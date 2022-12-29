Об этом пишет Politico.

"Главным приоритетом президента Украины Владимира Зеленского остается увеличение оружия, боеприпасов и техники. Во время неожиданного визита в Вашингтон на прошлой неделе лидер вновь высказал свои просьбы о более сложном оружии", - отмечает издание.

Однако, по данным журналистов, "Джо Байден остался безразличным к просьбам о танках, истребителях и ракетах".

Впрочем, как пишет издание, во время визита было сделано несколько серьезных объявлений о расширении военной поддержки, и вскоре Вашингтон пришлет батарею противовоздушной обороны Patriot и новые высокоточные бомбы, которые раньше считались почти невозможными.

21 декабря в Вашингтоне Зеленский и Байден провели встречу в Белом доме. Это был первый зарубежный визит президента Украины с начала полномасштабного вторжения РФ. На обратном пути Зеленский встретился с польским лидером Анджеем Дудой.

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