Зеленский: на следующей неделе запустят "книгу палачей" - реестр российских военных преступников

Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"На следующую неделю запланирован запуск специальной "книги палачей" - информационной системы, в которой собираются подтвержденные данные по военным преступлениям и преступникам российской армии. Я неоднократно отмечал, что все они обязательно понесут ответственность и мы шаг за шагом к этому приближаемся. Создание такой информационной системы длится некоторое время. Это конкретные факты о конкретных людях, виновных в конкретных жестоких преступлениях против украинцев", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что реестр будет содержать данные не только о непосредственных исполнителях военных преступлений, но и о тех, кто отдавал преступные приказы.

"Такая "книга палачей" является одной из основ не только ответственности непосредственных исполнителей военных преступлений - солдат оккупационной армии, но и их командиров - отдавших приказы, тех, кто сделал возможным все, что они натворили в Украине - в Буче, в Мариуполе, во всех наших городах, во всех общинах, до которых дотянулись. Все будут отвечать. Вечная память всем, чья жизнь унесли эти оккупанты, вечная слава каждому и каждому, кто приближает нашу победу. Слава Украине!" – сказал Зеленский.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила об установлении лиц 90 российских военнослужащих , совершивших военные преступления в Украине.

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