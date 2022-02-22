Зеленский на встрече с представителями фракций и групп Рад предложил создать Оборонную коалицию

Об этом сказал глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия на брифинге под Офисом президента, передает Еспресо.TV.



"Мы договорились, что парламент сейчас будет работать в "оборонной коалции". Нет сейчас оппонентов, все вместе работают над теми вещами, которые сейчас нужно принимать. В первую очередь, это будут завтра (23 февраля,- ред) изменения в оборонный бюджет, изменения в правила закупок, чтобы дать возможность всем силовым структурам применять быстрые процедуры закупок, чтобы усиливать нашу обороноспособность. Источники перераспределить", - сказал Арахамия.



Он также рассказал, что на совещании у президента обсудили работу Верховной Рады.



"Мы работали над законопроектами, в том числе и экономическая программа. Проговорили самые концептуальные идеи, быстро наработаем, я думаю, на этой неделе, следующую неделю сделаем пленарную, чтобы парламент мог принимать быстрые решения", - добавил глава фракции.



По его словам, президент Владимир Зеленский говорил, что сейчас нужно принимать все законы, которые будут помогать нашей армии усиливаться.



"Это не только деньги, это про вооружение, ТрО, законопроект об оружии, чтобы люди могли самостоятельно покупать оружие и идти в ТрО. Все вещи, чтобы избавиться от бюрократии. Мы проговорили хорошую инициативу, чтобы через "Дию" сделали запись в терроборону. Сейчас многие отказываются, глядя на обширный список документов, которые нужно собрать. Через несколько кликов это сделать", - сказал Арахамия.



Также нардеп сообщил, что на встрече договорились сделать штаб в парламенте по обороне.



"Этот штаб нарабатывает решение, потом идем к президенту, обсуждаем. Завтра комитеты, а на 9 утра собираемся представители всех фракций. Нарабатываем и будем иметь дорожную карту, как это быстро проводить через парламент", - подытожил Арахамия.

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