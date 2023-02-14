Зеленский: на востоке происходит беспрецедентное уничтожение военного потенциала РФ, который она не сможет восстановить
На Донбассе сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского военного потенциала – все, что там враг потеряет, он уже не сможет восстановить
Об этом в вечернем обращении заявил Владимир Зеленский.
"Ситуация на передовой, особенно в Донецкой и Луганщине, остается крайне тяжелой. Это буквально бои за каждый метр украинской земли. Должны понимать значение этих боев. Каждый метр, выигранный там, – это защита всего нашего государства. Каждый день, который наши герои выстояли. в Бахмуте, в Угледаре, в Марьинке и других городах и общинах Донбасса – это сокращение российской агрессии на неделе, именно там сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала. это именно тот потенциал российской агрессии, от которого в руководстве государства-террориста ожидали уничтожение всей нашей Украины. Слава каждому и каждой, кто сейчас в бою за Украину!", - говорится в обращении.
Также президент отметил, что государство делает все для того, чтобы дать нашим воинам больше оружия, более дальнобойное оружие и большую мощность для готовящегося наступления.
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