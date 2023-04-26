Об этом Зеленский написал в telegram.

"37 лет назад авария на Чернобыльской атомной станции оставила огромный шрам для всего мира. Утечка радиации превратила когда-то уютную и развитую территорию в зону отчуждения. Сегодня 30-километровая зона вокруг ЧАЭС остается опасным местом с высокой концентрацией радиации", - напомнил Зеленский.

Он подчеркнул, что в прошлом году российские оккупанты не только захватили атомную станцию, но и вновь подвергли опасности весь мир.

"Прошло больше года с момента увольнения. Научные и безопасные предприятия в зоне ЧАЭС уже вернулись к нормальному режиму работы. Украина и мир заплатили высокую цену за ликвидацию последствий катастрофы, которая продолжается и по сей день. Мы должны сделать все, чтобы не дать государству-террористу ни одного шанса использовать объекты атомной энергетики для шантажа Украины и всего мира", - призвал Зеленский.