Зеленский на встрече с Байденом попросил танки и самолеты, но согласия не получил, – Politico
Президент Украины Владимир на встрече с американским лидером Джо Байденом попросил танки и самолеты, однако позиция Вашингтона по этому поводу не изменилась
Об этом пишет Politico.
"Главным приоритетом президента Украины Владимира Зеленского остается увеличение оружия, боеприпасов и техники. Во время неожиданного визита в Вашингтон на прошлой неделе лидер вновь высказал свои просьбы о более сложном оружии", - отмечает издание.
Однако, по данным журналистов, "Джо Байден остался безразличным к просьбам о танках, истребителях и ракетах".
Впрочем, как пишет издание, во время визита было сделано несколько серьезных объявлений о расширении военной поддержки, и вскоре Вашингтон пришлет батарею противовоздушной обороны Patriot и новые высокоточные бомбы, которые раньше считались почти невозможными.
- 21 декабря в Вашингтоне Зеленский и Байден провели встречу в Белом доме. Это был первый зарубежный визит президента Украины с начала полномасштабного вторжения РФ. На обратном пути Зеленский встретился с польским лидером Анджеем Дудой.
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