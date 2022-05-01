Зеленский: Надеюсь на соблюдение оккупантами всех необходимых условий для дальнейшей эвакуации людей из Мариуполя
Более сотни человек удалось эвакуировать из комбината "Азовсталь" в Мариуполе, завтра они должны прибыть в Запорожье
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в видеообращении Телеграм.
"Сегодня нам наконец-то удалось начать эвакуацию людей из "Азовстали". После многих недель переговоров, после многих попыток, различных встреч, звонков и предложений. Не было ни дня, чтобы мы не пробовали найти такое решение, которое обеспечит спасение наших людей", – сказал он.
"Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя. Планируем начать в восемь утра", - отметил также президент.
Это впервые удалось договориться о "зеленом" коридоре из Мариуполя, благодаря которому удалось вывезти более сотни женщин и детей, скрывавшихся на комбинате "Азовсталь" от боевых действий. Учитывая все сложности процесса, первые эвакуированные прибудут в Запорожье завтра утром.
Завтра, 2 мая, также должна продолжиться эвакуация из других районов города.
- Напомним, российская сторона долгое время не выпускала гражданских из Азовстали.
- Дело сдвинулось с места после начатой добровольческим полком "Азов" всемирной информационной кампании по привлечению внимания к тому, что сейчас происходит в Мариуполе и на Азовстале, в частности, и после посещения Москвы генеральным секретарем Антониу Гуттерешем и его личным переговорам с Владимиром Путиным.
- Вечером в субботу, 30 апреля, оккупанты пропустили на выход из комбината первых 20-х гражданских .
- При этом в подземных укрытиях под Азовсталем продолжают оставаться уцелевшие "азовцы", пограничники и морские пехотинцы ВСУ. Что с ними будет дальше, пока неизвестно.
- Украинских военных выпускать из Азовстали россияне отказываются. Среди них немало раненых.
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