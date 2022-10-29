Зеленский: начиная с марта из плена освобождено 1031 человек

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Мы помним обо всех, кого содержат в плену в России и на оккупированной территории, и сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждую. Наша команда, которая занимается обменами, работает постоянно. Это Буданов, Ермак, Усов, Лубинец и другие, кто помогает. Всего за время с марта уже освобождены из российского плена 1031 человек. Спасибо всей команде за этот результат!", - рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Российская сторона в субботу, 29 октября 2022 года, объявила о "приостановлении" действия взятых на себя обязательств в рамках соглашения по безопасному экспорту украинского зерна по Черному морю.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что российский агрессор решил сорвать "зерновое соглашение" еще в сентябре.

Начиная с субботы, 22 октября, украинские силы ПВО сбили 40 иранских дронов-камикадзе.

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