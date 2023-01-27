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Зеленский: НАБУ получит нового директора через неделю

27 января, 2023 пятница
23:46
политика

Новый директор Национального антикоррупционного бюро Украины должен появиться уже через неделю

Об этом Владимир Зеленский заявил во время онлайн-общения со студентами Колледжа Европы в польском Натолине, сообщает Укринформ .

"У нас развита антикоррупционная инфраструктура. Мы также очень неплохо на этом пути продвигаемся вперед. Нам остался только конкурс на главу Национального антикоррупционного бюро. И через неделю мы уже будем иметь руководителя этого органа", – сказал Зеленский.

Президент заверил, что после этого все антикоррупционные институты Украины "будут работать на 100%".

  • Украина пообещала МВФ провести конкурс на директора НАБУ до апреля 2023 года.
  • 23 декабря сообщалось, что за кресло директора Национального антикоррупционного бюро Украины будут бороться 74 кандидата. Первый экзамен – по знанию законодательства – они пройдут уже 29 декабря.

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Украина
Владимир Зеленский
НАБУ
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