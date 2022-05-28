Зеленский на заседании Европейского Совета будет призывать признать Россию государством-террористом

Такую информацию президент сообщил во время вечернего видеообращения.

"Готовлюсь к заседанию Европейского Совета, которое состоится 30-31 мая. Буду обращаться к участникам заседания. В частности, и об этом буду говорить. О терроре, который стал сегодня фактически единственной формой действий российского государства по отношению к Европе. Террор на земле в Украине "Террор на энергетическом рынке всей Европы, не только нашего государства. Террор на продовольственном рынке, причем уже в глобальном масштабе. А какой террор будет дальше? Только вместе - только все европейцы - мы сможем остановить такую политику такого государства", - сказал президент.

Зеленский планирует озвучить тему развития Украины и продолжить обращаться к мировым лидерам.

"Также на следующей неделе продолжу обращаться в парламенты европейских стран. Будет и много другой международной активности, направленной на усиление нашего государства и на усиление общего давления всего свободного мира на Россию", - добавил президент.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон обсудили активизацию работы по гарантиям безопасности Украины.

Джонсон обещает обнаружить со странами G7 пути возобновления экспорта украинского зерна.

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