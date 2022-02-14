Зеленский надеется, что вскоре удастся договориться о саммите лидеров Нормандского формата
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что "в ближайшее время" состоятся новые переговоры политсоветников нормандской четверки, а также удастся договориться о саммите лидеров государств
Об этом президент Украины заявил на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцом, сообщает Еспресо.TV.
"Важно, что мы с господином Шольцом разделяем общее видение мирного подхода", - сказал Зеленский.
Он отметил, что Киев ожидает, что в ближайшее время удастся провести переговоры и договориться о саммите лидеров "нормандской четверки".
"Завтра федеральный канцлер будет в Москве. В разговоре в Кремле господин Шольц будет представлять германскую позицию, а также объединенную позицию всего трансатлантического сообщества, приоритетом для которого является независимость, суверенитет и территориальная целостность", - подчеркнул президент.
По словам президента Украины, очень важно то, что Шольц посетил Киев перед завтрашним визитом в Москву.
"Мы ценим это проявление солидарности", – сказал Зеленский.
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