Зеленский надеется, что Италия станет гарантом безопасности Украины

Об этом он рассказал во время выступления на Форуме глобальной политики Института международных политических студий, которое опубликовала пресс-служба ОПУ.

"Мы видим среди стран - гарантов безопасности в ближайшем будущем, потому что Украине это нужно, – Италия. Мы доверяем Италии. Мы уважаем итальянские культуру, историю, мощь и принципы", - сказал президент.

Он поблагодарил Италию за помощь Украине во время войны.

6 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что советники лидеров уже 7 стран готовы обсуждать свое участие в гарантиях безопасности для Украины.

1 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина обратилась к Китаю с просьбой стать гарантом безопасности.

30 мая президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что государство готово стать гарантом безопасности Украины.