Зеленский на Генассамблее ООН призвал к совместной подготовке Глобального саммита мира и наказанию агрессора

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал, выступая с трибуны ООН 19 сентября.

О Формуле мира

"В прошлом году я представил Украинскую формулу мира. Она стала основой для обновления существующей архитектуры безопасности. Теперь мы можем восстановить действие Устава ООН и гарантировать полную силу основывающегося на правилах мирового порядка. Завтра я представлю детали на специальном заседании Совета Безопасности ООН", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Формула мира - не только об Украине, но напомнил, что ее полностью или частично поддержали более 140 государств и международных организаций. Он добавил, что Формула мира "предлагает решения и шаги, которые остановят все формы превращения в оружие, которые были применены Россией против Украины и других стран и могут быть использованы другими агрессорами".

"Важные переговоры и консультации по имплементации Формулы мира состоялись в Хиросиме, Копенгагене и Джидде. И мы готовим Глобальный саммит мира. Я приглашаю всех вас – всех, кто не терпит никакой агрессии, – к совместной подготовке Саммита", - отметил Зеленский.

Глава Украины предостерег партнеров от кулуарных договоренностей.

"Мне известно о попытках заключить какие-то теневые соглашения за кулисами. Злу нельзя доверять. Спросите Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решает все открыто", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Об угрозе массового уничтожения

Зеленский отметил, что "пока ядерное оружие остается на своих местах, массовое уничтожение набирает обороты". Он добавил, что Россия "превращает в оружие многие другие вещи, и эти вещи используются не только против нашей страны, но и против всех ваших стран. Существует немало конвенций, ограничивающих владение и распространение оружия, но не существует реальных ограничений на использование продовольствия, энергии и других вещей как оружия".

"Мир неоднократно был свидетелем использования Россией энергии как оружия. Нынешняя угроза еще больше. Россия превращает ядерную энергетику в оружие. Посмотрите, что Россия сделала с нашей Запорожской атомной электростанцией: обстреливала ее, оккупировала и теперь шантажирует других угрозой утечки радиации", .

О продовольственной безопасности

Президент Украины отметил, что с начала полномасштабной агрессии Россия заблокировала наши черноморские и азовские морские порты, а украинские порты на Дунае до сих пор остаются мишенью для ее ракет и беспилотников. Он подчеркнул, что Россия пытается использовать дефицит продовольствия на мировом рынке как оружие в обмен на признание оккупации захваченных территорий. Россия использует цены на продовольствие как оружие.

"Мы запустили временный экспортный коридор в Черном море. Мы работаем над сохранением сухопутных маршрутов. Тревожно видеть, как в это время некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер. Может казаться, что они играют собственную роль, но зато они помогают подготовить сцену для московского актера", – сказал Зеленский.

О депортации и похищении детей

Зеленский с трибуны ООН подчеркнул, что Россия совершила массовые похищения и депортации "частью государственной политики".

"Похищенные украинские дети в России учат ненавидеть Украину, разрывают все связи с их семьями. Это геноцид", - подчеркнул он.

И добавил, что ненависть, когда она становится оружием против одного народа, никогда не останавливается на достигнутом.

"Каждое десятилетие Россия начинает новую войну. Части территорий Молдовы и Грузии остаются оккупированными. Россия превратила Сирию в руины. И если бы не Россия, химическое оружие никогда бы не было применено в Сирии. Россия почти поглотила Беларусь. Она очевидно угрожает Казахстану и странам Балтии. .. И цель нынешней войны против Украины – превратить нашу землю, наших людей, наши жизни, наши ресурсы в оружие против вас, против международного порядка, основанного на правилах… Многие места в зале Генеральной Ассамблеи могут опустеть, если Россия добьется успеха в своей коварности и агрессии", - сказал президент Украины.

"Украина делает все для того, чтобы после российской агрессии никто в мире не решился напасть ни на одну страну. Превращение в оружие должно быть сдержано. Военные преступления должны быть наказаны. Депортированные люди должны вернуться домой. А оккупант должен вернуться на собственную территорию", - добавил Зеленский.