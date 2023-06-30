Зеленский на Ставке поручил Залужному и Наеву усилить оборону на границе с Беларусью
Президент Украины Владимир Зеленский 30 июня провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Командиры войск отчитались о ситуации на фронте
Об этом он сообщил в Telegram .
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и другие командующие войсками доложили о ситуации на поле боя и продвижении Сил обороны. Участники Ставки обсудили усиление подразделений артсистемами и снарядами.
"Отдельный доклад ГУР, СЗР, СБУ и ДПСУ по ситуации в Беларуси. Держим ее на постоянном контроле", - написал Зеленский.
"Решением Ставки - Главкому Залужному и командующему "Севером" Наеву выполнить комплекс мер по усилению этого направления", - добавил он.
Что известно о ситуации на границе с Беларусью
По состоянию на начало года количество российских военных в Беларуси достигало около 10-11 тысяч. В мае россияне перебросили часть своих военных , завершивших обучение в Беларуси, обратно в РФ. Планировалось, что потом они пополнят ряды оккупантов на востоке Украины.
22 июня спикер ДПСУ Андрей Демченко сообщил о незначительном увеличении численности российских войск в Беларуси . Однако, по его словам, имеющихся там сил недостаточно для повторного вторжения в Украину.
26 июня командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев сообщил о завершении строительства психолого-тактических полос препятствий на севере страны.
Однако после мятежа Пригожина часть вагнеровцев переместилась на территорию Беларуси. 30 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил , что теперь они могут представлять опасность для Украины на северном направлении.
"У меня много страхов, и "Вагнер" среди них", - сказал генерал.
"И они не единственные. Если мы сейчас начнем об этом говорить, у меня голова закружится. Наша задача – подготовиться к наихудшим и самым вероятным сценариям. И мы будем пытаться минимизировать возможные последствия того, что может быть", - добавил он.
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