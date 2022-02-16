Зеленский: мы не видим отвода войск РФ от границ Украины, слышали только заявления

Об этом сообщает BBC-Украина.



"Честно говоря, мы реагируем на реальность, которую имеем, и пока мы не видим никакого отступления. Мы только слышали об этом", - заявил Зеленский.



Президент заявил, что "все нормальные люди ждут деэскалации". И если она действительно произойдет, и войска РФ отойдут от украинской границы, то, по его словам, все это увидят.



"Не только разведка или военные - мы все это увидим. Но пока это только заявления", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля, "по окончании учений".

Президент Джо Байден заявил, что, несмотря на заявления Минобороны России об отводе части войск от украинской границы, США наблюдают сохранение их позиций.

В среду, 16 февраля, министерство обороны России заявило об отводе из оккупированного Крыма подразделений Южного военного округа.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает военное наращивание на украинских границах. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb