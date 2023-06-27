Зеленский на передовой обсудил с генералами создание корпуса морской пехоты
Владимир Зеленский на передовой провел оперативное совещание с генералами, где обсудили создание корпуса морской пехоты.
Об этом президент Украины сообщил в вечернем обращении.
"Совещания с генералами: Зубанич, Тарнавский, Содоль, Сырский. Несколько оперативных решений. Еще раз обсудили создание корпуса морской пехоты, все детали четкие, абсолютно понятные: организация, тренировка, поставка. Морскую пехоту и все элементы наших сил обороны укрепляем, это обязательно обязательно", - говорится в сообщении.
- Напомним, 26 апреля Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область, во время которой посетил подразделения ВСУ оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", отличившихся в тяжелых боях на Бахмутском направлении.
- Также президент посетил передовые позиции ВСУ на Бердянском направлении, где наградил украинских военных.
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