Об этом Гончаренко написал в telegram.

По его словам, Зеленский выступит с обращением в парламент до конца 2022 года.

"Есть информация, что Зеленский выступит с ежегодным посланием Верховной Раде о ситуации в стране. Это планируется сделать до конца года", - отметил Гончаренко.

Точное время и дата выступления президента Украины не анонсируются из соображений безопасности.

В 2021 году Владимир Зеленский выступил с ежегодным обращением в ВР 1 декабря.

22 декабря Владимир Зеленский совершил визит в США и выступил перед конгрессом.

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