Зеленский: начиная с марта из плена освобождено 1031 человек
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что начиная с марта из российского плена освобождено 1031 человек
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"Мы помним обо всех, кого содержат в плену в России и на оккупированной территории, и сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждую. Наша команда, которая занимается обменами, работает постоянно. Это Буданов, Ермак, Усов, Лубинец и другие, кто помогает. Всего за время с марта уже освобождены из российского плена 1031 человек. Спасибо всей команде за этот результат!", - рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
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- Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что российский агрессор решил сорвать "зерновое соглашение" еще в сентябре.
- Начиная с субботы, 22 октября, украинские силы ПВО сбили 40 иранских дронов-камикадзе.
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