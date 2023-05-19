Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал в телемарафоне.

Ермак упомянул о том, что США официально заявили об участии в коалиции самолетов для Украины и тренировке в Соединенных Штатах украинских пилотов на самолетах, в том числе на F-16.

"Сегодня можно официально сказать о создании коалиции самолетов для Украины, и это свидетельствует, что у Украины очень скоро будет все необходимое, чтобы защитить наше небо, наши города и наших граждан", – сказал он.

Руководитель ОП добавил, что вскоре президент США Байден подробнее обсудит этот вопрос во время встречи с Зеленским. На уточняющий вопрос ведущих, состоится ли эта встреча на саммите G7 в Японии, руководитель ОП ответил: "Да". И подтвердил, что после Саудовской Аравии Зеленский отправится в Японию.

Эту информацию также подтвердил Владимир Зеленский в твиттере, поблагодарив Штаты за решение поддержать международную коалицию истребителей.

Также Андрей Ермак рассказал об историческом, по его словам, визите Зеленского в Саудовскую Аравию. Он отметил, что благодаря этому визиту, выступлению украинского президента на Совете арабских государств и двусторонних встречах на ее полях "голос Украины еще громче будет звучать в этом регионе".

19 мая Владимир Зеленский встретился с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Президент также выступил на саммите Лиги арабских государств.

Президент США Джо Байден заявил во время саммита G7, что США не против обучения украинских пилотов на истребителях F-16



