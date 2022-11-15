Зеленский на саммите G20: пора прекратить разрушительную войну России и обменять пленных "всех на всех"
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к участникам Большой двадцатки призвал прекратить разрушительную войну Российской Федерации и назвал условия для ее прекращения
Об этом передают AFP и The Guardian.
"Я убежден, что сейчас пришло время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена", - подчеркнул он.
Президент отметил, что Минская-3 не будет: "Мы не позволим России выжидать и наращивать свои силы".
Говоря о боях на Запорожской АЭС, Зеленский отметил, что никто не имеет права шантажировать мир ядерной катастрофой и что Россия превратила АЭС в "радиоактивную бомбу, которая может взорваться в любой момент".
Он очеркнул и условия прекращения войны.
Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести свои войска с территории Украины и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб.
А мировое сообщество "закрепит ключевой элемент архитектуры послевоенной безопасности", чтобы предотвратить повторение российской агрессии.
"Когда все антивоенные мероприятия будут исполнены, стороны должны подписать документ об окончании войны", - подчеркнул Зеленский.
В течение всего выступления украинский президент обращался в страны G19 – исключив из их списка Россию. Он поблагодарил их за то, что они ясно дали понять, что "не может быть оправданий ядерному шантажу".
Зеленский также предложил обмен заключенными с Россией по формуле "всех на всех".
Впоследствии президент опубликовал в своем телеграме расширенный список условий окончания войны.
"Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила, и мы люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий, и мир это видел. И если Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями... Есть украинская формула мира. Мира для Украины, Европы и мира. И есть набор решений, которые можно реализовать, чтобы действительно гарантировать мир", - написал он.
Так, Зеленский назвал 10 предложений Украины:
- Радиационная и ядерная безопасность
- Продовольственная безопасность
- Энергетическая безопасность
- Освобождение всех пленных и депортированных
- Исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка
- Вывод русских войск и прекращение боевых действий
- Возвращение справедливости
- Противодействие экоциду
- Недопущение эскалации
- Фиксация окончания войны
15 ноября стартовал саммит стран G20 в Индонезии. На нем страны намерены осудить действия РФ в Украине.
- Сам Владимир Зеленский назвал саммит "G19" и планировал в обращении к его участникам на примере деоккупированной части Херсонщины показать, что несет за собой "спецоперация" РФ и что означает присутствие украинского флага.
- В ходе открытия саммита G20 президент Индонезии Джоко Видодо сказал в своем вступительном слове, что война в Украине должна быть остановлена. Также лидер Индонезии предостерег с начала новой холодной войны.
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