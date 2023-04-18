Зеленский на Полтавщине провел совещание, посетил раненых воинов и вручил награды
Владимир Зеленский сегодня, 18 апреля, посетил Полтавщину, где провел совещание по безопасности, социально-экономической и общественно-политической ситуации в регионе
Об этом сообщили в офисе президента Украины.
Во время совещания начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин проинформировал о социально-экономическом положении в области. Также был рассмотрен вопрос о ситуации в операционной зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Сумы" и готовности военных подразделений к выполнению задач.
"Провел в Полтаве длительное, содержательное совещание по ситуации в регионе. Военное руководство, местная власть… Первоочередно – безопасные и социальные вопросы, безопасность для учебных заведений, восстановление, обеспечение переселенцев. Есть решения по восстановлению энергетики – генерации и сетей. Есть разные поручения рабочего уровня – то, чем должны поддержать Полтавщину. И обязательно это сделаем", – детализировал Зеленский в вечернем обращении.
Кроме того, во время рабочей поездки в Полтавскую область президент посетил одно из медицинских учреждений, где лечатся украинские военнослужащие.
Зеленский пообщался с бойцами и вручил им награды: защитников отметили медалями "За военную службу Украине".
Также Зеленский ознакомился с работой центра реабилитационной медицины и вручил представителям Медицинских сил ВСУ ордена Даниила Галицкого, княгини Ольги ІІІ степени, медали "За военную службу Украине", а также присвоил им почетные звания "Заслуженный врач Украины".
- Во вторник, 18 апреля, президент Украины Владимир Зеленский также посетил передовые позиции украинских защитников в Донецкой области.
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