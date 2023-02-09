Об этом пишет немецкое издание Bild .

Владимир Зеленский убеждал лидеров Франции и Германии на встрече в Париже предоставить воинам Украины тяжелое оружие и боевую авиацию.

"У Франции и Германии есть потенциал, чтобы переломить ситуацию, и именно так я вижу наши сегодняшние переговоры. Чем быстрее мы получим тяжелое дальнобойное вооружение, а наши пилоты - современные самолеты... тем быстрее закончится российская агрессия", - сказал президент Украины