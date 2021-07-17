Зеленский надеется, что РФ будет способствовать расследованию катастрофы MH17
Сегодня, 17 июля 2021 года, седьмая годовщина катастрофы самолета рейса MH17 Malaysia Airlines, который сбили зенитной ракетой "Бук" с оккупированной территории Донбасса
По этому поводу на сайте главы Украинского государства появилось сообщение, информирует Еспресо.TV .
"Мир и Украина помнят о 298 жертвах "Малайзийских авиалиний". Привлечение к ответственности виновных в катастрофе важно не только для родственников погибших людей, но и для будущих поколений", - заявил президент Владимир Зеленский.
"Украина внимательно наблюдает за судебным процессом, который проходит в Нидерландах, и надеется на сотрудничество РФ со следователями по этому делу для выяснения правды и привлечения виновных к ответственности", - отмечается на президентском сайте.
Справка
Пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на временно оккупированной россиянами части Донецкой области Украины 17 июля 2014 года.
Погибли 283 пассажиров и 15 членов экипажа.
Международная совместная следственная группа, в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО Вооруженных сил РФ, дислоцированной в Курске.
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