Зеленский на годовщину Чернобыльской катастрофы обвинил РФ в ядерном шантаже Украины и мира
Президент Украины Владимир Зеленский на 37-ю годовщину аварии на ЧАЭС призвал мир не дать РФ использовать атомные объекты для шантажа
Об этом Зеленский написал в telegram.
"37 лет назад авария на Чернобыльской атомной станции оставила огромный шрам для всего мира. Утечка радиации превратила когда-то уютную и развитую территорию в зону отчуждения. Сегодня 30-километровая зона вокруг ЧАЭС остается опасным местом с высокой концентрацией радиации", - напомнил Зеленский.
Он подчеркнул, что в прошлом году российские оккупанты не только захватили атомную станцию, но и вновь подвергли опасности весь мир.
"Прошло больше года с момента увольнения. Научные и безопасные предприятия в зоне ЧАЭС уже вернулись к нормальному режиму работы. Украина и мир заплатили высокую цену за ликвидацию последствий катастрофы, которая продолжается и по сей день. Мы должны сделать все, чтобы не дать государству-террористу ни одного шанса использовать объекты атомной энергетики для шантажа Украины и всего мира", - призвал Зеленский.
- 26 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российская оккупация ЗАЭС может вызвать трагедию больше , чем авария на ЧАЭС.
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