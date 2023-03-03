Зеленский: Мы собираем максимальную поддержку для трибунала по агрессии России против Украины

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Ответственность России и ее руководства – именно персональная – за агрессию и террор против нашего государства и людей. А когда будет их ответственность, будет восстановлена и справедливость. Мы собираем максимальную поддержку для трибунала по агрессии России против Украины. Для проекта нашей резолюции, которая будет вынесена на голосование в Генассамблее ООН по защите международного права. Делаем все, чтобы Международный уголовный суд был успешен в наказании российских военных преступников", - говорится в видео.