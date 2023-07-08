Глава государства опубликовал соответствующие видео с острова на своих страницах в соцсетях.

"500 дней полномасштабной войны. Змеиный. Свободный остров свободной Украины", - отметил он.

Также Зеленский поблагодарил Вооруженные Силы Украины и отметил, что освобожденный остров – это большое доказательство, что Украина вернет себе каждую часть своей территории.

"Благодарен всем, кто сражался здесь против оккупантов. Почтили память героев, отдавших свою жизнь в этой битве - одной из важнейших за время полномасштабной войны", - добавил президент.

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Как видно на видео, президента сопровождали руководитель его Офиса Андрей Ермак и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Что известно о деоккупации острова Змеиный

Атаки РФ на украинский остров Змеиный начались 24 февраля 2022 года с ракетных обстрелов украинского пограничного гарнизона и последующего его захвата. В конце дня связь с пограничным отрядом была потеряна. Однако, оставалась их героическая фраза, ставшая крылатым выражением, - на требование сдаться военные ответили: "Русский боевой корабль, иди на х*й!"

26 февраля ДПСУ выразила надежду, что героические защитники острова живы. 28 февраля – стало известно, что украинские воины в плену.

Ключевым для освобождения острова стало затопление 13 апреля 2022 года флагмана Черноморского флота ВМС РФ крейсера "Москва" ударом двух противокорабельных ракет нового украинского мобильного берегового комплекса РК-360МЦ "Нептун".

27 июня Украина нанесла 10 точечных ударов по острову Змеиный и уничтожила еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс.

30 июня 2022 года российский гарнизон был спешно эвакуирован. Министерство обороны России заявило, что россияне сделали это как "жест доброй воли". В британской разведке пришли к выводу, что россияне ушли с острова Змеиный из-за изоляции военного гарнизона и его уязвимости к украинским ударам. 1 июля рашисты обстреляли Змеиный фосфорными бомбами из самолетов Су-30 ВКС ВС РФ.

3 июля вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два удара по острову Змеиному в Черном море.

7 июля того года украинские военные вернули флаг Украины на остров Змеиный, несколько месяцев находившийся под контролем российских войск, и зачистили остров, обнаружив 30 единиц техники оккупантов.

В марте 2023 года состоялась премьера фильма по документальной трилогии Артема Шевченко "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле" - битва за Змеиный.