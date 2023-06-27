Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Зеленский на передовой обсудил с генералами создание корпуса морской пехоты

Зеленский на передовой обсудил с генералами создание корпуса морской пехоты

27 июня, 2023 вторник
00:55
Война с Россией

Владимир Зеленский на передовой провел оперативное совещание с генералами, где обсудили создание корпуса морской пехоты.

Об этом президент Украины сообщил в вечернем обращении.

"Совещания с генералами: Зубанич, Тарнавский, Содоль, Сырский. Несколько оперативных решений. Еще раз обсудили создание корпуса морской пехоты, все детали четкие, абсолютно понятные: организация, тренировка, поставка. Морскую пехоту и все элементы наших сил обороны укрепляем, это обязательно обязательно", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 26 апреля Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область, во время которой посетил подразделения ВСУ оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", отличившихся в тяжелых боях на Бахмутском направлении.
  • Также президент посетил передовые позиции ВСУ на Бердянском направлении, где наградил украинских военных.
Владимир Зеленский
Военные новости
Читайте также:
Євген Пригожин
25 июня, 2023 воскресенье
Спектакль с Пригожиным потребовался, чтобы Лукашенко мог принять ППК "Вагнера" в Беларуси, - эксзамначальника генштаба Войска Польского
лукашенко з путіним
25 июня, 2023 воскресенье
Ситуация, будто Лукашенко спас Россию от госпереворота, не очень хороша для Путина, - эксперт по международной политике Жовтенко
путін пригожин
25 июня, 2023 воскресенье
Мятеж Пригожина против Путина – четко спланированная акция российских спецслужб, – военный эксперт Снегирев
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.67
    Покупка 36.67
    Продажа 37.39
  • EUR
    Покупка 40.22
    Продажа 41.12
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
27 июня
00:30
танк Аbrams M1
США и Польша заключили соглашение об открытии в Познани центра ремонта танков Abrams
2023, понедельник
26 июня
23:58
Зеленский приехал к бойцам на Бердянском направлении и вручил им награды
23:27
В Оленовке до сих пор остаются украинские военнопленные, — Лубинец
22:55
Эксклюзив
Возникает вопрос, есть ли приказы Путина последней инстанцией, - Климкин
22:52
"Бойцев использовали в темную": Путин предложил вагнеровцам три варианта действий по выбору
22:23
"Быкуешь на подростка, а потом пишешь "уважаю ее мнение": как реагируют украинцы на действия Лободы по поводу активистки на концерте
22:04
Вагнеровцы позорно сбежали из Бахмута, сейчас там главными являются воздушно-десантные подразделения врага, - Череватый
21:34
Россияне обстреляли село на Донетчине, есть погибший и раненая
21:18
Эксклюзив
Лукашенко надеется, что ЧВК Вагнера станет его союзником, - Климкин
21:07
В Украине будут производить машины для разминирования HYDREMA 910
20:28
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Кадровые перестановки в Укроборонпроме и стабилизация фронта на Купянском направлении. Колонка Сергея Згурца
20:16
В Киеве римо-католики требовали от Ткаченко вернуть костел Святого Николая верующим
20:09
Три украинских производителя получат по $1 млн на внедрение технологий борьбы с вражескими дронами
20:02
OPINION
Гнилая стена
20:00
Обзор
Победные новости 488 дня войны: освобождение важного для контрнаступления села Ровнополь и высадка украинского десанта на левом берегу Херсонской области
19:48
В Беларуси идет боевая подготовка подразделений ВС РФ перед их отправкой в районы боевых действий в Украине, - Генштаб
19:36
Порошенко в эфире GB News: ситуация с Пригожиным в очередной раз доказала, что Путин понимает только язык силы
19:01
АМС опубликовала первые кадры предстоящего сериала "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон"
18:53
ГАСУ провоцирует очередной скандал вокруг закупок Минобороны, что чревато потерей поставщиков – волонтер Яровая
18:50
Эксклюзив
Россияне привезли в один из поселков на левобережье Херсонщины передвижной крематорий, - депутат Херсонского горсовета
18:47
Зеленский посетил Донбасс и наградил бойцов, отличившихся на Бахмутском направлении
18:19
"Мы шли для демонстрации протеста": Пригожин рассказал о причинах мятежа и его остановки
18:08
OPINION
Не смотрите российских сериалов...
17:59
Германия не изменила своего решения по поставке Украине дальнобойных ракет Taurus, – Писториус
17:50
ЧВК Вагнер
В Беларуси на расстоянии 200 км от Украины начали строить базы для вагнеровцев, - СМИ
17:42
В Херсоне задержан местный пограничник, работавший в российской застенке во время оккупации
17:20
ЧВК Вагнера
Причиной отступления Пригожина могут быть угрозы спецслужб РФ семьям вагнеровцев, - The Telegraph
17:16
"Зерновой коридор": крупнейшими покупателями являются Испания, Китай и Турция, - посол по особым поручениям МИД Украины Трофимцева
17:11
СМИ заявили, что у Лукашенко не подтвердили прибытие Пригожина в Беларусь
17:06
Спикер грузинского парламента объяснил, почему страна не вводит санкции против РФ
16:54
Польша передаст украинским силовикам партию автоматов и патронов
16:36
Россияне попали по предприятию в Никополе: погибли два человека
16:35
Эксклюзив
Эксперт Defense Express Рябых объяснил важность освобождения Ровнополя для контрнаступления
16:23
За неделю истребители НАТО над странами Балтии сопровождали 8 военных самолетов РФ, нарушивших правила полетов
16:07
Россияне обстреляли Белозерку в Херсонской области: получила ранения пожилая женщина
16:04
"Неконструктивный бред": Власти провалили подготовку к Лондонской конференции по восстановлению Украины, - ZN.UA
16:04
OPINION
Через Пригожина Штатам передали "ядерный месседж"
15:57
Глава МИД Венгрии Сиярто заявил, что Украина не отвечает условиям членства в ЕС
15:45
Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за ненадлежащее содержание укрытий
15:23
Эксклюзив
Окончательную точку в мятеже ставить рано, дальше будет, - генерал-лейтенант Кондратюк
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV