Зеленский: Мы сейчас – на решающем этапе борьбы, которая длится столетия
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас Украина находится на решающем этапе битвы войны с Россией
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время церемонии выпуска офицеров в Киевском институте Национальной гвардии.
Он отметил, что Нацгвардия стала одним из ключевых элементов общей системы защиты нашего государства, не дающего врагу преодолеть Украину. И в годы войны на Донбассе, и с первых минут полномасштабного вторжения России нацгвардейцы проявляют настоящую украинскую силу и делают все, чтобы Украина выстояла.
"Мы сейчас - на решающем этапе борьбы за нашу независимость, суверенитет, продолжающейся на протяжении веков борьбы за Украину, которая стала содержанием жизни разных поколений нашего народа", - заявил Зеленский.
Кроме этого, Зеленский подчеркнул, что не сомневается, что "нам удастся защитить Украину и завоевать для украинского народа долговременную безопасность, свободу и мир".
"Мы должны сделать все, чтобы ускорить этот результат, ускорить нашу победу. Я верю, что ваши действия будут приближать нашу общую украинскую цель. И пусть ваш характер проявит свою устойчивость в борьбе с оккупантом", - сказал Зеленский.
В свою очередь президент выразил благодарность всем бойцам, руководству, офицерам Национальной гвардии Украины, харьковской Национальной академии НГУ и Киевскому институту НГУ.
В ОП также отметили, что с первых дней вооруженной агрессии России против Украины личный состав этих учебных заведений активно участвовал в отпоре врагу.
- В четверг, 23 марта, президент Владимир Зеленский выступил в онлайн-формате на очередном заседании Европейского Совета, которое проходит в Брюсселе 23-24 марта.
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