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Зеленский на саммите G7 в Японии встретится с Байденом

19 мая, 2023 пятница
20:24
Мир

Владимир Зеленский после посещения Саудовской Аравии отправится на саммит G7 в Японию, где встретится с главой США Джо Байденом

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал в телемарафоне.

Ермак упомянул о том, что США официально заявили об участии в коалиции самолетов для Украины и тренировке в Соединенных Штатах украинских пилотов на самолетах, в том числе на F-16.

"Сегодня можно официально сказать о создании коалиции самолетов для Украины, и это свидетельствует, что у Украины очень скоро будет все необходимое, чтобы защитить наше небо, наши города и наших граждан", – сказал он.

Руководитель ОП добавил, что вскоре президент США Байден подробнее обсудит этот вопрос во время встречи с Зеленским. На уточняющий вопрос ведущих, состоится ли эта встреча на саммите G7 в Японии, руководитель ОП ответил: "Да". И подтвердил, что после Саудовской Аравии Зеленский отправится в Японию.

Эту информацию также подтвердил Владимир Зеленский в твиттере, поблагодарив Штаты за решение поддержать международную коалицию истребителей.

Также Андрей Ермак рассказал об историческом, по его словам, визите Зеленского в Саудовскую Аравию. Он отметил, что благодаря этому визиту, выступлению украинского президента на Совете арабских государств и двусторонних встречах на ее полях "голос Украины еще громче будет звучать в этом регионе".

  • 19 мая Владимир Зеленский встретился с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Президент также выступил на саммите Лиги арабских государств.

  • Президент США Джо Байден заявил во время саммита G7, что США не против обучения украинских пилотов на истребителях F-16


 

Япония
Владимир Зеленский
Джо Байден
G7
Война с Россией
США
F-16
оружие для Украины
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