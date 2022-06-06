Зеленский: на платформе United24 для Украины собрали более 1,5 млрд грн за четыре недели

Об этом сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский.

"Более 1 500 000 000 гривен. Такую сумму удалось собрать через четыре недели на онлайн-платформе UNITED24", - написал Зеленский.

Президент поблагодарил сборную Украины по футболу, участников телемарафона Save Ukraine - #StopWar и благотворительного аукциона в Вашингтоне и всех, кто внес взносы, а также призвал и дальше поддерживать Украину с помощью United24.

"Спасибо национальной сборной Украины по футболу, участникам благотворительного телемарафона Save Ukraine – #StopWar, благотворительного аукциона в Вашингтоне и всем присоединяющимся к инициативе. Каждый вклад имеет значение для победы Украины. Присоединяйтесь к UNITED24. Сделать донейт можно в один клик u24.gov.ua", - написал Зеленский.

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