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Зеленский наградил 165 воинов Украины государственными отличиями, 24 – посмертно

2 августа, 2022 вторник
09:16
война с Россией

Президент Украины отметил 165 бойцов Нацгвардии, ГСЧС, ГБР и пограничников. Из них 24 присвоены награды посмертно

Об этом говорится в приказе №548/2022 "О награждении государственными наградами Украины" на сайте президента .

За самоотверженность и мужество в защите суверенитета и целостности Украины Зеленский отметил защитников.

Национальная гвардия Украины

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

  • КЕЛЯ Сергея Михайловича - майора

Наградить орденом "За мужество" ІІ степени

  • ГУТА Романа Игоревича - младшего лейтенанта

Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

  • БАКЛАЖКА Михаила Михайловича – старшего солдата
  • Барышника Максима Валерьевича – солдата
  • БЕЛОВА Виталия Викторовича — старшего лейтенанта
  • БОРОВСКИХ Дмитрия Васильевича — старшего солдата
  • ВИШНЮ Игоря Владимировича — майора
  • ВИННИКА Владислава Владиславовича – солдата
  • ГАВРИЛЮКА Алексея Александровича – младшего сержанта
  • ГЛУШКО Александра Николаевича (посмертно) – лейтенанта
  • ГОЛОВКО Даниила Андреевича (посмертно) – солдата
  • ГОРБАТКО Артема Федоровича — старшего солдата
  • ГУСЕЙНОВА Эльмана Али оглы – старшего солдата
  • ДАЦА Дмитрия Геннадьевича - старшего лейтенанта
  • ЖАДЬКО Романа Игоревича (посмертно) – солдата
  • ЖУГАНА Константина Александровича – старшего солдата
  • ЗАПОРОЖЦА Александра Ивановича (посмертно) – старшего лейтенанта
  • КЛИМЕНКО Николая Валерьевича — старшего солдата
  • КОВТУНА Богдана Валерьевича - солдата
  • КОЛЕСНИКА Дениса Викторовича — младшего сержанта
  • КУХАРЕНКО Виталия Григорьевича — солдата
  • КУХАРЯ Василия Васильевича (посмертно) — солдата
  • ЛЕВЧЕНКО Родиона Валерьевича — солдата
  • ЛИЗАВЕНКО Дмитрия Васильевича (посмертно) — лейтенанта
  • МАКОВОЗА Вадима Сергеевича - солдата
  • МАКОГОНА Ивана Петровича – старшего мастер-сержанта
  • МАКСИМОВА Артема Анатольевича — младшего сержанта
  • МИРОШНИКА Данила Игоревича - старшего солдата
  • МИХАЛЬЧУКА Тараса Леонидовича – солдата
  • МОТОРУ Назара Руслановича – старшего лейтенанта
  • МЯКУШКО Андрея Владимировича (посмертно) - штаб-сержанта
  • НАГОРНОГО Дениса Сергеевича – старшего лейтенанта
  • НАПАДАЙЛО Евгения Александровича — старшего лейтенанта
  • НАСИБОВА Руслана Аята оглы — старшего солдата
  • НЕКЛЕСУ Руслана Владимировича - старшего солдата
  • НОВОСЕЛЬСКОГО Александра Вадимовича — солдата
  • ОНИЩЕНКО Сергея Александровича — мастер-сержанта
  • ПАВЛОВСКОГО Дениса Юрьевича - солдата
  • ПАСТУХА Андрея Дмитриевича (посмертно) – старшего солдата
  • ПОДПОРИНА Романа Анатольевича - сержанта
  • РЕДЬКУ Игоря Николаевича (посмертно) — солдата
  • РУДАКОВА Виталия Сергеевича - сержанта
  • СЕМЕНЕНКО Ярослава Николаевича (посмертно) — солдата
  • СЕМЕНОВА Ростислава Владимировича (посмертно) - мастер-сержанта
  • СИДАЧЕНКО Олега Петровича — старшего мастер-сержанта
  • СОТНИКОВА Вадима Васильевича (посмертно) – младшего сержанта
  • СТРУСА Святослава Любомировича (посмертно) — солдата
  • ТИТОВА Сергея Владимировича (посмертно) - старшего солдата
  • УНТИЛУ Игоря Исааковича — старшего мастер-сержанта
  • ХАРТАНЮКА Максима Богдановича (посмертно) – старшего солдата
  • ХОЛОДА Вячеслава Андреевича (посмертно) — солдата
  • ХОМЕНКО Святослава Игоревича (посмертно) — старшего солдата
  • ШОСТАКА Андрея Анатольевича (посмертно) - штаб-сержанта
  • ЮНАША Дмитрия Анатольевича (посмертно) — главного сержанта
  • ЯКОВЕНКО Ивана Михайловича - младшего сержанта

Наградить орденом Данила Галицкого

  • МЕЛЬНИКА Андрея Николаевича - полковника
  • ЦИСА Алексея Ивановича - полковника

Наградить медалью "За военную службу Украине"

  • БАБЕНКО Даниила Андреевича — солдата
  • БИЛАСА Александра Александровича - старшего лейтенанта
  • БУЛИГУ Александра Сергеевича - младшего лейтенанта
  • ВАСИЛИКА Андрея Степановича - солдата
  • ВАСЯНОВИЧА Михаила Николаевича — солдата
  • ВЕЛИЧКО Антона Александровича — старшего солдата
  • ВЕЧИРКУ Сергея Сергеевича — главного сержанта
  • ВИШНЕВЕЦКОГО Михаила Александровича — главного сержанта
  • ВОРОТНИКОВА Евгения Андреевича - младшего сержанта
  • ГЛАДУНА Владимира Евгеньевича - старшего солдата
  • ГОЛОВИНА Максима Сергеевича - старшего солдата
  • ДЗУЕНКО Виталия Николаевича — старшего лейтенанта
  • ИВАНОВА Константина Андреевича - старшего солдата
  • КАБАНА Ивана Григорьевича - сержанта
  • КИРИЧЕНКО Олега Петровича — главного сержанта
  • КОЛОТУШУ Алексея Ивановича - капитана
  • КОТЕЛЯНЦА Станислава Сергеевича — солдата
  • ЛЮТЫ Ярослава Владимировича — старшего солдата
  • МАЛАНИЯ Петра Руслановича - солдата
  • МЕРКУЛОВА Геннадия Геннадиевича - солдата
  • МОКРОГО Евгения Ивановича - старшего сержанта
  • МОХНЕНКО Тараса Алексеевича — солдата
  • ОРИЩУКА Геннадия Алексеевича – сержанта
  • ПАСМУРЦЕВА Юрия Юрьевича — старшего солдата
  • ПЕТРИШИНА Андрея Владимировича - сержанта
  • ПЕХОВИЧА Алексея Ивановича — солдата
  • ПОГАСИЯ Сергея Григорьевича — старшего солдата
  • ПРОСЯНИКА Игоря Сергеевича — младшего сержанта
  • РУШЕЛЮКА Евгения Викторовича - солдата
  • САЕНКО Николая Васильевича - старшего лейтенанта
  • САНДУЛА Николая Николаевича — солдата
  • СЕРБИНА Анатолия Александровича - старшего солдата
  • СОЛТИСЮКА Юрия Васильевича - майора
  • СТРУСЕВИЧА Марьяна Сергеевича - солдата
  • ФЕДОРЕНКО Владислава Константиновича — старшего солдата
  • ХАРЛАМОВА Геннадия Владимировича - старшего солдата
  • ШИТОГО Романа Михайловича – сержанта
  • ЮРКОВЦА Виталия Юрьевича - майора
  • ЯРОША Даниила Максимовича — старшего солдата

Наградить медалью "Защитнику Отечества"

  • БАЙДЕЛЮКА Александра Петровича – старшего солдата
  • БУРЦЕВА Артура Игоревича — старшего солдата
  • ВОЛКОВА Геннадия Валерьевича - старшего солдата
  • ЗУБОВА Дмитрия Олеговича – главного сержанта
  • КОЛОМИЙЦА Ивана Петровича — старшего сержанта
  • КОЦЮБИНСКОГО Вадима Викторовича – главного сержанта
  • КРУШЕЛЬНИЦКОГО Вадима Витальевича — старшего солдата
  • МАКОРТЕЦКОГО Ивана Валентиновича – старшего лейтенанта
  • МАСЛОВА Илью Игоревича — старшего солдата
  • ОБЕРТИНСКОГО Владислава Владимировича — младшего сержанта
  • ПАНАСЕЙКО Алексея Евгеньевича — старшего солдата
  • ПЫЛЬНИКА Романа Владимировича — солдата
  • ПРОКОПЕНКО Александра Сергеевича - майора
  • ПУХНАРЕВИЧА Дениса Александровича — старшего солдата
  • РАТУШНОГО Вадима Евгеньевича — солдата
  • ШЕВЧУКА Вадима Владимировича - лейтенанта
  • ЩЕРБИНУ Анатолия Михайловича - капитана

Наградить медалью "За спасенную жизнь"

  • КИРИЛЬЧЕНКО Романа Викторовича — главного сержанта

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

  • ГЕРАСИМОВА Николая Николаевича - майора службы гражданской защиты
  • МАЛИНОЧКУ Ярослава Андреевича — младшего сержанта службы гражданской защиты
  • МИРОШНИКА Ярослава Николаевича (посмертно) — младшего сержанта службы гражданской защиты
  • ОВЧАРОВА Виталия Николаевича - сержанта службы гражданской защиты
  • ОЛЕЙНИКА Андрея Петровича - подполковника службы гражданской защиты
  • СУПРУНА Станислава Григорьевича - прапорщика службы гражданской защиты

Государственное бюро расследований

Наградить орденом "За заслуги" ІІІ степени

  • БОРОВЕНКО Александра Ивановича - майора Государственного бюро расследований
  • ВОРОНИНА Владимира Ивановича - подполковника Государственного бюро расследований
  • ЗУБЕНКО Сергея Евгеньевича — капитана Государственного бюро расследований
  • КАПУСТИНУ Дарину Сергеевну — лейтенанта Государственного бюро расследований
  • ЛЕЛЮКА Дениса Сергеевича — майора Государственного бюро расследований
  • ТАРАСЕНКО Руслана Владиславовича - подполковника Государственного бюро расследований
  • ТЕРЕХИНА Дмитрия Германовича — подполковника Государственного бюро расследований
  • ЧЕБОТАЕВА Андрея Юрьевича - майора Государственного бюро расследований

Государственная пограничная служба Украины

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

  • ГРЕЧКУ Андрея Александровича - лейтенанта

Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

  • ДЕМИДЕНКО Юрия Сергеевича — штаб-сержанта
  • ЖАРКОВА Петра Алексеевича - младшего сержанта
  • ЗАБОЛОТНОГО Александра Николаевича (посмертно) – старшего мастер-сержанта
  • ИВАНОВА Евгения Сергеевича - сержанта
  • ИВАНЬКОВА Владимира Александровича - подполковника
  • ЛАПЧЕНКО Ростислава Александровича (посмертно) — главного сержанта
  • МАЗУРА Руслана Григорьевича - капитана
  • МАМОЧКУ Виталия Алексеевича (посмертно) — главного сержанта
  • САВЧУКА Дмитрия Сергеевича – сержанта
  • СТУСА Ярослава Ивановича – капитана
  • ЧАЙКОВСКОГО Ярослава Сергеевича (посмертно) – сержанта

Наградить медалью "За военную службу Украине"

  • ГУЛЬЧАКА Сергея Алексеевича - подполковника
  • ДЕТКУНА Назария Владимировича — капитана
  • ЖАДАНА Олега Геннадьевича — сержанта
  • КИБЕЛЯ Олега Игоревича — майора
  • КОРНИЕНКО Евгения Сергеевича — младшего сержанта
  • СЕМЕНЧЕНКО Николая Николаевича - капитана
  • СМАЛЬКО Сергея Романовича - подполковника
  • ФИЛАХТОВА Владислава Александровича – старшего сержанта
  • ЧЕЛАМБИТКО Владимира Юрьевича – старшего сержанта
  • ШЕВЧЕНКО Владимира Николаевича - старшего сержанта
  • ЯСИНСКОГО Ярослава Викторовича - капитана

Наградить медалью "За безупречную службу" ІІІ степени

  • БОНДАРЯ Михаила Степановича — подполковника
  • БУНАКОВА Вадима Петровича - подполковника
  • ГНАТЮКА Александра Николаевича - подполковника
  • ИВАНОВА Алексея Владимировича - подполковника
  • КОВБАСНЮКА Василия Васильевича - майора

Наградить медалью "Защитнику Отечества"

  • БОГАЦКОГО Руслана Александровича — сержанта
  • ГЛУЩИКА Андрея Александровича - лейтенанта
  • ГОЛОВКО Максима Васильевича – сержанта
  • ГРОМОВОГО Виталия Николаевича — сержанта
  • ДУДКУ Виталия Федоровича - младшего сержанта
  • КИРЧЕВА Дениса Михайловича — младшего сержанта
  • МИХАЙЛЮЧЕНКО Ивана Алексеевича – сержанта
  • СОЛОДУХУ Вадима Эдуардовича — младшего сержанта
  • СУРЖИНСКОГО Романа Станиславовича - штаб-сержанта

Наградить медалью "За спасенную жизнь"

  • РАШЕВСКОГО Максима Сергеевича – сержанта.

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Президент Украины
ДСНС
ГБР
Владимир Зеленский
воєнні злочини Росії
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