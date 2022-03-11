Зеленский: на всей нашей земле должны этой весной провести полноценную посевную кампанию – насколько это возможно
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине, по возможности, должна пройти полноценная посевная кампания
Об этом он сказал в своем обращении, передает Еспресо.TV.
"Сегодня утром на ежедневном селекторном совещании мне задали логичный вопрос: "Учитывая весну, что с посевной? Как ее начинать? Особенно в тех районах, которые временно оккупированы". Мой ответ очень простой. На всей нашей земле, чтобы там ни было, мы должны этой весной, как и любой другой весной, провести полноценную посевную кампанию. Конечно, настолько, насколько это возможно. Все зависит от людей и ситуации. Потому что это о жизни - она важнее", - сообщил президент.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.93
-
EUR
Покупка 32.47Продажа 34.4
- Актуальное
- Важное