Зеленский на следующей неделе выступит с ежегодным обращением к Верховной Раде, - нардеп Гончаренко
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский выступит с ежегодным обращением в Верховную Раду
Об этом Гончаренко написал в telegram.
По его словам, Зеленский выступит с обращением в парламент до конца 2022 года.
"Есть информация, что Зеленский выступит с ежегодным посланием Верховной Раде о ситуации в стране. Это планируется сделать до конца года", - отметил Гончаренко.
Точное время и дата выступления президента Украины не анонсируются из соображений безопасности.
В 2021 году Владимир Зеленский выступил с ежегодным обращением в ВР 1 декабря.
- 22 декабря Владимир Зеленский совершил визит в США и выступил перед конгрессом.
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