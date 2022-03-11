Зеленский: на всей нашей земле должны этой весной провести полноценную посевную кампанию – насколько это возможно

Об этом он сказал в своем обращении, передает Еспресо.TV.



"Сегодня утром на ежедневном селекторном совещании мне задали логичный вопрос: "Учитывая весну, что с посевной? Как ее начинать? Особенно в тех районах, которые временно оккупированы". Мой ответ очень простой. На всей нашей земле, чтобы там ни было, мы должны этой весной, как и любой другой весной, провести полноценную посевную кампанию. Конечно, настолько, насколько это возможно. Все зависит от людей и ситуации. Потому что это о жизни - она важнее", - сообщил президент.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb