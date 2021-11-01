Зеленский на климатическом саммите: оккупированные Крым и часть Донбасса - это две экобомбы в центре Европы
Президент Украины Владимир Зеленский во время климатического саммита COP26 в Глазго назвал оккупированные Крым и часть Донбасса "экобомбами в центре Европы"
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"В 1994 году Украина получила гарантии безопасности, которые, к сожалению, не были выполнены, а планета получила две экобомбы в центре Европы: оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса. Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой Российской Федерации. А на части Донбасса - затопление шахт, деградация почв, нехватка питьевой воды. И все это сейчас. Это общая угроза всему миру", - сказал президент.
По его словам, влияние локальных экологических проблем доказывает Чернобыльская катастрофа. Она продемонстрировала, что невмешательство человека – это наиболее действенный механизм восстановления окружающей среды, поскольку природа в Чернобыле восстанавливается быстрее, чем ожидалось.
Зеленский добавил, что рекордные цены и спрос на газ возникли из-за стремления сдержать потепление, сократить выбросы парниковых газов, а также использование угля и нефти. В результате потребление угля в странах G20 выросло на 5%, а на угольных электростанциях Европы в сентябре - на треть.
Президент также напомнил, что Украина по объему сокращения выбросов занимает 4-е место среди 45 сторон Рамочной конвенции ООН, а также была одной из первых стран, ратифицировавших Парижское соглашение (соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, - ред.).
"Наши цели до 2030 года - сократить выбросы парниковых газов на 65% (от уровня 1990 года, - ред.). И не позже 2060 года достичь климатической нейтральности", - отметил глава государства.
Президент Украины призвал как можно быстрее перейти к выполнению договоренностей, которые будут достигнуты на Конференции ООН по изменению климата.
- Напомним, климатический саммит начался 31 октября в Глазго и продлится до 12 ноября. Около 120 мировых лидеров станут участниками конференции в рамках дискуссии о борьбе с глобальным потеплением. Целью конференции является поддержание уровня глобального потепления как можно ближе к цели 1,5 °C, установленной Парижским соглашением 2015 года.
- На климатическом саммите Украина будет противостоять российским попыткам легализовать оккупацию Крыма.
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