИНА Дмитрия Германовича — подполковника Государственного бюро расследований

ЧЕБОТАЕВА Андрея Юрьевича - майора Государственного бюро расследований

Государственная пограничная служба Украины

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

ГРЕЧКУ Андрея Александровича - лейтенанта

Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

ДЕМИДЕНКО Юрия Сергеевича — штаб-сержанта

ЖАРКОВА Петра Алексеевича - младшего сержанта

ЗАБОЛОТНОГО Александра Николаевича (посмертно) – старшего мастер-сержанта

ИВАНОВА Евгения Сергеевича - сержанта

ИВАНЬКОВА Владимира Александровича - подполковника

ЛАПЧЕНКО Ростислава Александровича (посмертно) — главного сержанта

МАЗУРА Руслана Григорьевича - капитана

МАМОЧКУ Виталия Алексеевича (посмертно) — главного сержанта

САВЧУКА Дмитрия Сергеевича – сержанта

СТУСА Ярослава Ивановича – капитана

ЧАЙКОВСКОГО Ярослава Сергеевича (посмертно) – сержанта

Наградить медалью "За военную службу Украине"

ГУЛЬЧАКА Сергея Алексеевича - подполковника

ДЕТКУНА Назария Владимировича — капитана

ЖАДАНА Олега Геннадьевича — сержанта

КИБЕЛЯ Олега Игоревича — майора

КОРНИЕНКО Евгения Сергеевича — младшего сержанта

СЕМЕНЧЕНКО Николая Николаевича - капитана

СМАЛЬКО Сергея Романовича - подполковника

ФИЛАХТОВА Владислава Александровича – старшего сержанта

ЧЕЛАМБИТКО Владимира Юрьевича – старшего сержанта

ШЕВЧЕНКО Владимира Николаевича - старшего сержанта

ЯСИНСКОГО Ярослава Викторовича - капитана

Наградить медалью "За безупречную службу" ІІІ степени

БОНДАРЯ Михаила Степановича — подполковника

БУНАКОВА Вадима Петровича - подполковника

ГНАТЮКА Александра Николаевича - подполковника

ИВАНОВА Алексея Владимировича - подполковника

КОВБАСНЮКА Василия Васильевича - майора

Наградить медалью "Защитнику Отечества"

БОГАЦКОГО Руслана Александровича — сержанта

ГЛУЩИКА Андрея Александровича - лейтенанта

ГОЛОВКО Максима Васильевича – сержанта

ГРОМОВОГО Виталия Николаевича — сержанта

ДУДКУ Виталия Федоровича - младшего сержанта

КИРЧЕВА Дениса Михайловича — младшего сержанта

МИХАЙЛЮЧЕНКО Ивана Алексеевича – сержанта

СОЛОДУХУ Вадима Эдуардовича — младшего сержанта

СУРЖИНСКОГО Романа Станиславовича - штаб-сержанта

Наградить медалью "За спасенную жизнь"

РАШЕВСКОГО Максима Сергеевича – сержанта.

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