Зеленский надеется, что вскоре удастся договориться о саммите лидеров Нормандского формата

Об этом президент Украины заявил на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцом, сообщает Еспресо.TV.



"Важно, что мы с господином Шольцом разделяем общее видение мирного подхода", - сказал Зеленский.



Он отметил, что Киев ожидает, что в ближайшее время удастся провести переговоры и договориться о саммите лидеров "нормандской четверки".



"Завтра федеральный канцлер будет в Москве. В разговоре в Кремле господин Шольц будет представлять германскую позицию, а также объединенную позицию всего трансатлантического сообщества, приоритетом для которого является независимость, суверенитет и территориальная целостность", - подчеркнул президент.



По словам президента Украины, очень важно то, что Шольц посетил Киев перед завтрашним визитом в Москву.



"Мы ценим это проявление солидарности", – сказал Зеленский.



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