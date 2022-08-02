Зеленский наградил 165 воинов Украины государственными отличиями, 24 – посмертно
Президент Украины отметил 165 бойцов Нацгвардии, ГСЧС, ГБР и пограничников. Из них 24 присвоены награды посмертно
Об этом говорится в приказе №548/2022 "О награждении государственными наградами Украины" на сайте президента .
За самоотверженность и мужество в защите суверенитета и целостности Украины Зеленский отметил защитников.
Национальная гвардия Украины
Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени
- КЕЛЯ Сергея Михайловича - майора
Наградить орденом "За мужество" ІІ степени
- ГУТА Романа Игоревича - младшего лейтенанта
Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени
- БАКЛАЖКА Михаила Михайловича – старшего солдата
- Барышника Максима Валерьевича – солдата
- БЕЛОВА Виталия Викторовича — старшего лейтенанта
- БОРОВСКИХ Дмитрия Васильевича — старшего солдата
- ВИШНЮ Игоря Владимировича — майора
- ВИННИКА Владислава Владиславовича – солдата
- ГАВРИЛЮКА Алексея Александровича – младшего сержанта
- ГЛУШКО Александра Николаевича (посмертно) – лейтенанта
- ГОЛОВКО Даниила Андреевича (посмертно) – солдата
- ГОРБАТКО Артема Федоровича — старшего солдата
- ГУСЕЙНОВА Эльмана Али оглы – старшего солдата
- ДАЦА Дмитрия Геннадьевича - старшего лейтенанта
- ЖАДЬКО Романа Игоревича (посмертно) – солдата
- ЖУГАНА Константина Александровича – старшего солдата
- ЗАПОРОЖЦА Александра Ивановича (посмертно) – старшего лейтенанта
- КЛИМЕНКО Николая Валерьевича — старшего солдата
- КОВТУНА Богдана Валерьевича - солдата
- КОЛЕСНИКА Дениса Викторовича — младшего сержанта
- КУХАРЕНКО Виталия Григорьевича — солдата
- КУХАРЯ Василия Васильевича (посмертно) — солдата
- ЛЕВЧЕНКО Родиона Валерьевича — солдата
- ЛИЗАВЕНКО Дмитрия Васильевича (посмертно) — лейтенанта
- МАКОВОЗА Вадима Сергеевича - солдата
- МАКОГОНА Ивана Петровича – старшего мастер-сержанта
- МАКСИМОВА Артема Анатольевича — младшего сержанта
- МИРОШНИКА Данила Игоревича - старшего солдата
- МИХАЛЬЧУКА Тараса Леонидовича – солдата
- МОТОРУ Назара Руслановича – старшего лейтенанта
- МЯКУШКО Андрея Владимировича (посмертно) - штаб-сержанта
- НАГОРНОГО Дениса Сергеевича – старшего лейтенанта
- НАПАДАЙЛО Евгения Александровича — старшего лейтенанта
- НАСИБОВА Руслана Аята оглы — старшего солдата
- НЕКЛЕСУ Руслана Владимировича - старшего солдата
- НОВОСЕЛЬСКОГО Александра Вадимовича — солдата
- ОНИЩЕНКО Сергея Александровича — мастер-сержанта
- ПАВЛОВСКОГО Дениса Юрьевича - солдата
- ПАСТУХА Андрея Дмитриевича (посмертно) – старшего солдата
- ПОДПОРИНА Романа Анатольевича - сержанта
- РЕДЬКУ Игоря Николаевича (посмертно) — солдата
- РУДАКОВА Виталия Сергеевича - сержанта
- СЕМЕНЕНКО Ярослава Николаевича (посмертно) — солдата
- СЕМЕНОВА Ростислава Владимировича (посмертно) - мастер-сержанта
- СИДАЧЕНКО Олега Петровича — старшего мастер-сержанта
- СОТНИКОВА Вадима Васильевича (посмертно) – младшего сержанта
- СТРУСА Святослава Любомировича (посмертно) — солдата
- ТИТОВА Сергея Владимировича (посмертно) - старшего солдата
- УНТИЛУ Игоря Исааковича — старшего мастер-сержанта
- ХАРТАНЮКА Максима Богдановича (посмертно) – старшего солдата
- ХОЛОДА Вячеслава Андреевича (посмертно) — солдата
- ХОМЕНКО Святослава Игоревича (посмертно) — старшего солдата
- ШОСТАКА Андрея Анатольевича (посмертно) - штаб-сержанта
- ЮНАША Дмитрия Анатольевича (посмертно) — главного сержанта
- ЯКОВЕНКО Ивана Михайловича - младшего сержанта
Наградить орденом Данила Галицкого
- МЕЛЬНИКА Андрея Николаевича - полковника
- ЦИСА Алексея Ивановича - полковника
Наградить медалью "За военную службу Украине"
- БАБЕНКО Даниила Андреевича — солдата
- БИЛАСА Александра Александровича - старшего лейтенанта
- БУЛИГУ Александра Сергеевича - младшего лейтенанта
- ВАСИЛИКА Андрея Степановича - солдата
- ВАСЯНОВИЧА Михаила Николаевича — солдата
- ВЕЛИЧКО Антона Александровича — старшего солдата
- ВЕЧИРКУ Сергея Сергеевича — главного сержанта
- ВИШНЕВЕЦКОГО Михаила Александровича — главного сержанта
- ВОРОТНИКОВА Евгения Андреевича - младшего сержанта
- ГЛАДУНА Владимира Евгеньевича - старшего солдата
- ГОЛОВИНА Максима Сергеевича - старшего солдата
- ДЗУЕНКО Виталия Николаевича — старшего лейтенанта
- ИВАНОВА Константина Андреевича - старшего солдата
- КАБАНА Ивана Григорьевича - сержанта
- КИРИЧЕНКО Олега Петровича — главного сержанта
- КОЛОТУШУ Алексея Ивановича - капитана
- КОТЕЛЯНЦА Станислава Сергеевича — солдата
- ЛЮТЫ Ярослава Владимировича — старшего солдата
- МАЛАНИЯ Петра Руслановича - солдата
- МЕРКУЛОВА Геннадия Геннадиевича - солдата
- МОКРОГО Евгения Ивановича - старшего сержанта
- МОХНЕНКО Тараса Алексеевича — солдата
- ОРИЩУКА Геннадия Алексеевича – сержанта
- ПАСМУРЦЕВА Юрия Юрьевича — старшего солдата
- ПЕТРИШИНА Андрея Владимировича - сержанта
- ПЕХОВИЧА Алексея Ивановича — солдата
- ПОГАСИЯ Сергея Григорьевича — старшего солдата
- ПРОСЯНИКА Игоря Сергеевича — младшего сержанта
- РУШЕЛЮКА Евгения Викторовича - солдата
- САЕНКО Николая Васильевича - старшего лейтенанта
- САНДУЛА Николая Николаевича — солдата
- СЕРБИНА Анатолия Александровича - старшего солдата
- СОЛТИСЮКА Юрия Васильевича - майора
- СТРУСЕВИЧА Марьяна Сергеевича - солдата
- ФЕДОРЕНКО Владислава Константиновича — старшего солдата
- ХАРЛАМОВА Геннадия Владимировича - старшего солдата
- ШИТОГО Романа Михайловича – сержанта
- ЮРКОВЦА Виталия Юрьевича - майора
- ЯРОША Даниила Максимовича — старшего солдата
Наградить медалью "Защитнику Отечества"
- БАЙДЕЛЮКА Александра Петровича – старшего солдата
- БУРЦЕВА Артура Игоревича — старшего солдата
- ВОЛКОВА Геннадия Валерьевича - старшего солдата
- ЗУБОВА Дмитрия Олеговича – главного сержанта
- КОЛОМИЙЦА Ивана Петровича — старшего сержанта
- КОЦЮБИНСКОГО Вадима Викторовича – главного сержанта
- КРУШЕЛЬНИЦКОГО Вадима Витальевича — старшего солдата
- МАКОРТЕЦКОГО Ивана Валентиновича – старшего лейтенанта
- МАСЛОВА Илью Игоревича — старшего солдата
- ОБЕРТИНСКОГО Владислава Владимировича — младшего сержанта
- ПАНАСЕЙКО Алексея Евгеньевича — старшего солдата
- ПЫЛЬНИКА Романа Владимировича — солдата
- ПРОКОПЕНКО Александра Сергеевича - майора
- ПУХНАРЕВИЧА Дениса Александровича — старшего солдата
- РАТУШНОГО Вадима Евгеньевича — солдата
- ШЕВЧУКА Вадима Владимировича - лейтенанта
- ЩЕРБИНУ Анатолия Михайловича - капитана
Наградить медалью "За спасенную жизнь"
- КИРИЛЬЧЕНКО Романа Викторовича — главного сержанта
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени
- ГЕРАСИМОВА Николая Николаевича - майора службы гражданской защиты
- МАЛИНОЧКУ Ярослава Андреевича — младшего сержанта службы гражданской защиты
- МИРОШНИКА Ярослава Николаевича (посмертно) — младшего сержанта службы гражданской защиты
- ОВЧАРОВА Виталия Николаевича - сержанта службы гражданской защиты
- ОЛЕЙНИКА Андрея Петровича - подполковника службы гражданской защиты
- СУПРУНА Станислава Григорьевича - прапорщика службы гражданской защиты
Государственное бюро расследований
Наградить орденом "За заслуги" ІІІ степени
- БОРОВЕНКО Александра Ивановича - майора Государственного бюро расследований
- ВОРОНИНА Владимира Ивановича - подполковника Государственного бюро расследований
- ЗУБЕНКО Сергея Евгеньевича — капитана Государственного бюро расследований
- КАПУСТИНУ Дарину Сергеевну — лейтенанта Государственного бюро расследований
- ЛЕЛЮКА Дениса Сергеевича — майора Государственного бюро расследований
- ТАРАСЕНКО Руслана Владиславовича - подполковника Государственного бюро расследований
- ТЕРЕХИНА Дмитрия Германовича — подполковника Государственного бюро расследований
- ЧЕБОТАЕВА Андрея Юрьевича - майора Государственного бюро расследований
Государственная пограничная служба Украины
Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени
- ГРЕЧКУ Андрея Александровича - лейтенанта
Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени
- ДЕМИДЕНКО Юрия Сергеевича — штаб-сержанта
- ЖАРКОВА Петра Алексеевича - младшего сержанта
- ЗАБОЛОТНОГО Александра Николаевича (посмертно) – старшего мастер-сержанта
- ИВАНОВА Евгения Сергеевича - сержанта
- ИВАНЬКОВА Владимира Александровича - подполковника
- ЛАПЧЕНКО Ростислава Александровича (посмертно) — главного сержанта
- МАЗУРА Руслана Григорьевича - капитана
- МАМОЧКУ Виталия Алексеевича (посмертно) — главного сержанта
- САВЧУКА Дмитрия Сергеевича – сержанта
- СТУСА Ярослава Ивановича – капитана
- ЧАЙКОВСКОГО Ярослава Сергеевича (посмертно) – сержанта
Наградить медалью "За военную службу Украине"
- ГУЛЬЧАКА Сергея Алексеевича - подполковника
- ДЕТКУНА Назария Владимировича — капитана
- ЖАДАНА Олега Геннадьевича — сержанта
- КИБЕЛЯ Олега Игоревича — майора
- КОРНИЕНКО Евгения Сергеевича — младшего сержанта
- СЕМЕНЧЕНКО Николая Николаевича - капитана
- СМАЛЬКО Сергея Романовича - подполковника
- ФИЛАХТОВА Владислава Александровича – старшего сержанта
- ЧЕЛАМБИТКО Владимира Юрьевича – старшего сержанта
- ШЕВЧЕНКО Владимира Николаевича - старшего сержанта
- ЯСИНСКОГО Ярослава Викторовича - капитана
Наградить медалью "За безупречную службу" ІІІ степени
- БОНДАРЯ Михаила Степановича — подполковника
- БУНАКОВА Вадима Петровича - подполковника
- ГНАТЮКА Александра Николаевича - подполковника
- ИВАНОВА Алексея Владимировича - подполковника
- КОВБАСНЮКА Василия Васильевича - майора
Наградить медалью "Защитнику Отечества"
- БОГАЦКОГО Руслана Александровича — сержанта
- ГЛУЩИКА Андрея Александровича - лейтенанта
- ГОЛОВКО Максима Васильевича – сержанта
- ГРОМОВОГО Виталия Николаевича — сержанта
- ДУДКУ Виталия Федоровича - младшего сержанта
- КИРЧЕВА Дениса Михайловича — младшего сержанта
- МИХАЙЛЮЧЕНКО Ивана Алексеевича – сержанта
- СОЛОДУХУ Вадима Эдуардовича — младшего сержанта
- СУРЖИНСКОГО Романа Станиславовича - штаб-сержанта
Наградить медалью "За спасенную жизнь"
- РАШЕВСКОГО Максима Сергеевича – сержанта.
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