Об этом он сообщил в Telegram .

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и другие командующие войсками доложили о ситуации на поле боя и продвижении Сил обороны. Участники Ставки обсудили усиление подразделений артсистемами и снарядами.

"Отдельный доклад ГУР, СЗР, СБУ и ДПСУ по ситуации в Беларуси. Держим ее на постоянном контроле", - написал Зеленский.

"Решением Ставки - Главкому Залужному и командующему "Севером" Наеву выполнить комплекс мер по усилению этого направления", - добавил он.

Что известно о ситуации на границе с Беларусью

По состоянию на начало года количество российских военных в Беларуси достигало около 10-11 тысяч. В мае россияне перебросили часть своих военных , завершивших обучение в Беларуси, обратно в РФ. Планировалось, что потом они пополнят ряды оккупантов на востоке Украины.

22 июня спикер ДПСУ Андрей Демченко сообщил о незначительном увеличении численности российских войск в Беларуси . Однако, по его словам, имеющихся там сил недостаточно для повторного вторжения в Украину.

26 июня командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев сообщил о завершении строительства психолого-тактических полос препятствий на севере страны.

Однако после мятежа Пригожина часть вагнеровцев переместилась на территорию Беларуси. 30 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил , что теперь они могут представлять опасность для Украины на северном направлении.

"У меня много страхов, и "Вагнер" среди них", - сказал генерал.

"И они не единственные. Если мы сейчас начнем об этом говорить, у меня голова закружится. Наша задача – подготовиться к наихудшим и самым вероятным сценариям. И мы будем пытаться минимизировать возможные последствия того, что может быть", - добавил он.