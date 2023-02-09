Зеленский на встрече убеждал Макрона и Шольца предоставить Украине самолеты и дальнобойное оружие
Владимир Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном подтвердил запрос Украины относительно тяжелого вооружения и боевой авиации
Об этом пишет немецкое издание Bild .
Владимир Зеленский убеждал лидеров Франции и Германии на встрече в Париже предоставить воинам Украины тяжелое оружие и боевую авиацию.
"У Франции и Германии есть потенциал, чтобы переломить ситуацию, и именно так я вижу наши сегодняшние переговоры. Чем быстрее мы получим тяжелое дальнобойное вооружение, а наши пилоты - современные самолеты... тем быстрее закончится российская агрессия", - сказал президент Украины
- Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц лично заверили президента Владимира Зеленского в поддержке "столько, сколько потребуется" после их встречи вечером 8 февраля.
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