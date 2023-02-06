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Зеленский на этой неделе может полететь на саммит лидеров ЕС в Брюссель, - FT

6 февраля, 2023 понедельник
14:12
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить саммит лидеров стран Евросоюза, который пройдет 9 февраля в Брюсселе

Об этом сообщает Financial Times .

Согласно информации британского издания, ЕС готовится принять Владимира Зеленского на саммите в Брюсселе 9 февраля.

Ожидается, что президент Украины выступит на специальной сессии Европейского парламента. Это будет его второй визит за пределы Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

Представитель председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, председательствующего на встречах 27 лидеров ЕС, подтвердил, что президент Украины получил приглашение на саммит. Спикер самого Зеленского отказался от комментариев.

Единственным зарубежным визитом украинского президента после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года стала декабрьская поездка в Вашингтон, где он провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил на совместном заседании двух палат Конгресса.

FT отмечает, что визит Владимира Зеленского на саммит ЕС может не состояться из-за беспокойства по безопасности.

"Откровенно говоря, есть большие риски, если я куда-то поеду. Это правда", - сказал Зеленский 3 февраля, отвечая на вопрос о возможном визите в Брюссель.

  • 3 февраля Владимир Зеленский заявил , что впервые в совместном заявлении саммита Украина – ЕС были зафиксированы намерения Киева начать переговоры о вступлении в Евросоюз и сделать это как можно быстрее.
ЕС
Европарламент
Владимир Зеленский
Вступление в ЕС
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