Зеленский: Надеюсь на соблюдение оккупантами всех необходимых условий для дальнейшей эвакуации людей из Мариуполя

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в видеообращении Телеграм.



"Сегодня нам наконец-то удалось начать эвакуацию людей из "Азовстали". После многих недель переговоров, после многих попыток, различных встреч, звонков и предложений. Не было ни дня, чтобы мы не пробовали найти такое решение, которое обеспечит спасение наших людей", – сказал он.



"Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя. Планируем начать в восемь утра", - отметил также президент.



Это впервые удалось договориться о "зеленом" коридоре из Мариуполя, благодаря которому удалось вывезти более сотни женщин и детей, скрывавшихся на комбинате "Азовсталь" от боевых действий. Учитывая все сложности процесса, первые эвакуированные прибудут в Запорожье завтра утром.



Завтра, 2 мая, также должна продолжиться эвакуация из других районов города.

Напомним, российская сторона долгое время не выпускала гражданских из Азовстали.

Дело сдвинулось с места после начатой добровольческим полком "Азов" всемирной информационной кампании по привлечению внимания к тому, что сейчас происходит в Мариуполе и на Азовстале, в частности, и после посещения Москвы генеральным секретарем Антониу Гуттерешем и его личным переговорам с Владимиром Путиным.

Вечером в субботу, 30 апреля, оккупанты пропустили на выход из комбината первых 20-х гражданских .

При этом в подземных укрытиях под Азовсталем продолжают оставаться уцелевшие "азовцы", пограничники и морские пехотинцы ВСУ. Что с ними будет дальше, пока неизвестно.

Украинских военных выпускать из Азовстали россияне отказываются. Среди них немало раненых.