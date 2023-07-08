Зеленский на Змеином: "Я хочу поблагодарить именно отсюда каждого воина за эти 500 дней"
Президент Владимир Зеленский почтил память украинских героев на острове Змеином
Глава государства опубликовал соответствующие видео с острова на своих страницах в соцсетях.
"500 дней полномасштабной войны. Змеиный. Свободный остров свободной Украины", - отметил он.
Также Зеленский поблагодарил Вооруженные Силы Украины и отметил, что освобожденный остров – это большое доказательство, что Украина вернет себе каждую часть своей территории.
"Благодарен всем, кто сражался здесь против оккупантов. Почтили память героев, отдавших свою жизнь в этой битве - одной из важнейших за время полномасштабной войны", - добавил президент.
Читайте также: "Море. Битва за остров Змеиный": В фильме показали уникальные кадры спецоперации в Черном море
Как видно на видео, президента сопровождали руководитель его Офиса Андрей Ермак и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.
Что известно о деоккупации острова Змеиный
Атаки РФ на украинский остров Змеиный начались 24 февраля 2022 года с ракетных обстрелов украинского пограничного гарнизона и последующего его захвата. В конце дня связь с пограничным отрядом была потеряна. Однако, оставалась их героическая фраза, ставшая крылатым выражением, - на требование сдаться военные ответили: "Русский боевой корабль, иди на х*й!"
26 февраля ДПСУ выразила надежду, что героические защитники острова живы. 28 февраля – стало известно, что украинские воины в плену.
Ключевым для освобождения острова стало затопление 13 апреля 2022 года флагмана Черноморского флота ВМС РФ крейсера "Москва" ударом двух противокорабельных ракет нового украинского мобильного берегового комплекса РК-360МЦ "Нептун".
27 июня Украина нанесла 10 точечных ударов по острову Змеиный и уничтожила еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс.
30 июня 2022 года российский гарнизон был спешно эвакуирован. Министерство обороны России заявило, что россияне сделали это как "жест доброй воли". В британской разведке пришли к выводу, что россияне ушли с острова Змеиный из-за изоляции военного гарнизона и его уязвимости к украинским ударам. 1 июля рашисты обстреляли Змеиный фосфорными бомбами из самолетов Су-30 ВКС ВС РФ.
3 июля вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два удара по острову Змеиному в Черном море.
7 июля того года украинские военные вернули флаг Украины на остров Змеиный, несколько месяцев находившийся под контролем российских войск, и зачистили остров, обнаружив 30 единиц техники оккупантов.
В марте 2023 года состоялась премьера фильма по документальной трилогии Артема Шевченко "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле" - битва за Змеиный.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.42
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное