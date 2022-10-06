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Зеленский на саммите Европейского политсообщества: РФ убивает, запугивает, коррумпирует. Победить ее нужно в Украине

6 октября, 2022 четверг
20:38
война с Россией

Зеленский на саммите Европейского политсообщества: РФ убивает, запугивает, коррумпирует. Победить ее нужно в Украине

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политсообщества.

"Мир нужен! Россия убивает. Российские убийцы совершали покушения на людей на территории разных стран Европы. И устраивали диверсии в Европе – против складов с оружием, против производств и теперь уже против газопроводов. Россия запугивает и шантажирует, чтобы мир перестал помогать тем, кого она убивает. Она использует все – от продовольственного кризиса до радиационного шантажа, от дестабилизации энергорынков до ядерного шантажа.

Россия коррумпирует. Коррумпирует миллиардами, зарабатываемыми на торговле энергоресурсами. Это российская формула войны: убивать, запугивать, фиксировать угрозы свободным государствам и их потери, разрушать границы и коррумпировать. Украина – это только первое поле боя, куда вышло это государство. И именно в Украине нужно ее победить", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины представил пять пунктов формулы мира.

"Первое – наказать агрессора. Усилить санкции против России. Остановить любое сотрудничество. Исключить ее из всех международных организаций или по крайней мере приостановить ее членство, ее возможность искажать деятельность международных институций, прежде всего ООН.

Второе – это помощь Украине. Помогая нам, каждое из ваших государств помогает себе.
Посмотрите на поле сражения в Украине сейчас. Это такая интенсивная война, которую абсолютное большинство государств просто не смогло бы вести. Именно поэтому эту войну нужно выиграть сейчас – выиграть в Украине.

Третий пункт нашей формулы мира – восстановление безопасности и территориальной целостности. Мы это делаем. Делаем вместе с вами с вашей помощью.

Четвертый пункт – гарантии безопасности. Мы нуждаемся в гарантиях безопасности до вступления в НАТО и на этом пути. И мы это сделаем. Сделаем вместе с вами. Наши предложения по гарантиям безопасности представлены партнерам", – заверил президент Украины.

Пятым пунктом мира Зеленский назвал решимость. Именно категорически и без колебаний мир должен заблокировать войну и реализовать формулу спокойствия в нашей стране.

"Будет день, когда российское зло проиграет. Это будет именно тот день, когда наша формула мира победит. Когда мы с вами используем на полную все возможности нашего единства. Мы, лидеры Европы, можем стать лидерами мира. Наше Европейское политическое сообщество может стать Европейским. сообществом мира", – добавил Зеленский.

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ЕС
Европа
Президент Украины
Владимир Зеленский
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