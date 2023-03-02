Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"На сегодняшний зверский российский ракетный обстрел Запорожья будет наш ответ как военный, так и юридический. Оккупант неизбежно будет ощущать нашу силу. Силу справедливости во всех смыслах слова", - сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил спасателей и выразил соболезнования семьям погибших в результате российской атаки.

"И я хочу поблагодарить всех наших спасателей, которые с ночи разбирают завалы дома, подъезд которого был разрушен ракетой. Удалось спасти 11 человек, более 70 получили помощь. В списке погибших в настоящее время два человека. Мои соболезнования родным!" – сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский рассказал о заседании ставки верховного главнокомандующего, назвав задачи оперативно-стратегических группировок войск.

"ОСУВ "Хортица" – ключевое внимание Бахмута. ОСУВ "Таврия" – обсудили Донецкое и Запорожское направления. Был подробный доклад генерала Тарнавского. ОСУВ "Одесса" – доклад о ситуации на Южном направлении, в частности, что касается Херсона и Херсонщины. Конечно, не оставляем без внимания север нашего государства, границу. Командующие прекрасно понимают, что их задача - делать все, чтобы подавлять огонь террористов. И постоянно работаем с партнерами над тем, чтобы дальнобойность наших возможностей росла", - сказал Зеленский.