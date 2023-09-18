Зеленский на полях сессии Генассамблеи ООН встретится с президентом Бразилии

Об этом сообщает O`Globo .

Встречу Зеленского и Лулы да Силвы анонсировала администрация президента Бразилии. Она пройдет 20 сентября в Нью-Йорке на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН.

По информации источников, президенты встретятся в гостинице, где остановится Лула да Силва.

Зеленский еще ни разу не встречались с президентом Бразилии лично, несмотря на то, что лидеры стран присутствовали на саммите G20 в Хиросиме в мае 2023 года.

В марте главы государств разговаривали по видеосвязи.