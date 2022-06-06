Зеленский: на платформе United24 для Украины собрали более 1,5 млрд грн за четыре недели
С помощью платформы для сбора средств в поддержку Украины United24 в течение четырех недель удалось собрать более 1,5 млрд грн
Об этом сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский.
"Более 1 500 000 000 гривен. Такую сумму удалось собрать через четыре недели на онлайн-платформе UNITED24", - написал Зеленский.
Президент поблагодарил сборную Украины по футболу, участников телемарафона Save Ukraine - #StopWar и благотворительного аукциона в Вашингтоне и всех, кто внес взносы, а также призвал и дальше поддерживать Украину с помощью United24.
"Спасибо национальной сборной Украины по футболу, участникам благотворительного телемарафона Save Ukraine – #StopWar, благотворительного аукциона в Вашингтоне и всем присоединяющимся к инициативе. Каждый вклад имеет значение для победы Украины. Присоединяйтесь к UNITED24. Сделать донейт можно в один клик u24.gov.ua", - написал Зеленский.
- В мае 2022 г. президент Владимир Зеленский инициировал запуск платформы United24 для поддержки Украины в один клик из любой страны.
- В приложении "Дия" появилась возможность послать средства для ВСУ через United24.
- Первым посольством платформы United24 стал футболист Андрей Шевченко.
- Зеленский представил платформу United24 на Международном форуме безопасности GLOBSEC.
- Сборная Украины по футболу перечислила более 4 млн. грн на медпомощь через United24.
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