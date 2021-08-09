Зеленский начал рабочую поездку на юг Украины
9 августа президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Николаевской и Одесской областях
Об этом передает ОПУ.
"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Николаевской и Одесской областей", - говорится в сообщении.
Он ознакомится с работой командования oбьеднаних cил Вооруженных Сил Украины и нововыстроенными объектами военной инфраструктуры.
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