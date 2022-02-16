Зеленский: мы не видим отвода войск РФ от границ Украины, слышали только заявления
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на сообщение России об отводе войск от украинской границы в места постоянной дислокации, Украина не наблюдает этого процесса
Об этом сообщает BBC-Украина.
"Честно говоря, мы реагируем на реальность, которую имеем, и пока мы не видим никакого отступления. Мы только слышали об этом", - заявил Зеленский.
Президент заявил, что "все нормальные люди ждут деэскалации". И если она действительно произойдет, и войска РФ отойдут от украинской границы, то, по его словам, все это увидят.
"Не только разведка или военные - мы все это увидим. Но пока это только заявления", - подчеркнул Зеленский.
- Напомним, министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля, "по окончании учений".
- Президент Джо Байден заявил, что, несмотря на заявления Минобороны России об отводе части войск от украинской границы, США наблюдают сохранение их позиций.
- В среду, 16 февраля, министерство обороны России заявило об отводе из оккупированного Крыма подразделений Южного военного округа.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает военное наращивание на украинских границах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.98
Покупка 27.98Продажа 28.34
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.28
- Актуальное
- Важное