Зеленский: Мы собираем максимальную поддержку для трибунала по агрессии России против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что справедливость будет восстановлена, когда Россия понесет ответственность за свои преступления
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"Ответственность России и ее руководства – именно персональная – за агрессию и террор против нашего государства и людей. А когда будет их ответственность, будет восстановлена и справедливость. Мы собираем максимальную поддержку для трибунала по агрессии России против Украины. Для проекта нашей резолюции, которая будет вынесена на голосование в Генассамблее ООН по защите международного права. Делаем все, чтобы Международный уголовный суд был успешен в наказании российских военных преступников", - говорится в видео.
- 3 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава российских террористов Владимир Путин и его подельники должны получить справедливые приговоры.
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