Об этом президент сказал в видеообращении.

"Сегодня провел несколько оперативных совещаний с нашими военными. Фиксируется определенное увеличение наступательных действий оккупантов на фронте – на востоке нашей страны. Ситуация ужесточается", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что захватчики стремятся к годовщине полномасштабного вторжения продемонстрировать хоть какое-то достижение на фронте.

"Благодарю всех наших воинов, которые готовы к этому и демонстрируют нужную Украине стойкость. Мы стойко прошли все это время – с февраля до февраля. Враг пытается завоевать сейчас хотя бы что-то, чтобы на годовщину вторжения показать якобы наличие каких-либо шансов у России. Мы все должны быть в таких условиях особенно объединенными, особенно сосредоточенными на государственных интересах и, как следствие, особенно стойкими. Уверен, что такими и будем", - сказал Зеленский.

Президент также сообщил о награждении 244 военнослужащих ВСУ.

"Вечером подписал уже традиционные указы о награждении наших воинов. Государственными наградами отмечены 244 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Я благодарю всех, кто воюет за Украину! Спасибо каждому и каждой, кто помогает нам получать необходимое оружие! Спасибо всем в мире, кто поддерживает нас! Слава Украине!" – сказал Зеленский.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что власти понимают угрозу повторного наступления российских войск и готовятся к этому.

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