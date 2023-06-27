Об этом президент Украины сообщил в вечернем обращении.

"Совещания с генералами: Зубанич, Тарнавский, Содоль, Сырский. Несколько оперативных решений. Еще раз обсудили создание корпуса морской пехоты, все детали четкие, абсолютно понятные: организация, тренировка, поставка. Морскую пехоту и все элементы наших сил обороны укрепляем, это обязательно обязательно", - говорится в сообщении.