Зеленский надеется, что Италия станет гарантом безопасности Украины
Президент Владимир Зеленский видит Италию гарантом безопасности Украины
Об этом он рассказал во время выступления на Форуме глобальной политики Института международных политических студий, которое опубликовала пресс-служба ОПУ.
"Мы видим среди стран - гарантов безопасности в ближайшем будущем, потому что Украине это нужно, – Италия. Мы доверяем Италии. Мы уважаем итальянские культуру, историю, мощь и принципы", - сказал президент.
Он поблагодарил Италию за помощь Украине во время войны.
- 6 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что советники лидеров уже 7 стран готовы обсуждать свое участие в гарантиях безопасности для Украины.
- 1 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина обратилась к Китаю с просьбой стать гарантом безопасности.
- 30 мая президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что государство готово стать гарантом безопасности Украины.
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