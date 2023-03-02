Зеленский: на зверский ракетный обстрел Запорожья будет военный и юридический ответ
Президент Владимир Зеленский анонсировал военный и юридический ответ на ракетный удар по жилому дому в Запорожье, который РФ нанесла в ночь на 2 марта
Об этом Зеленский сказал в видеообращении.
"На сегодняшний зверский российский ракетный обстрел Запорожья будет наш ответ как военный, так и юридический. Оккупант неизбежно будет ощущать нашу силу. Силу справедливости во всех смыслах слова", - сказал Зеленский.
Президент также поблагодарил спасателей и выразил соболезнования семьям погибших в результате российской атаки.
"И я хочу поблагодарить всех наших спасателей, которые с ночи разбирают завалы дома, подъезд которого был разрушен ракетой. Удалось спасти 11 человек, более 70 получили помощь. В списке погибших в настоящее время два человека. Мои соболезнования родным!" – сказал Зеленский.
Кроме того, Зеленский рассказал о заседании ставки верховного главнокомандующего, назвав задачи оперативно-стратегических группировок войск.
"ОСУВ "Хортица" – ключевое внимание Бахмута. ОСУВ "Таврия" – обсудили Донецкое и Запорожское направления. Был подробный доклад генерала Тарнавского. ОСУВ "Одесса" – доклад о ситуации на Южном направлении, в частности, что касается Херсона и Херсонщины. Конечно, не оставляем без внимания север нашего государства, границу. Командующие прекрасно понимают, что их задача - делать все, чтобы подавлять огонь террористов. И постоянно работаем с партнерами над тем, чтобы дальнобойность наших возможностей росла", - сказал Зеленский.
- В ночь на 2 марта РФ ударила ракетой по жилому многоквартирному дому в Запорожье. В результате удара погибли по меньшей мере три человека , по состоянию на вечер продолжается поисково-спасательная операция.
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