Об этом передают AFP и The Guardian.

"Я убежден, что сейчас пришло время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена", - подчеркнул он.

Президент отметил, что Минская-3 не будет: "Мы не позволим России выжидать и наращивать свои силы".

Говоря о боях на Запорожской АЭС, Зеленский отметил, что никто не имеет права шантажировать мир ядерной катастрофой и что Россия превратила АЭС в "радиоактивную бомбу, которая может взорваться в любой момент".

Он очеркнул и условия прекращения войны.

Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести свои войска с территории Украины и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб.

А мировое сообщество "закрепит ключевой элемент архитектуры послевоенной безопасности", чтобы предотвратить повторение российской агрессии.

"Когда все антивоенные мероприятия будут исполнены, стороны должны подписать документ об окончании войны", - подчеркнул Зеленский.

В течение всего выступления украинский президент обращался в страны G19 – исключив из их списка Россию. Он поблагодарил их за то, что они ясно дали понять, что "не может быть оправданий ядерному шантажу".

Зеленский также предложил обмен заключенными с Россией по формуле "всех на всех".

Впоследствии президент опубликовал в своем телеграме расширенный список условий окончания войны.

"Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила, и мы люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий, и мир это видел. И если Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями... Есть украинская формула мира. Мира для Украины, Европы и мира. И есть набор решений, которые можно реализовать, чтобы действительно гарантировать мир", - написал он.

Так, Зеленский назвал 10 предложений Украины:

Радиационная и ядерная безопасность Продовольственная безопасность Энергетическая безопасность Освобождение всех пленных и депортированных Исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка Вывод русских войск и прекращение боевых действий Возвращение справедливости Противодействие экоциду Недопущение эскалации Фиксация окончания войны

15 ноября стартовал саммит стран G20 в Индонезии. На нем страны намерены осудить действия РФ в Украине.

Сам Владимир Зеленский назвал саммит "G19" и планировал в обращении к его участникам на примере деоккупированной части Херсонщины показать, что несет за собой "спецоперация" РФ и что означает присутствие украинского флага.

В ходе открытия саммита G20 президент Индонезии Джоко Видодо сказал в своем вступительном слове, что война в Украине должна быть остановлена. Также лидер Индонезии предостерег с начала новой холодной войны.

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